 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.03.2024
19:23  Спрос на китайский и арабский бешено возрос в России
19:19  Гаити. Власти заявляют о "бандитском мятеже", их противники - о "революции нищих"
19:13  Европа идет по стопам фашистов, - Сергей Кожемякин
18:28  Почем фунт кека? Обстановка на мировом урановом рынке, - Борис Марцинкевич
18:13  Турция противостоит Франции в интересах России, - Юрий Мавашев
16:50  Как влияет движение "чайлдфри" на демографию Казахстана
16:46  Казахстану нужен новый герб. Старый - слишком эклектичен, - президент Токаев

14:22  Сокращение рождаемости и рост продолжительности жизни ставят под угрозу пенсионную систему Китая
12:59  Олимпийский комитет России не решился байкотировать Олимпиаду в Париже. Поцелуй Макрону
12:52  "Новый Ташкент" расширяется на глазах
12:37  Протест против Папы Римского вскрывает подлинный характер украинцев: без веры, без цели, без надежды , - Р.Ищенко
12:15  Назначен советник президента Узбекистана по правовой экспертизе и комплексному анализу
10:59  Высший пилотаж: почему Казахстану становится все сложнее балансировать?
09:39  Праздновать Наурыз по-новому будут в Казахстане: как именно и почему
09:26  Британский барон, член палаты лордов - сикх Кулдипа Сахота призывает НАТО бомбить российские города
09:17  В Ташкенте самый грязный воздух в посольстве США
09:09  "Артемовцы", "авдеевцы" и идея божественной справедливости, - Александр Проханов
09:04  В таджикском Бадахшане возводят ГЭС "Санобод" для энергообеспечения... Афганистана и Пакистана
09:00  Дело каракалпакского активиста Реймова: 4 года заключения за разговоры в поддержку митинга
08:56  "Казобщество ждут серьезные перемены". Спикер Ашимбаев поднял дело упыря Бишимбаева на гос-уровень
08:53  "КазТрансОйл" начал масштабно качать нефть через трубу "Баку - Тбилиси - Джейхан"
08:48  В.Путин: "Сейчас объясню, в чем дело..." (полный текст интервью РИАН)
08:33  В Минсельхозе Киргизии новые заместители
08:17  Забытые солдаты Империи-27. Герой штурма Геок-Тепе полковник Михаил Бадрицкий, - В.Андреева
08:04  Тупые роботы уже убили тысячи человек по всему миру. А сколько убьют умные роботы, - РБК
03:10  Историк Радик Темиргалиев: в 90-е нам рассказывали мифы и легенды о казахах
02:17  Что Киргизия получает от участия в проекте "Пояса и пути"?
02:13  Экс-помощник Рейгана Бэндоу: Макрон возомнил себя реинкарнацией Наполеона
01:48  Индия надула российских экспортеров и похоронила единую валюту БРИКС
01:34  Америка устала от милитаризма, да он ей и не под силу, - Вл.Прохватилов
01:12  К приезду Токаева на курултай в Атырау начали ремонтировать дороги
00:50  Министр Аида Балаева: "Вклад Курултая в развитие Справедливого Казахстана неоценим"
00:37  Четверть века назад под американскую экономику была заложена "мина", - В.Катасонов
00:29  Диалог в Омане поставил США и Иран в неловкое положение, - Игорь Субботин
Четверг, 14.03.2024
21:10  Послом Узбекистана в Сингапуре стал Алишер Каюмов
21:08  Зарождение, расцвет и упадок Великой степи, - Данияр Байдаралы
21:04  Деятельность Фонда Ага Хана в Центральной Азии
20:09  Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена
20:05  За плечами доллара: золото и биткоин одновременно побили рекорды
20:03  Reuters: ЦРУ вело тайную операцию по разжиганию оппозиционных настроений в Китае
20:00  Скандал в семействе: Байден рассорился с Нетаньяху
19:30  Наигрался? Кырдепутат Осмонов добровольно сдал мандат
19:22  Президент Киргизии заявил, что не боится народных волнений (интервью)
19:16  Россия под кибератаками. Уроки извлекаются, но.., - Л.Савин
19:14  Грабеж - как форма политики. Запад собирается идти по своим старым следам, - В.Бурт
17:52  Скончался самый крупный казахстанский экономист академик Арыстан Есентугелов
17:28  Джо в игре. Байден уверяет, что сдаваться он не собирается и еще поборется, - Илья Титов
17:24  Александр Проханов: А в московских ресторанах пьют "Шабли"... А на Черном море тонут корабли.
17:19  Свободу Ассанжу! Такер Карлсон беседует с супругой самого знаменитого политзаключенного
16:54  Умер экс-депутат и глава казахстанской политической партии "Ауыл" Гани Калиев
16:12  Мирзиеев в гневе уволил 1-го зама хокима Сырдарьинской области и его подхокимников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Спрос на китайский и арабский бешено возрос в России
19:23 15.03.2024

Но на работу возьмут не всех

За владеющих китайским, японским и арабским дерутся работодатели, а ставки у переводчиков вдвое выше, чем у "европейцев". Но знающие язык могут проиграть кандидату без языка. Почему так и как повысить свои шансы - Дмитрий Федоров (EF Education First)

Спрос на изучение китайского языка сегодня почти в шесть раз больше, чем в прошлом году. К сожалению, языковые школы в самом Китае до сих пор закрыты. Также появились трудности с посещением страны из-за введения визовой системы. Но интерес к изучению китайского языка растет год от года. 

Виктория Цой, директор департамента персонала ПЭК:

«За последние два года больше всего увеличился спрос на работников, владеющих китайским. Например, если при взаимодействии с грузовладельцами, перевозчиками или государственными органами в Турции и ОАЭ часто достаточно английского, работа с партнерами из КНР без знания национального языка может ограничить бизнес в развитии на рынке. Особенно это касается сотрудничества с местными компаниями, деятельность которых направлена на локальные федеральные перевозки. По итогам 2023 года срок закрытия одной вакансии в логистике по специалистам со знанием китайского языка увеличился в среднем на 20%, до 45 дней.

По нашему опыту, в первую очередь нужны менеджеры, логисты и руководители подразделений, которые будут взаимодействовать с производителями, поставщиками продукции, государственными органами, местными логистическими операторами. Главные задачи таких сотрудников — упростить доставку и повысить ее эффективность».

Подробнее
https://pro.rbc.ru/demo/65efff129a7947d6699cb2c7

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710519780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли изменения в закон по вопросам здравоохранения и вернули его в Мажилис
- Олжас Бектенов отметил важность сохранения исторического облика мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи
- В Атырау началось заседание Национального Курултая
- Исполнилось 80 лет Кокчетавской и Талды-Курганской областям
- МВК по торговле: запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ
- Вопросы привлечения иностранных инвестиций в страну обсудили в Мажилисе
- Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой посетила Атыраускую область
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  