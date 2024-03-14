Европа идет по стопам фашистов, - Сергей Кожемякин

19:13 15.03.2024 Европа идет по стопам фашистов



Усиливать эксплуатацию, переключая гнев трудящихся с капиталистов на иммигрантов, - такова тенденция европейской политики. В Португалии она привела к победе правых сил, а в Италии - к укреплению неофашизма.



Образ врага



На протяжении всей истории капитализма у господствующего класса был наготове образ врага. Его пускали в ход, едва среди простых жителей начинало расти недовольство. Это могли быть как заграничные "супостаты", так и "возмутители спокойствия" внутри страны. В разные годы это были евреи, коммунисты и т.д.



Сегодня гнев трудящихся все чаще переключают на переселенцев из Латинской Америки (в США), Азии и Африки (в Европе). При этом умалчивается, что миграционные потоки спровоцированы капиталом. Во-первых, многолетним закабалением стран "третьего мира" и разжиганием кровавых конфликтов. Во-вторых, из-за практики привлечения монополиями дешевой рабочей силы. Показателен пример итальянского городка Монфальконе. Местная верфь принадлежит судостроительной корпорации "Финкантьери", которая привлекала рабочих из Бангладеш и других азиатских стран. На изменении национального состава сыграли ультраправые, чей выдвиженец Анна Мария Сиссинт стала мэром города и развернула ксенофобскую кампанию. Расколов население по этнорелигиозному признаку, политики и стоящие за их спинами капиталисты обезопасили себя от классовых конфликтов.



Эта схема применяется и в более широких масштабах. Один из последних примеров - Португалия. После финансового кризиса 2008 года страна погрузилась в глубокую депрессию. Спасая прибыли богатеев, правоцентристская Социал-демократическая партия (СДП) ввела режим жесткой экономии. Это привело к обнищанию и вызвало протесты, на волне которых правительство возглавила Социалистическая партия (СП). На первом этапе ее политика в целом была прогрессивной, чему способствовал альянс с Португальской компартией (ПКП) и Левым блоком. Затем социалисты стали смещаться вправо, принимая "рекомендации" Евросоюза. Реальные доходы трудящихся за последние два года упали на 6 процентов, на 740 тыс. выросло число граждан, работающих в условиях нестабильной занятости. Спекуляции и деятельность международных риэлтерских агентств вызвали резкое удорожание жилья. Зато доходы крупных компаний за прошлый год составили 45 млрд евро, курс Лиссабона получил одобрение ЕС. Премьер-министр Антониу Кошта даже рассматривался в качестве преемника Шарля Мишеля на посту президента Евросовета.



Растущие противоречия вызвали всплеск забастовочной активности. С начала этого года протестовали сотрудники энергетической компании EDP, железных дорог, полицейской и противопожарной служб. Вслед за другими европейскими странами Португалию охватили выступления фермеров, требующих сохранения субсидий на дизельное топливо и мер по борьбе с последствиями засухи. Из-за требований ЕС и наступления агробизнеса, включая иностранный, в стране уничтожены 400 тыс. крестьянских хозяйств, усилилась продовольственная зависимость.



Правительство СП "добили" коррупционные скандалы. Их фигурантами стали несколько министров и глава аппарата премьера, после чего Кошта ушел в отставку. На выборы партию повел экс-министр инфраструктуры Педру Нуну Сантуш. На встречах с избирателями он любил говорить, что является внуком сапожника и сыном торговца обувью, не понаслышке зная о нуждах простых людей. Однако предвыборная кампания продолжила политику СП последних лет. С одной стороны, в ней нашлось место популизму: социалисты обещали создавать рабочие места, диверсифицировать экономику и увеличить минимальную зарплату с 820 до 1 тыс. евро в месяц, правда, только к 2028 году. С другой стороны, партия подтвердила приверженность обязательствам перед ЕС по сдерживанию бюджетных трат.



