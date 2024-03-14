 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль ударил по дому в центральной части сектора Газа, 36 погибших, большинство - дети
07:57 16.03.2024

Израиль нанес удар по дому в центральной части сектора Газа, погибли 36 человек, в том числе дети

Tекст: Денис Тельманов

Израильские военные нанесли удар по жилому дому, расположенному недалеко от лагеря беженцев Нусейрат, в котором находились дети, сообщает министерство здравоохранения сектора Газа.
По данным ведомства, погибли по меньшей мере 36 палестинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные участники палестинского движения ХАМАС и правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) провели встречу, на которой обсудили будущие атаки на Израиль.

В разговоре с представителями хуситов участвовали лидеры двух палестинских исламистских групп и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП). На встрече обсуждались "механизмы для координации их сопротивлени" в рамках "следующего этапа" войны в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на Франс Пресс.

Источник - взгляд
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