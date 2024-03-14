 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Известный казахстанский бизнес-аферист Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы. Типа - суицид...
00:19 16.03.2024

Бизнесмен Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы
бизнесмен найден мертвым

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства. Назначена экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении ДП.
Отметим, что ранее Ибрагим был признан виновным в хищениях в RBK Bank вместе с банкиром Жомартом Ертаевым в 2020 году. Вышел на свободу в октябре 2023 года.

В августе 2016 года издание Forbes Kazakhstan поместило Бахыта Ибрагима на третью строчку самых щедрых покупателей крупных объектов. По данным портала, в 2014 году он купил компанию по переработке хлопка "Казакстан Мактасы" за 3 млрд 200 млн тенге. В марте 2018 года казахстанские хлопкоробы пожаловались, что не могут засеять поля из-за отсутствия денег. Жители Южного Казахстана рассказали, что "директор завода Бахыт Ибрагим собрал хлопок и исчез".

В 2018 на ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)" была возложена функция по возврату средств, похищенных банкиром Жомартом Ертаевым и бизнесменами Бахытом Ибрагимом и Нурланом Тлеубаевым. На сегодняшний день компании удалось вернуть 90 млрд тенге. Еще 150 млрд пока остаются невзысканными.

Как выяснилось, по двум группам больших заемщиков не было залогового обеспечения. Так, по первому уголовному делу, где ДСФК была признана потерпевшей стороной (присвоение или растрата (хищение) вверенного чужого имущества преступной группой в особо крупном размере), компания предъявила солидарный иск на сумму 56,6 млрд тенге осужденным Жомарту Ертаеву и Бахыту Ибрагиму. Несмотря на наличие исполнительного листа, оба фигуранта дела о хищениях все еще не выполнили своих обязательств.

В 2018 году Бахыта Ибрагима экстрадировали из Германии. СМИ писали о том, что он являлся бывшим зятем экс-премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

Елена Беляева

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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