На этом фоне произошел рост популярности правых сил. СДП, Монархическая народная партия и Народная партия создали "Демократический альянс". Отдельно пошла на выборы ультраправая партия "Чега" ("Хватит"), прорвавшаяся в политику благодаря риторике против цыган и иммигрантов. Эти спекуляции послужили ей и на этот раз. "Чега" провозгласила "нулевую терпимость к нелегальным мигрантам". Ее сторонники провели "марш против исламизации" по столичным кварталам, населенным преимущественно мусульманами. Несмотря на использование нацистских символов, факелов и провокационные выкрики, полиция не только не остановила молодчиков, а, напротив, защищала их от гнева жителей.



К национализму прибегает и "Демократический альянс". По словам одного из его лидеров, экс-премьера Педру Пасуша Коэлью, из-за иммигрантов у коренных португальцев "снижается чувство безопасности". Одновременно правые использовали упущения социалистов. Та же "Чега", которая совсем недавно требовала тотальной приватизации, сокращения пособий и освобождения крупного бизнеса от налогов, теперь обещала поднять зарплаты и пенсии и повысить доступность жилья. Это привело к росту ее популярности среди молодежи и в промышленных районах, являвшихся оплотами левых сил. Наконец, "Чега" сыграла на недовольстве коррупцией, провозгласив лозунг "Португалия нуждается в очищении!".



Это позволило правой оппозиции одержать победу. "Демократический альянс" занял первое место с 79 местами. И хотя этого недостаточно для формирования правительства, помочь ему сможет "Чега". Она вчетверо улучшила прошлый результат и получила 48 мандатов. Представленность СП упала со 120 до 77 депутатов.



Роль передового отряда по защите прав трудящихся играют коммунисты, хотя их фракция сократилась с 6 до 4 человек. По мнению ПКП, буржуазные силы выполняют одну задачу, несмотря на внешние различия. "Всякий раз, когда приходится выбирать между трудом и капиталом, когда возникает выбор между нуждами народа и бизнес-групп, между национальными интересами и подчинением страны чужому диктату, все они выбирают одно и то же", - заявляют коммунисты. Партия требует отмены дискриминирующих трудовых норм, строительства государственного жилья, возрождения государственных здравоохранения и образования, ликвидации налоговых льгот для капитала, прекращения приватизации и поддержки национального производства вопреки давлению Брюсселя.



Равнение на убийц



Наступление ультраправых происходит и в других странах. По опросам, на выборах в Европарламент они победят в девяти странах ЕС из 27: во Франции, Италии, Польше, Австрии и т.д. Еще в девяти националисты займут вторые-третьи места. Если следовать трактовке некоторых российских СМИ, ничего плохого в этом нет. Эти партии якобы защищают "традиционные ценности" и хотят независимости от Вашингтона и Брюсселя. Это не так. Та же Венгрия, которую в России называют "островом здравого смысла", одобрила вступление в НАТО Финляндии и Швеции и занимает откровенно произраильскую позицию в конфликте в секторе Газа.



Наконец, нельзя замалчивать попытки крайне правых реабилитировать фашизм. Реваншизм особенно заметен в Италии. В 2022 году там пришла к власти коалиция во главе с партией "Братья Италии". Последняя выросла из неофашистской организации "Итальянское социальное движение", созданной бывшими функционерами и офицерами режима Муссолини. Свою карьеру в ней начинала и премьер-министр Джорджия Мелони. В ту пору она не скрывала преклонения перед дуче, называя его "хорошим политиком, все делавшим для Италии". После прихода к власти Мелони и "Братья Италии" объявили о "неприятии недемократических систем". Но, как выяснилось, только на словах…



В январе много шума наделало видео, на котором полторы сотни людей в черном поднимают руки в фашистском приветствии и выкрикивают лозунги времен диктатуры. Традиционное мероприятие было посвящено убийству в 1978 году трех неофашистов. Прежде такие акции посещала Мелони, теперь самой заметной фигурой был губернатор области Лацио Франческо Рокка. Впрочем, не смолчала и премьер. После развернувшейся дискуссии она обвинила левую оппозицию в "необоснованных нападках". А спустя считанные дни Верховный суд постановил, что фашистское приветствие не является преступлением и может использоваться на митингах.



