Гаити. Власти заявляют о "бандитском мятеже", их противники - о "революции нищих"

Начавшиеся зимой столкновения полиции и вооруженных группировок в Гаити к середине марта переросли в полноценную уличную войну. Поводом послужил очередной перенос президентских выборов. Исполняющий обязанности премьер-министра Ариэль Анри, ранее обязавшийся провести новое голосование, покинул свой пост под давлением международного сообщества. Тем временем лидер вооруженных формирований Джимми Шеризье, также известный под именем Барбекю, обещает "кровавую революцию" и призывает правительства соседних государств не вмешиваться в ситуацию. Происходящее в Гаити вызывает серьезное беспокойство в Вашингтоне. Почему - рассказывают "Известия".



Обострение началось 1 марта, когда группировки, воспользовавшись отсутствием премьер-министра Анри, атаковали полицейские участки и международный аэропорт столицы страны, Порт-о-Пренса. Спустя два дня они штурмом взяли главную тюрьму города и выпустили оттуда несколько сотен заключенных.







Сам Ариэль Анри в этот момент находился с официальным визитом в Кении, где договорился с местным правительством о направлении полицейского контингента для восстановления порядка. В итоге самолет с главой государства совершил посадку в контролируемом США Пуэрто-Рико.



12 марта состоялось заседание КАРИКОМ (Карибского сообщества). По его итогам Ариэль Анри объявил о своей отставке. После переговоров президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что лидеры стран - участниц Карибского сообщества признают отставку Анри после создания переходного президентского совета и назначения временного главы правительства.



Начало кризиса



Очередной виток насилия в стране стал продолжением событий, запущенных в июле 2021 года, когда в собственной резиденции был убит президент страны Жовенель Моиз. Кто это сделал - так до конца и не было выяснено, несмотря на то, что несколько человек, участвовавших в покушении, были арестованы. Тем не менее наиболее распространенной версией является борьба за власть. Причем вероятный заказчик убийства, как и несколько исполнителей, долгое время проживали в США и проходили там военную подготовку.



После смерти Моиза временно исполняющим обязанности главы государства был объявлен премьер-министр Ариэль Анри. В соответствии с соглашением, которое было подписано лидерами основных политических партий Гаити, новые выборы должны были пройти до конца 2022 года, однако этого не произошло, что породило обвинения в адрес премьер-министра в попытках узурпировать власть.



В то же время распространившийся по стране хаос привел к новому витку так называемой "войны банд", начавшейся в 2020 году. Нынешнее обострение напрямую связывают с деятельностью коалиции группировок G9, которая вела вооруженную борьбу против конкурентов и правительственных сил по всей стране и особенно в столице, Порт-о-Пренсе.



Откуда взялись банды



Само по себе наличие в Гаити огромного числа хорошо вооруженных и не подчиняющихся властям лиц обусловлено политикой самих властей страны. Военизированные формирования, известные как тонтон-макуты, выполнявшие роль тайной полиции и одновременно наемных убийц, - изобретение, которое восходит к династии Дювалье. Франсуа Дювалье (он же - "Папа Док") и его сын Жан-Клод Дювалье ("Бэби Док") руководили Гаити на протяжении 29 лет, с 1957 по 1986 год. После свержения Дювалье-младшего тонтон-макуты оказались вне закона, однако не были разоружены и очень скоро превратились в обширные криминальные группы, активно участвовавшие в политическом процессе.



Еще один глава государства, Жан-Бертран Аристид, опасаясь сторонников Дювалье, фактически распустил армию и объявил бывшим тонтон-макутам войну, создав свое "ополчение" - так называемых химер. В 2004 году Аристида свергли и теперь в бандитском подполье оказались и они. "Аристида больше нет, но его химеры все еще здесь", - рассказывали британским СМИ местные жители.



Мятежники или бандиты



Нынешние мятежники представляют собой альянс различных формирований. В последние годы G9 включило в себя целый ряд более мелких банд и с некоторых пор в СМИ иногда именуется G20, или "G9 Семья и Союзники". Их руководитель, бывший полицейский Джимми Шеризье по кличке Барбекю (по версиям его оппонентов - из-за обычая сжигать или поджаривать врагов перед их употреблением в пищу), заявляет о том, что сложившаяся под его управлением организация преследует политические цели. В многочисленных интервью Шеризье сравнивает себя с Фиделем Кастро, Малкольмом Иксом (лидер афроамериканского движения 60-х "Нация ислама", вдохновитель создания "Черных пантер"), Че Геварой и собственно - с самим Франсуа Дювалье.



