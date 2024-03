Сколько еще доллару быть мировой валютой? - В.Катасонов

11:58 16.03.2024 Сколько еще доллару быть мировой валютой?

Гигантские рынки евродолларов требуют возрастающих доз денежно-наркотической "дури"



Валентин Катасонов



На международной конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году доллар США официально получил статус мировой валюты. Вот уже 80 лет он сохраняет этот статус. Уже многие годы идут дискуссии по поводу того, как долго еще доллар США будет оставаться мировой валютой. Диапазон оценок широк. Одни говорят, что американский доллар (естественно, не как национальная, а как мировая валюта) умрет не сегодня-завтра. Другие говорят, что "запас прочности" у него еще на двадцать-тридцать лет. Третьи считают, что предсказать невозможно. Мол, все определяется волею случая. Наконец, некоторые считают, что доллару США вообще ничего не угрожает. Что, мол, у него есть "временные трудности", которые были и раньше и которые с успехом преодолевались и будут преодолеваться.



В истории человечества было немало валют, которые имели статус мировых, использовались в качестве универсального средства платежа в международной торговле и в качестве средства тезаврации (накопления). Историки даже подсчитали "сроки жизни" таких мировых валют (т. е. продолжительность сохранения валютами статуса мировых).



Вот одна из публикаций на эту тему World Reserve Currencies: What Happened During Previous Periods of Transition? (Мировые резервные валюты: что произошло в предыдущие переходные периоды?") Она дает в сжатом виде обзор по мировым валютам за период с середины XV по ХХ век с оценками "жизненного цикла" каждой из валют. Приведу эти данные:



Португальский риал (1450-1530) – около 80 лет

Испанский эскудо (1530 – 1640) – около 80 лет

Голландский гульден (1640 – 1720) – около 80 лет

Французский луидор (1720-1815) – около 95 лет

Британский фунт стерлингов (1815-1920) – около 105 лет.



Доллар США – с 1920 года. Статус мировой валюты сохраняется по сей день. Получается уже 104-й год пребывания американского доллара в этом статусе.



Конечно, оценки примерные. Далеко не всегда можно точно зафиксировать момент, когда национальная денежная единица становится мировой валютой. Как порой нельзя точно идентифицировать момент, когда валюта теряет статус мировой.



К тому же были годы, когда на мировой арене две валюты конкурировали за звание мировой. Одна была "восходящей", а другая "уходящей" валютой. Например, в период между Первой и Второй мировыми войнами британский фунт стерлингов еще продолжал оставаться мировой валютой, а доллар США уже приобретал статус мировой валюты. В межвоенный период имело место своеобразное "двоевластие" британской и американской валют.



И тем не менее приведенная выше картина получается очень наглядной, располагающей к размышлениям. Из приведенных данных вытекает, что средний срок жизни денежной единицы в качестве мировой валюты приближается к одному столетию. Американский доллар, если отсчитывать от 1920 года, в этом статусе пребывает уже 104-й год. В социальных сетях и вообще в интернете достаточно много материалов и комментариев, авторы которых знакомы с приведенными мною оценками. Часть их склоняется к тому, что доллар США как мировая валюты уже близок к смерти. Благо много других признаков, которые об этом свидетельствуют.



Некоторые эксперты, знакомые с "жизненными циклами" более ранних мировых валют и придерживающиеся так называемого исторического подхода, считают, что возраст доллара США как мировой валюты завышен. Мол, отсчитывать следует не от 1920 года, а от 1944 года, когда доллар США получил официальный статус мировой валюты. Стало быть, ему еще "только" 80 лет. "Старичок" вполне может еще прожить десяток-другой лет.



Однако большинство экспертов, прогнозирующих будущее доллара США, руководствуются преимущественно не "историческим подходом", а экономической статистикой и теми тенденциями, которые определяются с помощью этой статистики. Сторонники такого "экономического подхода" более уверенно говорят о процессе умирания доллара США.



Вот, например, такой показатель, как доля доллара США в суммарных валютных резервах стран мира, который рассчитывается Международным валютным фондом. Пиковых значений этот показатель достиг в первой половине 1970-х годов. Так, в 1970 году он равнялся 84,55%; в 1975 году – 84,61%. А затем доллар США достаточно быстро стал терять свои позиции. И уже в 1990 году его доля в мировых валютных резервах опустилась до рекордно низкого значения в 47,14%. В 1980-е годы впервые стала озвучиваться тема "смерти доллара" (хотя по любым меркам валюта была еще молодой или, по крайней мере, не старой).



Однако победа Америки в холодной войне и начавшаяся экономическая и финансовая глобализация вдохнули жизнь в доллар США. Начался цикл укрепления позиций доллара. Укрепление продолжалось до 2001 года, когда доля доллара в мировых резервах достигла 71,51%. Затем началось новое снижение, в результате которого доля доллара в 2013 году упала до 61,24%.