Министерство обороны выпустило календарь на 2024 год, прославляющий "героев" Второй мировой войны. "Мы хотели отдать дань уважения людям, которые участвовали в войне с абсолютной убежденностью в служении своей стране и соблюдая присягу", - пояснили чиновники. В национальной ассоциации партизан Италии назвали это попыткой профашистского меньшинства переписать историю. Между тем правительством выделено 8 млн евро на строительство музея "жертв югославских партизан". Речь идет о событиях 1943-1945 годов, когда бойцы сопротивления освобождали захваченный режимом Муссолини регион Истрия. Погибшие тогда итальянцы - в основном активисты фашистской партии, работники полиции, крупные землевладельцы - провозглашены в сегодняшней Италии мучениками и жертвами "этнических чисток".



Первые лица все смелее заявляют о своих убеждениях. Спикер сената Иньяцио Ла Русса - однопартиец Мелони - с гордостью признается, что хранит дома бюст Муссолини. Отрицая преступный характер диктатуры, он заявляет, что "худший расизм - это идеологический расизм левых против итальянцев". Если раньше, добавляет спикер, левые заставляли людей верить в правоту Сталина, то сегодня они критикуют тех, кто требует контроля над иммиграцией и "исламской угрозой".



Тем удивительнее заигрывание с этой публикой российских властей. На прием в честь дня дипломатического работника в посольство России были приглашены видные деятели неофашистского движения. Один из них - Маурицио Мурелли - в 1970-е годы был приговорен к 18 годам заключения за убийство полицейского, а после освобождения стал издателем и пропагандирует ультраправые идеи. Среди издаваемых им авторов - российский философ Александр Дугин. Другой гость - Райнальдо Грациани - целью своей жизни провозгласил продолжение дела отца - основателя фашистской организации "Движение нового порядка" Клементе Грациани. Вице-премьер Италии и лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини до недавнего времени расценивался Москвой как один из главных союзников в Европе.



Эти иллюзии опасны, ведь риторика о "традиционных ценностях" защищает интересы крупного капитала. Едва придя к власти, правительство Мелони начало атаки на трудящихся. По согласованию с бизнес-группами пересмотрен базовый доход для бедных семей. По плану пенсионной реформы пособия смогут получать граждане, делавшие взносы как минимум 41 год. Сокращение требований к производственной безопасности привело к увеличению случаев травматизма и смертей. Если в 2008-2022 годах на производстве ежегодно погибали в среднем 400 человек, то в прошлом году цифра выросла до 1 тыс., а за январь - февраль этого года жертвами стали почти 200 рабочих.



Инициировано ужесточение законодательства о забастовках. Несмотря на это, 8 марта в стране прошла всеобщая стачка - вторая за три месяца. В ней участвовали работники сфер транспорта, образования и здравоохранения, энергетической компании ENEL. Трудящиеся потребовали улучшения условий труда, напомнив, что покупательная способность средней зарплаты сейчас меньше, чем 30 лет назад. Планы массовых сокращений вызвали забастовку на заводах автомобильной корпорации "Стеллантис". Руководство объясняет подобные планы снижением издержек, хотя чистая прибыль корпорации выросла в прошлом году на 11 процентов, превысив 20 млрд долл. На 56 процентов - до 40 млн долл. - увеличена зарплата генерального директора Карлоса Тавареса.



Вашингтон и Брюссель закрывают глаза на неофашистские замашки итальянских властей. "Мы стали друзьями", - заявил президент США Джо Байден после встречи с Мелони. Италия вышла из инициативы Китая "Один пояс, один путь" и выделила восемь пакетов помощи Киеву. Рим принял тактическое командование военно-морской операцией ЕС против хуситов в Красном море, полиция разгоняет протесты в поддержку Палестины. В городе Пиза митингующие студенты были загнаны в переулок и жестоко избиты, однако Сальвини отверг критику. "Руки прочь от полиции! Они делают то, что должны делать", - заявил он.



Как и сто лет назад, буржуазия не прочь дать националистам диктаторские полномочия. Кабинет Мелони добивается реформы, по которой лидирующая на выборах партия получит 55 процентов мандатов вне зависимости от полученных голосов. Ее выдвиженец автоматически станет премьером с расширенными полномочиями. Документ повторяет печально известный "закон Ачербо" 1923 года. Благодаря ему фашисты заняли две трети мест в парламенте и установили свою диктатуру. Стремясь установить контроль над трудящимися, капитал вызывает самые отвратительные призраки прошлого.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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