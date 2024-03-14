Спрос на китайский и арабский бешено возрос в России

19:23 15.03.2024

Но на работу возьмут не всех



За владеющих китайским, японским и арабским дерутся работодатели, а ставки у переводчиков вдвое выше, чем у "европейцев". Но знающие язык могут проиграть кандидату без языка. Почему так и как повысить свои шансы - Дмитрий Федоров (EF Education First)



Спрос на изучение китайского языка сегодня почти в шесть раз больше, чем в прошлом году. К сожалению, языковые школы в самом Китае до сих пор закрыты. Также появились трудности с посещением страны из-за введения визовой системы. Но интерес к изучению китайского языка растет год от года.



Виктория Цой, директор департамента персонала ПЭК:



«За последние два года больше всего увеличился спрос на работников, владеющих китайским. Например, если при взаимодействии с грузовладельцами, перевозчиками или государственными органами в Турции и ОАЭ часто достаточно английского, работа с партнерами из КНР без знания национального языка может ограничить бизнес в развитии на рынке. Особенно это касается сотрудничества с местными компаниями, деятельность которых направлена на локальные федеральные перевозки. По итогам 2023 года срок закрытия одной вакансии в логистике по специалистам со знанием китайского языка увеличился в среднем на 20%, до 45 дней.



По нашему опыту, в первую очередь нужны менеджеры, логисты и руководители подразделений, которые будут взаимодействовать с производителями, поставщиками продукции, государственными органами, местными логистическими операторами. Главные задачи таких сотрудников — упростить доставку и повысить ее эффективность».



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