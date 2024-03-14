Кабмин одобрил модернизацию среднего образования. Кыргызстан перейдет на 12-летнее обучение

01:51 16.03.2024

Члены Кабинета министров 15 марта рассмотрели и одобрили распоряжение "О модернизации структуры среднего общего образования".



Как сообщила пресс-служба Кабмина, данным решением начинается поэтапный переход системы школьного общего образования на 12-летнюю модель обучения и обновление образовательного содержания в соответствии с современными образовательными тенденциями, обеспечивающими развитие конкурентоспособного человеческого капитала для экономического благополучия страны.



При переходе на 12-летнее обучение обязательным школьным образованием будут охвачены 100% 5-6-летних детей. Учителя, реализующие программу предшкольной подготовки, при 12-летнем обучении продолжат преподавательскую деятельность в 1 классах при прохождении специальных курсов повышения квалификации.



В настоящее время в общеобразовательных школах организованы свыше 4048 кабинетов по предшкольной подготовке, которые оснащены соответствующим возрастным особенностям детей учебной мебелью и учебными пособиями.



Потребность дополнительных ученических мест планируется решать совместно с органами местной власти по итогам инвентаризации школьных зданий и их материально-технического оснащения.



Вопрос перехода на 12-летнее образование поднимался в 2022 году. Тогда Минобразования планировала перейти в 2023 году.