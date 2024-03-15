 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Казахстана провел ауызашар (трапезу) для участников Национального курултая (съезда) в Актау
11:53 16.03.2024

Рабочие поездки
От имени Главы государства был проведен ауызашар для участников Национального курултая

15 марта 2024 года
город Атырау

Президент поздравил всех собравшихся со священным месяцем Рамазан и выразил благодарность за их активное участие в работе Национального курултая. Он также отметил, что нынешнее заседание, совпавшее с праздником Ораза, имеет особую значимость.



– Все мусульмане с большим нетерпением ждут месяца Рамазан, а с его наступлением совершают молитвы и обращаются с самыми заветными пожеланиями. Люди нравственно совершенствуются и духовно очищаются. Они помогают нуждающимся, совершают другие праведные дела, которые идут во благо каждого человека и каждой семьи. Все это способствует укреплению сплоченности нашего народа, – считает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ислам является неотъемлемой частью национальной культуры и призывает людей быть добрыми, честными, образованными и трудолюбивыми.

– Эти благородные качества ярко проявляются в традициях нашего народа. Вы знаете, что я не раз говорил о необходимости формирования нового качества нации. Об этом я вновь сказал и во время сегодняшнего Курултая. Каждый гражданин нашей страны должен по-настоящему воплощать в себе качества "Адал азамат" – ответственного гражданина. Нам необходимо прививать правильные ценности молодому поколению, – заявил Президент.

Как убежден Глава государства, для превращения в прогрессивную страну важно, чтобы поведение, поступки, помыслы и намерения наших граждан соответствовали этим принципам. Поэтому крайне важно разъяснять молодым людям необходимость достижения успеха честным трудом и передавать им жизненный опыт старшего поколения.

Президент также напомнил, что в своем выступлении отдельно остановился на глубокой взаимосвязи религии и традиций. Он выразил обеспокоенность в связи с существованием деструктивных течений, противопоставляющих эти две важные составляющие национальной идентичности.

– Говоря откровенно, проблема религии – это вопрос национальной безопасности. Мы не должны позволить различным течениям из-за рубежа отравлять умы молодежи. Мы должны сохранить наши традиции и воспитать сознательное поколение. Большая роль в этом деле принадлежит Духовному управлению мусульман Казахстана. Крайне важная задача - дать правильные ориентиры молодым людям, вставшим на путь веры. ДУМК следует подойти к этому вопросу очень ответственно, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что наша страна вступила на путь инноваций и созидания, что в полной мере соответствует духу Наурыз мейрамы и исламским ценностям.

– Начиная с этого года мы будет праздновать Наурыз в течение декады. Каждый день праздника будет иметь свои особенности. Сегодня, 15 марта, – День милосердия. В нашей стране в преддверии Наурыза совершается много добрых поступков. Люди проявляют такие благородные качества, как сострадание, солидарность и отзывчивость, – заявил Президент.

На ауызашаре также выступили Қазақстанның Еңбек Ері, композитор Илья Жаканов, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах" Ахмет Мурадов, председатель управляющего комитета Астанинского хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов.

Источник - akorda.kz
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