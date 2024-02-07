Сокращение рождаемости и рост продолжительности жизни ставят под угрозу пенсионную систему Китая

14:22 15.03.2024

07.02.2024 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ



Китайцам хотят поднять пенсионный возраст

Сокращение рождаемости и рост продолжительности жизни ставят под угрозу пенсионную систему страны.



До сих пор пенсионный возраст в КНР среди самых низких в мире. Для мужчин он наступает в 60 лет, для женщин на производстве в 50, а для остальных – в 55. Однако сокращение рождаемости и рост продолжительности жизни ставят под угрозу пенсионную систему страны. Уже к 2035 году пенсионный фонд может исчерпаться. К тому времени население Китая сократится с нынешних 1410 миллионов человек на 20 миллионов до 1390 миллионов человек.



Такую статистику Службы экономических исследований английской газеты "Экономист" (Economist Intelligence Unit) приводит гонконгская газета South China Morning Post. По данным Службы, перешагнувшие 60-летний рубеж к 2035 году составят 32.7% населения по сравнению с нынешними 21.1%. Важно и то, что численность рабочей силы в КНР в возрасте от 16 до 59 лет в минувшем году упала до 865 миллионов человек по сравнению с 876 миллионов годом раньше. В то же время сохраняется безработица среди отдельных социальных и возрастных групп. Так, среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет она достигает 14.9%.



Еще в апреле прошлого года ООН поставила Индию на первое место по численности населения, а Китай – на второе. Однако эксперты отмечают более высокое качество рабочей силы Поднебесной и полагают, что стимулирование рождаемости и внедрение современных средств производства позволит Китаю поддерживать конкурентоспособность на высоком уровне еще не одно десятилетие.



Юрий Тавровский