"Я не вор. Я не замешан в похищениях людей. Я не насильник. Я просто веду социальную борьбу", - сказал он в интервью, данном Associated Press в 2023 году.



А в интервью The New Yorker прозвучало такое рассуждение: "Понятия хорошего и плохого для меня не существует. Я делаю добро для одной группы людей. Я делаю плохо для другой. Таков закон жизни. Черное и белое. Равновесие".



Политическая повестка Шеризье со временем получила поддержку у простых граждан. Более того, со временем в ряды G9 вошли представители народного ополчения Bwa Kale (с креольского - "Ствол в задницу"), созданного как раз для противодействия бандам. В итоге к 2021 году за Барбекю закрепилась репутация самого влиятельного человека в стране. Он открыто призывает внешних игроков не вмешиваться в происходящее, отставку Анри назвал лишь "первым шагом в битве" и заявил, что не признает создание переходного совета. "Вы сделали страну такой, какой она является сегодня. Вы понятия не имеете, что произойдет", - обратился Шеризье к политикам, изъявившим желание участвовать в передаче власти новому руководству.



США обеспокоены



Миграционный поток из Гаити в США в последние два десятилетия представлял для Вашингтона определенную проблему, серьезно усугубившуюся после катастрофического землетрясения 2010 года. События, произошедшие после убийства Жовенеля Моиза, превратили ее в перманентную гуманитарную катастрофу. Остров покинули более 1,5 млн человек, почти 250 тыс. из которых отправились искать убежище в Соединенных Штатах.



Всего по местным оценкам в США легально проживает около 1,2 млн гаитян или американцев гаитянского происхождения. Почти половина из них, около 490 тыс., осела во Флориде. Однако реальная численность мигрантов, то есть с учетом нелегалов, намного выше. Гаитяне наряду с кубинцами, эквадорцами и венесуэльцами стабильно входят в списки наиболее часто задерживаемых нелегальных мигрантов.



Впрочем, после резкого ухудшения в 2021 году Белому дому удалось несколько стабилизировать ситуацию: с одной стороны, были приняты меры по защите, с другой - множество нелегалов было депортировано на родину. В то же время консервативные медиа обвиняют администрацию Байдена в сговоре с правительством Ариэля Анри. Они приводят слова Дэниела Фута, в прошлом спецпосланника США на Гаити, который утверждает, что согласие премьер-министра Гаити принять обратно более 100 тыс. человек обеспечило лояльность Вашингтона в отношении его незаконно долгого пребывания на посту исполняющего обязанности президента, что в итоге и привело к вооруженному мятежу.



В связи с текущей ситуацией в США начали звучать опасения относительно новой волны мигрантов. По данным CNN, в Белом доме обсуждают строительство центра по их приему рядом с печально известной военной базой Гуантанамо на Кубе. В свою очередь, губернатор Флориды Рон Десантис уже распорядился отправить на защиту границы дополнительные подразделения Национальной гвардии, усиленные катерами и самолетами.



Кроме того, для охраны посольства в Порт-о-Пренс были направлены подразделения морской пехоты. Вспомогательный персонал дипведомства был эвакуирован.



Вы были на Гаити?



Следует напомнить, что Гаити является беднейшим государством в Западном полушарии и одним из самых бедных в мире. Вся история независимости страны была сопряжена, с одной стороны, с политической нестабильностью, с другой - постоянными экономическими проблемами. Собственно, саму независимость гаитяне фактически купили, заплатив в 1825 году французскому правительству 150 млн франков. Этот долг был выплачен только почти через сто лет.



С 1915 по 1934 год Гаити был оккупирован США, которые вторглись на остров под предлогом необходимости восстановить порядок после очередного убийства президента. В дальнейшем Вашингтон полностью контролировал политическую ситуацию в стране, в том числе обеспечивая безопасность представителям династии Дювалье.



Экономическое же положение граждан оставалось катастрофическим. 74% жителей до сих пор находятся за чертой бедности (получая $60 в месяц), ¾ не имеют работы, более 50% ВВП составляют денежные переводы из-за рубежа. Кроме того, население постоянно испытывает на себе последствия разрушительных стихийных бедствий. Гаити находится в зоне сейсмической опасности и при этом почти каждый год на остров приходят штормы и ураганы. Источник - Известия

