Олимпийский комитет России не решился байкотировать Олимпиаду в Париже. Поцелуй Макрону

12:59 15.03.2024

Олимпийский комитет России не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже

Глава ОКР: Сомневаюсь, что будем снова обсуждать вопрос участия в Олимпиаде

Станислав Поздняков заявил, что ОКР защищает интересы олимпийской команды, а нейтральные спортсмены под это понятие не подпадают. Также он назвал несправедливыми требования МОК для участия в Играх



Олимпийский комитет России (ОКР) не будет бойкотировать Игры в Париже, но считает предъявляемые к российским спортсменам требования неприемлемыми и вряд ли будет снова обсуждать вопрос участия в Олимпиаде. Об этом заявил глава комитета Станислав Поздняков, которого цитирует "Матч ТВ".



Ранее помощник президента России Игорь Левитин говорил, что ОКР 14 марта озвучит первые предложения по участию российских спортсменов в Играх в Париже. ОКР отстранен МОК с октября 2023 года.



"ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр и мероприятий, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на исключительно недискриминационных условиях. К сожалению, Париж‑2024 не может предоставить российским спортсменам равные условия, поэтому возникает вопрос о несправедливости таких условий", - сказал Поздняков.



Он также допустил, что МОК ужесточит требования к спортсменам и заставит их осуждать специальную военную операцию. В этом случае это может привести к нарушению действующего законодательства.



Глава ОКР отметил, что вопрос участия в Олимпиаде на исполкоме не рассматривался. "ОКР защищает интересы олимпийской команды России, нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие. Сомневаюсь, что мы будем еще обсуждать этот вопрос", - отметил он.



МОК в декабре допустил россиян на Игры в Париже на строгих условиях нейтрального статуса, которые в ОКР называли дискриминационными.



В феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями "соответствия" МОК "может привести к нарушению российского законодательства".



На Олимпиаде в Париже смогут выступить только спортсмены, допущенные международными федерациями и выполнившие требования квалификации, не поддерживавшие военную операцию на Украине и не имеющие контрактов с армией и спецслужбами.



Россиян допустили только в индивидуальных дисциплинах, перед Играми МОК обещал повторную проверку.



В некоторых видах спорта, таких как гимнастика и плавание, многие лидеры сборной России сами отказались выступать на условиях МОК.



В декабре президент России Владимир Путин призвал Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировать критерии МОК для участия в Играх в Париже.



Автор

Анна Сатдинова