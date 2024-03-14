Казахстану нужен новый герб. Старый - слишком эклектичен, - президент Токаев

16:46 15.03.2024

Казахстану нужен новый герб – Касым-Жомарт Токаев



Герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи, сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае.

"В отношении же Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.



В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - заявил он.



Кроме того, Токаев напомнил, что в прошлом году он говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей.

"Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа", - заявил президент Казахстана.

К государственному флагу и гимну Казахстана Токаев претензий не высказывал.