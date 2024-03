Фиаско на Украине заставило США начать перестройку своей армии, - В.Прохватилов

08:53 16.03.2024 16.03.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Фиаско на Украине заставило США начать перестройку своей армии

На перевооружение отводится около пяти лет



В Пентагоне проанализировали провалы украинской армии и решили в срочном порядке усилить свои подразделения ПВО малой дальности (Short Range Air Defense – SHORAD), которыми раньше пренебрегали. Об этом рассказывает известный американский военный аналитик Тайлер Рогоуэй в свое статье "Поразительный пробел в противовоздушной обороне Америки на малой дальности и как его быстро закрыть" на портале The War Zone.



Американская ПВО малой дальности (SHORAD) в течение последних лет "увядала на корню", говорится в публикации, так как "казалось, что превосходство Америки в воздухе не требовало многого от сухопутных войск, способных защитить себя от атак с воздуха. Две войны в благоприятной воздушной среде – в Афганистане и Ираке – также не помогли делу SHORAD, равно как и сокращение бюджета текущего десятилетия. Но тактические реалии современного поля боя изменились, и оказывается, что армия и морская пехота США, если на то пошло, действительно нуждаются в возможностях SHORAD, и они нуждаются в них очень сильно".



В 2004 году США располагали 26 батальонами SHORAD. Сейчас осталось всего девять. Причем семь – в составе Национальной гвардии. Каждый такой батальон вооружен ЗРК Avenger, установленным на автомобиле повышенной проходимости. Комплекс разработан в 1980-е годы американской фирмой Boeing Aerospace Company. Предназначен для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5 - 3,8 км и дальности 0,5 - 5,5 км. На нем установлены два транспортно-пусковых контейнера по 4 ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС.



Между тем ЗРК Avenger давно морально устарели. Ракеты FIM-92, несмотря на все модернизации, уже не отличаются высокими техническими и боевыми характеристиками. Они не в полной мере соответствуют текущим задачам на поле боя. Поражение современных самолетов, вертолетов и БПЛА не гарантировано, причем потенциальный противник имеет возможность атаковать ЗРК из-за пределов зоны его поражения.



Это признает и Тайлер Рогоуэй: "Потенциальные враги Америки создают, возможно, лучшие системы SHORAD в мире.



Россия, в частности, отнеслась к миссии SHORAD гораздо серьезнее, чем США, а именно потому, что у нее не было роскоши почти гарантированного господства в воздухе – или, по крайней мере, она никогда не верила в эту идею вообще. Сегодня в производстве находятся несколько мобильных точечных систем ПВО российского производства. В частности, к ним относятся "Тунгуска", "Тор" и особенно грозный "Панцирь-С1". У Китая есть такие агрегаты, как 30-мм самоходная зенитная установка ЛД-2000, а последние версии этого типа также оснащены ракетами. Китайский HQ-7 является клоном французского ЗРК точечной обороны Crotale. Другие международные системы, такие как британская "Рапира" и французская "Роланд", также успешно сотрудничают с различными вооруженными силами по всему миру".



В ходе провалившегося контрнаступления у ВСУ имелись различные мобильные системы ПВО малой дальности: небольшое число советских ЗРК "Стрела-10" (дальность до пяти тысяч метров) и ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" (до восьми километров), а также ЗРК Avenger (20 штук) и немецкие Gepard (52 единицы).



Они оказались малоэффективны против низколетящих российских вертолетов Ка-52 и Ми-289Н, действующих на пределе досягаемости, отметил Тайлер Рогоуэй: "У украинской бронетехники, похоже, есть проблемы с российскими ударными вертолетами. Присутствие российских ударных вертолетов Ка-52 на фронте подчеркивает необходимость в высокомобильных и живучих средствах ПВО ближнего действия".



Суровые уроки военного конфликта на Украине заставили Пентагон приступить к реформированию своей армии, не способной на данный момент вести боевые действия с равным противником.



В конце февраля 2024 года Минобороны США опубликовало документ под названием "Трансформация структуры вооруженных сил". "С противоповстанческих и контртеррористических операций армия переориентируется на крупномасштабные боевые действия против технологически развитых военных держав", – говорится в преамбуле.



В Пентагоне хотят создать пять "мультидоменных оперативных групп" (multi-domain task forces – MDTF) с ракетными подразделениями, вооруженными, помимо прочего, "Хаймарсами" и гиперзвуковым оружием, с батальонами кибервойны.



ПРО и ПВО резко усилят. Каждой MDTF будет придан батальон "непрямой огневой защиты" со средствами "малой и средней дальности" против беспилотников, артиллерии, минометных систем, крылатых ракет.



Другие рода войск, включая силы специальных операций, сократят.



Как пишет The War Zone, батальоны SHORAD вооружат недавно поступившими на вооружение системами ПВО "Несокрушимый щит" (Enduring Shield) с ракетами класса "земля – воздух" AIM-9X Sidewinder.



