Президент Казахстана провел ауызашар (трапезу) для участников Национального курултая (съезда) в Актау

11:53 16.03.2024

Рабочие поездки

От имени Главы государства был проведен ауызашар для участников Национального курултая



15 марта 2024 года

город Атырау



Президент поздравил всех собравшихся со священным месяцем Рамазан и выразил благодарность за их активное участие в работе Национального курултая. Он также отметил, что нынешнее заседание, совпавшее с праздником Ораза, имеет особую значимость.



