В Венесуэле предстоят выборы в условиях жесточайшего кризиса, - Дмитрий Морозов

10:47 16.03.2024

14.03.2024

Мадуро срочно ищет деньги и способ избежать протестного голосования



Об авторе: Дмитрий Валерьевич Морозов – старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.



Венесуэльские власти определились с датой проведения президентских выборов. Голосование состоится 28 июля. Оно пройдет на фоне затяжного кризиса. Экономика истощена. Резко упал уровень жизни. В конце 2023 года минимальная зарплата составляла 4 долл. – самая низкая в Латинской Америке. Доходы 80% населения не превышают 100 долл. в месяц, ежемесячная стоимость продуктовой корзины для покрытия минимальных нужд средней семьи (пяти человек) возросла до 522 долл. В 2023 году уровень инфляции составил 193%. Неудивительно, что в стране растет социальная напряженность. В прошлом году имели место 4 тыс. акций протеста – на 28% больше, чем в 2022-м. Венесуэльцы продолжают массово эмигрировать, хотя, казалось бы, все, кто мог, уже уехали. За последние годы страну покинуло более 7 млн граждан из 28 млн, числившихся по данным последней переписи.



В этих условиях руководство страны старается укрепить свои позиции и застраховаться от неприятных неожиданностей. В январе председателем парламента переизбран Хорхе Родригес. Он считается правой рукой президента страны Николаса Мадуро и пользуется его безграничным доверием. Председателем Верховного суда (ВС) стала Беатрис Родригес – активистка правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. До этого она возглавляла Избирательную палату ВС. Именно при ее руководстве палата отказалась признать легитимность первичных выборов оппозиции, на которых победила Мария Корина Мачадо. Главой Конституционной палаты ВС назначена другая сторонница президента – Тания Д’Амелио. Таким образом, Мадуро усилил политическую лояльность судебной власти.



Ужесточен контроль над силовыми структурами. В январе была проведена чистка командного состава: понижены в звании и уволены 33 военнослужащих. Некоторых из них обвинили в подготовке терактов против представителей власти, включая президента. Всего в стране более 140 военных отбывают наказание по такого рода делам. В январе власти предсказуемо подтвердили запрет для Мачадо занимать государственные должности, а значит, она не может выдвигать свою кандидатуру. В отношении оппозиционных политиков и активистов выдвигаются обвинения в терроризме и антиправительственных заговорах. Власти утверждают, что раскрыли пять заговоров, участники которых планировали убийство Мадуро и других высокопоставленных лиц, а также готовили диверсии против объектов энергетической инфраструктуры. По этим делам задержано свыше 30 человек.



Внутри руководства страны возобладали сторонники жесткой линии. Мадуро лишен возможности прибегать к социальному маневрированию: это ярко продемонстрировала реакция на его инициативы. Правительство объявило о начале реализации ряда социальных проектов. С их помощью оно хочет встряхнуть низы, мобилизовать их на поддержку Мадуро. Но эта тактика уже не дает былого эффекта. Население устало от экономических трудностей. Прежние лозунги не находят отклика. Происходит размывание социальной базы властей. Мадуро рискует столкнуться с протестным голосованием. По некоторым прогнозам, единый кандидат от оппозиции (необязательно Мачадо) легко наберет более 50% голосов. Что касается Мачадо, то ей опрос, проведенный компанией Datincorp, сулит уверенную победу над президентом: если бы выборы состоялись в ближайшее время, она набрала бы 65%, а Мадуро – 15%.



Очевидно, что в таких условиях власти постараются не допустить, чтобы оппозиция выступила единым фронтом. Активизируются правительственные усилия, направленные на раскол оппозиционного лагеря. Противники президента полагают, что все реальные соперники Мадуро получат отказ в регистрации, а к участию в выборах будут допущены никому не известные кандидаты без малейшего шанса на успех.



Сейчас Мадуро занят поиском способа срочного пополнения валютных резервов. Деньги необходимы и в чисто предвыборных целях. Президенту нужно заручиться электоральной поддержкой своей традиционной социальной базы – городской бедноты. Кроме того, над Каракасом нависла угроза возобновления санкционного давления со стороны США: данные Вашингтоном послабления истекают в апреле. Поэтому венесуэльские власти ищут лазейки. В феврале в Венесуэле побывал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Стороны заявили о намерении повысить торговый оборот до 3 млрд долл. в 2024 году (в 2023 году – 800 млн долл.). Каракас прорабатывает вопрос о поставках нефти Индии (предварительная договоренность достигнута в январе этого года) и наводит мосты для сотрудничества с рядом стран Африки (Суданом, Тунисом, Анголой, Танзанией и Мозамбиком), а также с Азербайджаном. Скорее всего Мадуро хочет использовать эти государства для продажи – в обход санкций – нефти, газа и золота.