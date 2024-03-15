Смертельный "вирус-мутант": чем опасен новый штамм туберкулеза

11:48 16.03.2024

Болезнь развивается бессимптомно у 80% инфицированных



София Токарева



В Великобритании обнаружили ранее неизученный "вирус-мутант", который массово заражает жителей острова. По словам ученых, инфекция является новым штаммом туберкулеза, который передается почти бессимптомно. В том числе у 80% заболевших отсутствует постоянный кашель, считавшийся основным проявлением заболевания. Сейчас европейские врачи и ученые ищут новые способы оперативной диагностики туберкулеза, опасаясь, что число больных может оказаться значительно выше статистики. Что такое туберкулез, как его диагностировать и чем лечить - рассказывают "Известия".



Что известно о новом "вирусе-мутанте" туберкулеза



14 марта в СМИ появилась информация о выявлении в Британии нового опасного штамма туберкулеза, которым уже заражена четверть жителей страны. Его особенность в том, что заболевание передается без каких-либо симптомов. Заразиться можно, просто находясь рядом с заболевшим и вдыхая с ним один воздух. Для подробного изучения инфекции англичане обратились за помощью к нидерландским вирусологам. Они провели исследование и выяснили, что новый "вирус-мутант" стал опаснее и смертельнее в несколько раз, чем иные, ранее изученные виды болезни.



Впервые об исследовании сообщалось в журнале The Lancet. Оказалось, что из 600 тыс. обследованных у 82,8% людей с туберкулезом не было непрекращающегося кашля, еще 62,5% вообще не страдали от кашля, а у 20,3% вовсе не было никаких симптомов болезни.



Профессор Фрэнк Кобеленс из Медицинского центра Амстердамского университета призвал коллег рассмотреть новые способы диагностики заболевания, которые позволят быстрее выявлять у зараженных наличие опасного штамма туберкулеза и приостановить его распространение в Европе.



Что такое туберкулез: пути заражения и симптомы



Туберкулез - это инфекционное заболевание, которое вызывается определенными видами микобактерий - палочками Коха, способными жить внутри клеток организма человека или животного. Чаще всего туберкулез передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного. Реже бактерии передаются воздушно-пылевым путем, через предметы обихода или через инфицированные полотенца, белье, постельные принадлежности, посуду. Также туберкулезом можно заразиться через продукты питания - мясо и молоко животных, болеющих туберкулезом.



Бьет лучом: желтый свет обезвредит "спящие" очаги туберкулеза за полчаса

Как новый метод борется с устойчивыми к антибиотикам бактериями



Чаще всего инфекция поражает легкие, однако болезнь может задеть и другие органы. Ученые выделяют туберкулез лимфоузлов, пищеварительной, нервной и мочеполовой системы, костей и суставов.



Именно из-за особенностей палочки Коха болезнь является чрезвычайно заразной. Микробы имеют повышенную устойчивость к спирту, щелочи, кислотам, усиленно размножаются во влажной среде и темных помещениях, устойчивы к низким температурам и многим лекарственным препаратам, но самое главное - быстро распространяются по воздуху.



По данным Всемирной организации здравоохранения, около четверти населения всего мира инфицировано бактериями туберкулеза (ТБ). Однако вероятность того, что симптомы болезни у инфицированных людей проявятся и туберкулез разовьется, составляет примерно 5–10%. Носители инфекции не являются болеющими и не могут передавать его окружающим.



Существуют открытая и закрытая форма туберкулеза. В первом случае больные выделяют инфекцию в окружающую среду и могут заразить окружающих, во втором - нет. Открытую форму лечат только в больничном стационаре до тех пор, пока человек не перестанет представлять опасность для окружающих.



В группе риска заражения ТБ находятся младенцы и дети, а также люди, которые:



- страдают диабетом или имеют высокий уровень сахара в крови;



- имеют ослабленную иммунную систему (болеющие ВИЧ-инфекцией или СПИДом);



- курят и регулярно употребляют алкоголь;



- имеют нарушения в питании (недостаток витаминов, сниженное количество калорий).



Первые признаки заболевания туберкулезом - слабость и кашель, которые не проходят в течение трех недель. Позднее при отхаркивании мокроты появляется кровь, возникает боль при дыхании, поскольку ткани легких начинают постепенно разрушаться. Также врачи относят к симптомам туберкулеза резкую потерю аппетита и веса, появление одышки, увеличение лимфатических узлов и усиленное потоотделение.



Чем и как лечить туберкулез



Своевременная диагностика туберкулеза позволяет предотвратить развитие инфекции на ранней стадии. Для детей в качестве диагностики заболевания проводят ежегодную пробу Манту - введение под кожу микроскопической дозы туберкулина PPD (очищенного экстракта белков палочки Коха). При подозрении на туберкулез пробу Манту делают и взрослым. Также врач назначает заболевшим рентгенографию и анализ мокроты, который показывает, присутствуют ли в выделениях микобактерии.



Игнорировать лечение туберкулеза смертельно опасно. При отсутствии терапии или несоблюдении врачебных рекомендаций смертность составляет около 50%. Однако своевременно пройденный курс лечения практически полностью исключает вероятность летального исхода.



Палочки в колеса: по России распространяется неуязвимый туберкулез

Почему эта ветвь заболевания не поддается лечению большинством антибиотиков



Лечение туберкулеза длительное, от двух месяцев до полугода, и проводится в домашних условиях. Врач назначает курс антибиотиков, продолжительность приема которых будет зависеть от формы, стадии заболевания и наличия сопутствующих патологий. Обычно больной начинает чувствовать улучшение уже через две недели после начала лечения. Важно помнить, что досрочный отказ от лекарств приведет к тому, что микобактерии разовьют к ним устойчивость, и тогда длительность и сложность лечения значительно увеличатся.



Туберкулез в России: что известно



Еще во время пандемии коронавируса ВОЗ зафиксировала вспышку туберкулеза в Европе и в России. При этом в России доля зараженных нечувствительными к антибиотикам микобактериями за последние 10 лет выросла вдвое и превысила 30% от всех новых случаев болезни, сообщили "Известиям" в центральном профильном НИИ. Большая часть таких пациентов заражена штаммами ветви W148 - ее микобактерии неуязвимы для 11 видов антибиотиков. Это позволяет им выживать в популяции и заражать большее количество людей. Основная сложность в борьбе с устойчивыми к препаратам штаммами в том, что резистентность к новым лекарствам вырабатывается очень быстро. По словам специалистов, единственный способ выиграть эту гонку - строго контролировать лечение всех зараженных, "добивая" бактерию в каждом организме.