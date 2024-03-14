Народный артист РФ и руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице

00:01 16.03.2024 Джентльмен сцены: умер Александр Ширвиндт

Известный актер скончался в больнице



Владислав Крылов

Валерия Чуб

Зоя Игумнова



Он всегда оставался эталоном истинного джентльмена - и по нему, словно по камертону, десятилетиями сверяло свои внутренние вибрации актерское сословие. Он руководил московским Театром Сатиры, но для благодарных зрителей он всегда оставался безукоризненно-элегантным Актером с большой буквы, непревзойденным графом Альмавивой и одним из лучших Молчалиных в истории русского театра. Ему редко доставались главные роли - но он всегда умел наполнить содержанием даже самое краткое появление на сцене или на экране (вспомним хотя бы его пианиста в "Вокзале для двоих" или Одноглазого в "12 стульях"). Казалось, он был с нами всегда - и всегда будет. Но сегодня Александра Анатольевича Ширвиндта не стало. "Известия" вспоминают любимого артиста миллионов россиян.







Из актерской семьи



Ширвиндт буквально вошел в каждый дом в 1985 году - когда вместе со своим закадычным другом и партнером Михаилом Державиным начал вдруг вести популярную музыкальную передачу "Утренняя почта". Впрочем, и до того он был частым гостем любимых зрителями программ - в первую очередь, "Вокруг смеха", где он также появлялся в компании неизменного Державина (они познакомились еще подростками, в конце 1940-х, и пронесли эту дружбу через всю жизнь). В довольно чопорном и "застегнутом на все пуговицы" мире советского ТВ эта пара блистала - ироничный Державин и кривящий губы в сомнениях Ширвиндт; оба - одетые с истинно-европейским шиком, малодоступным даже эстрадным звездам. И не по причине финансовых сложностей - в силу того, что вкус, которым обладали Ширвиндт и Державин (а фамилии их упоминались почти всегда вместе) был практически врожденным, идущим откуда-то едва ли не от биологии.







Он родился 19 июля 1934 года в интеллигентной московской семье, детство прошло в самом центре столицы, с Скатертном переулке. Мама, Раиса Самойловна, в молодости играла на сцене МХАТа, но покинула театр и долгие годы работала редактором в Московской филармонии. Отец, Анатолий Густавович играл на скрипке в оркестре Большого театра.



Андрей Житинкин, режиссер, народный артист России:



Я ученик Александра Ширвиндта. Он всю жизнь преподавал в Щукинском театральном институте. И сейчас это шок для такого огромного количества людей, и не только в нашей стране. Его ученики разлетелись по разным странам и по бывшим союзным республикам. Он был закрытым человеком, а в душе невероятно ранимый, и я бы даже сказал - нежным. Его уход - удар для Театра сатиры. Мы все хотели отпраздновать его 90-летие в июле. Все ждали этого. Очень хотели завалить его подарками, но не получилось...



В родительском доме маленький Саша виделся с людьми, имена которых вписаны в золотую книгу отечественной культуры: гостями родителей частенько были Василий Качалов, Ростислав Плятт, Рина Зеленая. Леонид Утесов и другие знаменитости. Дорогу на сцену юному Александру указывала сама судьба и в 1952 году он поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина. Закончив с отличием, Ширвиндт в 1956 году был принят в Театр им. Ленинского Комсомола.



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Именно на сцене Ленкома его и ждала первая слава, в спектаклях Анатолия Эфроса, поставленных великим режиссером в 1960-е. Роли ему доставались не главные, но яркие и важные:Людови в булгаковском "Мольере", Тригорин в чеховской "Чайке". Впрочем, он выделялся даже в массовке в раннем спектакле Эфроса "В день свадьбы" по пьесе Виктора Розова - это интеллигентное, чуть нервное лицо с вечной сардонической полуулыбкой просто невозможно было пропустить.



Судьба в "Сатире"



В 1970 году Ширвиндт ушел служить в Театр Сатиры - да так и остался там навсегда. Уже первая роль графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" (постановка Валентина Плучека) стала сенсацией в театральном мире: стало ясно, что Ширвиндт - не просто отличный характерный актер, но почти гений перевоплощения и столь ценимой тогда зрителем скрытой иронии. В ансамбле с игравшим Фигаро Андреем Мироновым Ширвиндт очаровывал публику почти 18 лет - до того рокового дня, когда Миронов потерял сознание прямо на сцене, во время гастролей в Риге, и умер от инсульта спустя два дня.