В эти батальоны также включат девять "батарей противодействия малым БПЛА" с противодронными перехватчиками Coyote Block 3. Во время испытаний в 2021 году эта система, как сообщается, уничтожила рой из десяти беспилотников "некинетическими средствами", то есть средствами РЭБ.



Планируется также сформировать четыре дополнительных батальона маневренной ПВО ближнего действия (M-SHORAD) для нейтрализации "угроз на малых высотах – БПЛА, вертолетов и самолетов". Два таких подразделения уже есть. "Основной системой противовоздушной обороны, закрепленной за существующими батальонами M-SHORAD, является мобильная платформа на базе бронемашины Stryker 8x8, имеющая башню, вооруженную ракетами класса "земля-воздух" малой дальности с тепловым наведением Stinger. Каждый из них также имеет 30-мм автоматическую пушку, способную стрелять боеприпасами с неконтактным взрывателем, которые идеально подходят для сбивания дронов. Эти подразделения также должны получить машины на базе Stryker с высокоэнергетическим лазером, а также, возможно, с мощным микроволновым излучателем", – пишет обозреватель The War Zone Джозеф Тревитик.



Заметим, что противодронное лазерное и микроволновое оружие находятся еще в разработке, и не факт, что их применение окажется достаточно эффективным.



Тайлер Рогоуэй сетует, что в Пентагоне слишком поздно обратили внимание на необходимость создания систем ПВО малой дальности, способных противостоять огромным роям дешевых и небольших дронов. Таких систем у американской армии сейчас нет, как можно понять из статьи Рогоуэя, у американских военных пока даже нет представления, что должна представлять из себя такая система ПВО.



По его мнению, "хотя это может звучать как страница из научно-фантастического романа, единственное, что, вероятно, могло бы противостоять такой плотной атаке на сухопутные войска или гарнизонные силы, – это иметь наготове свои собственные контррои. Это приведет к десяткам или даже сотням воздушных боев мини-камикадзе в небе – самоубийственной борьбе не на жизнь, а на смерть среди крошечных летающих роботов с коллективным разумом".



В настоящее время ВВС США работают над программой по производству около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом, сообщает The Wall Street Journal.



Бюджет программы оценивается в 6 млрд. долл. Сотни таких дронов могут поступить на вооружение американских ВВС уже в течение следующих пяти лет. На контракт с американским оборонным ведомством претендуют компании Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.



Планируется, что беспилотные истребители будут сопровождать и защищать самолеты с экипажами, например истребители F-35 и бомбардировщики B-21. Кроме того, они смогут нести собственное вооружение, наносить удары по другим самолетам и целям на земле, а также выполнять разведывательные функции.



Летом 2023 года в Вашингтоне прошла очередная конференция Emerging Technologies for Defense ("Новые технологии для обороны"), организованная Национальной ассоциацией военной промышленности (NDIA). Наибольший интерес вызвал доклад заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс The Urgency to Innovate ("Неотложность инноваций").



Она впервые рассказала о перспективной программе Пентагона под названием Replicator, предусматривающей создание и развитие беспилотных и безэкипажных дронов разных классов. Планируется создавать разнообразные летательные аппараты, надводные и подводные суда, а также наземные платформы для решения всех основных задач – от наблюдения и разведки до применения штатного вооружения.



В течение 18-24 месяцев Пентагон планирует разработать и вывести на испытания беспилотные системы разных классов в количестве нескольких тысяч. Какие именно комплексы, существующие или разрабатываемые, войдут в это число, Кэтлин Хикс не сообщила.



Беспилотники всех классов для концепции Replicator должны быть несложными и недорогими. За счет простоты дронов планируется обеспечить их массовый выпуск. Крупносерийное производство и массовое внедрение дронов должны нивелировать численное преимущества вероятного противника в технике и живой силе.



Но эти амбициозные планы – пока лишь в проекте. Поэтому опубликованная концепция "Трансформации структуры вооруженных сил" может быть охарактеризована известным из курса начальной школы правилом: от перестановки слагаемых их сумма не меняется.



Через пять лет эта арифметическая максима перестанет работать, конечно, при условии, что все разработки Пентагона будут успешными и поступят в войска.



У России и Китая есть пять лет, причем не на размышления, а на подготовку Америке достойного военно-технического ответа. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710568380





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы внесли изменения в закон по вопросам здравоохранения и вернули его в Мажилис

- Олжас Бектенов отметил важность сохранения исторического облика мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи

- В Атырау началось заседание Национального Курултая

- Исполнилось 80 лет Кокчетавской и Талды-Курганской областям

- МВК по торговле: запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы

- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ

- Вопросы привлечения иностранных инвестиций в страну обсудили в Мажилисе

- Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой посетила Атыраускую область

- Кадровые перестановки