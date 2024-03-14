Как влияет движение "чайлдфри" на демографию Казахстана

16:50 15.03.2024

Перепись населения Казахстана показала, что 656,5 тысячи супружеских пар в республике живут без детей. Но социологических исследований на тему сколько человек придерживается идеологии осознанного отказа от родительства – "чайлдфри" (англ. childfree - свободные от детей) не проводилось, предает ranking.kz.

В Казахстане анализ числа и состава домохозяйств проводится в рамках Национальной переписи населения.

Социологи выяснили, что в Казахстане 656,5 тысячи супружеских пар живут без детей. С 2009 года число семей из двух человек стало больше на 73,8%.



Большая часть таких домохозяйств в 2021 году находилась в городах.

При этом эксперты Бюро национальной статистики не уточняют, есть ли у этих пар дети, живут ли они отдельно от родителей.

"Детализация данных позволяет только вычленить из таких семей супружеские пары, в которых жене или мужу еще не исполнилось 30 лет. В 2021 году таких домохозяйств в Казахстане насчитывалось 92,9 тысячи. Это в два раза больше, чем было в период предыдущей национальной переписи", – говорится в материале.

Аналитики ranking.kz отмечают, что 16,8% казахстанских женщин рожают первого ребенка после 30 лет.

По официальным данным, в 2021 году в стране насчитывалось около 21,4 тысячи казахстанок, которые не могли родить детей из-за поставленного медицинского диагноза.



Влияет ли чайлдфри на демографическую ситуацию

Среди причин, по которым люди в разных странах не хотят иметь детей, есть как медицинские (боязнь беременности и влияния бессонных ночей на организм), экономические (отсутствие поддержки и большие затраты на воспитание ребенка), так и психосоциальные, философские (антинатализм, страх вырастить аморального человека, общая экзистенциальная тоска).

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Казахстанские чайлдфри чаще всего указывают на экономические и социальные причины своего выбора. Среди них сложное экономическое положение семей, в которых они выросли, также влияние раннего опыта ухода за младшими братьями и сестрами. Сообщество принявших решение о добровольной бездетности Childfree Kazakhstan в Казахстане было основано в 2018 году.



Аналитики портала ranking.kz отмечают, что прямого существенного влияния субкультуры чайлдфри на демографическую ситуацию в стране сложно выявить. С 2018-го по 2021 год вырос уровень рождаемости, но в 2022-2023 годах после пандемии наблюдалось небольшое снижение темпов. В 2023 году количество новорожденных в стране достигло 388 тысяч, что является минимальным показателем за последние 5 лет.



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Согласно прогнозу аналитиков АО "Центр развития трудовых ресурсов", небольшое снижение показателей рождаемости будет фиксироваться до 2027 года. Далее в репродуктивный возраст войдет многочисленное поколение 2000-х, и рождаемость в стране опять пойдет вверх.