Лев Лещенко, народный артист РСФСР:



Это очень печально... Только вчера Светлану Моргунову похоронили, теперь Александр Ширвиндт... Наше поколение начала 40-х годов уходит. Печально! Это была одна из самых ярких актерских личностей нашей страны.



Самому Ширвиндту была суждена долга жизнь в театре - и на сцене, и в режиссерском кресле, и в кабинете худрука. Ставший для него во всех смыслах своим Театр Сатиры Александр Анатольевич возглавил в 2000 году. Он сумел сохранить традиции театра - и вывести его на новую орбиту в новом столетии. Последняя постановка Ширвиндта-режиссера, прошлогодняя "Хотим сыграть Мольера", охарактеризованная им самим как "ироничное театральное баловство" к 95-летию театра, имела оглушительный успех у московской публики.



"Ширвиндт - режиссер, актер и педагог, это так. Но все-таки - не вполне. У него несколько другая профессия: он - Ширвиндт", - написал когда-то о нем Марк Захаров. И был, наверно, совершенно прав. Блеск остроумия Александра Анатольевича, его общее умение жить, то, что когда-то называли по-французски art de vivre - вот чем он брал за душу даже самую взыскательную публику. И, что еще олее важно и ценно, умел захватить и простецкую, массовую аудиторию - ведь именно с именем Ширвиндта связаны эстрадные постановки, перевернувшие само представление о "низком" жанре.



Александра Захарова, актриса, дочь Марка Захарова:



Ушло очень мощное великое поколение, грандиозное - это отец, Табаков, Ширвиндт. Строители театра. Мне правда очень тяжело говорить. Мой отец, родители очень тесно дружили. Это был совершенно родной человек и родная семья



Он писал монологи для Марецкой и Пуговкина, ставил номера Штепселю и Тарапуньке, Владимиру Винокуру и придуманному им комическому дуэту "Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны" (Вадим Тонков и Борис Владимиров). Успел он поработать и с великим Утесовым - ну а собственные его выступления в паре с Михаилом Державиным вошли в золотой фонд и отечественной эстрады, и отечественного телевидения.



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Человек дисциплины



"Я завидовал и завидую актерам, которые обожают играть, не мыслят себя нигде - только на сцене. Жаждут играть до самоубийства. У меня никогда этого не было. Я просто очень дисциплинированный человек", - говорил он в одном из юбилейных интервью "Известиям". Ему выпала та полнота счастья, что выпадает не каждому человеку культуры: всеобщее признание, и публики, и критики, и даже далекого "начальства". В 1997 году его имя получила одна из малых планет нашей Солнечной системы; для самого Ширвиндта это стало лишь еще одним поводом для иронии. Впрочем, трудно не отметить и тот факт, что он одним из немногих стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" - и вряд ли кто посмеет сказать, что незаслуженно.



В последние годы Ширвиндт, оставаясь президентом Московского академического театра сатиры, сам редко выходил на сцену. В последний раз он появился на публике в сентябре прошлого года, на пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею театра. Еще в 2022-м врачи диагностировали у него стенокардию, но артист публично старался не жаловаться на здоровье и не раз говорил, что планирует стать долгожителем, дотянув до 117 лет.



Александр Калягин, народный артист РСФСР, худрук Et Cetera:



Это великий человек, мэтр. Человек, которого все уважали и все прислушивались к нему. Уходят не просто большие актеры, а большущие, которые очень много сделали для российского и советского искусства. Уж не говоря о том, какие замечательные роли он сыграл в театре. Я потерял человека, которого счастлив был знать. Я общался с ним, хохотал вместе с ним... Какое счастье общаться с мудрыми актерами! И вот он был таким. Просто беседовать с ним было удовольствием.



Михаил Михайлович Державин ушел первым, в январе 2018 года. Теперь "Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний" отняла у нас и Александра Анатольевича. Поверить в это так трудно, что почти невозможно. Увы, нам всем придется смириться с неизбежным - но как хотелось бы, чтобы судьба отпустила ему хотя бы еще несколько лет! Источник - Известия

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