В 2014-2016 гг. было некоторое укрепление, а затем на отрезке времени 2016-2022 гг. начался новый цикл ослабления позиций доллара: с 65,36% до 58,36%. Снижение за семь лет доли доллара США в международных резервах на целых 7 процентных пунктов. В эти годы особенно активизировались разговоры на тему "заката доллара".



В этих разговорах звучали не только предсказания "смерти" доллара. Были сторонники точки зрения, что доллар США в очередной раз сумеет преодолеть свое ослабление. Мол, были времена и похуже. Например, 1990 год, когда показатель упал до 47 процентов, а затем начал опять расти. Мол, 2016-2022 гг. – просто очередной цикл снижения, за которым обязательно последует цикл роста.



И вот данные МВФ за 2023 год. Последние цифры – на конец 3 квартала указанного года. Доля доллара США в международных резервах равняется 59,17%. Пользуясь случаем, приведу данные по другим резервным валютам на эту же дату (%): евро – 19,58; японская иена – 5,45; британский фунт стерлингов – 4,85; канадский доллар – 2,50; китайский юань – 2,37; австралийский доллар – 2,02; швейцарский франк – 0,18; прочие валюты – 3,89.



Итак, не ахти какой, но прирост доли доллара США в мировых валютных резервах по сравнению с 2022 годом налицо. Да и отрыв от других валют у доллара гигантский, никто и близко к нему не подошел. Это дало основание радеющим за судьбу американской валюты утверждать, что, мол, начался новый цикл укрепления доллара США. А стало быть, у американского доллара есть как минимум еще несколько гарантированных лет жизни.



Вот, например, вышедшая в конце прошлого года статья Why’s the Dollar So Darn Strong (Почему доллар так чертовски силен?). Автором является Джеймс Дж. Рикардс, редактор журналов Strategic Intelligence, Project Prophesy, Crash Speculator и Gold Speculator. Он американский юрист, экономист и инвестиционный банкир с 40-летним опытом работы на рынках капитала на Уолл-стрит.



Он пытается объяснить парадокс укрепления доллара на фоне негативных процессов, происходящих в американской экономике. Рикардс напоминает о самых главных "негативах". Отношение государственного долга к ВВП в Соединенных Штатах находится на рекордно высоком уровне, приближаясь к 130% (разумным уровнем считается 30%, а все, что превышает 90%, выступает препятствием для любого экономического роста вообще). США год за годом испытывают многотриллионный дефицит бюджета, измеряемый многими триллионами. Конгресс и Белый дом, кажется, находятся во власти современной денежной теории, которая утверждает, что США могут иметь неограниченный дефицит и накапливать неограниченный долг без экономического ущерба, поскольку они могут печатать деньги в неограниченных количествах для финансирования долга и расходов. Рикардс ссылается на последние данные Bloomberg: прогнозируемые годовые процентные выплаты по госдолгу США превысили 1 трлн долларов в конце октября. Стоимость обслуживания долга удвоилась за последние 19 месяцев, поскольку ключевые ставки ФРС США выросли.



"Как американская валюта может быть настолько сильной на фоне такой мрачной ситуации?" – задается вопросом автор статьи. На этот вопрос, по его мнению, есть два ответа.



Первый ответ заключается в следующем: "…у доллара, конечно, есть свои проблемы, но другие валюты находятся в еще худшем состоянии…" Не буду пересказывать оценки Рикардсом таких валют, как евро, британский фунт стерлингов, японская иена и китайский юань. Отмечу лишь, что они, по его мнению, отягощены еще большими проблемами, чем доллар США. "Так что да, у доллара есть свои проблемы, но как инвестор вряд ли вы предпочтете ему фунт стерлингов, евро, иену или юань", – заключает автор.



Второй ответ содержит такое ключевое слово, как "евродоллар". Рикардс дает такое определение: "Евродоллары представляют собой депозиты, выраженные в долларах, которые хранятся в зарубежных офисах крупных банков и, следовательно, выходят за рамки юрисдикции ФРС и банковских правил США". Автор подчеркивает, что ФРС имеет очень мало влияния на глобальный долларовый рынок и обменную стоимость доллара. Что состояние чисто "американского" доллара в значительной степени зависит от состояния евродоллара, а состояние последнего зависит не столько от состояния американской экономики, сколько экономик тех стран, где рождается евродоллар. Это не только страны Европы, но также Канада, Австралия, Япония и др. Одним словом, некорректно связывать оценку позиций доллара США исключительно с состоянием американской экономики. Впрочем, связь рынков евродолларов с США в любом случае сохраняется. Таким рынкам крайне необходимы американские казначейские бумаги как инструмент обеспечения разных операций.



Рикардс констатирует, что рынки евродолларов (особенно рынок Западной Европы) находятся в упадке. Работающие на этих рынках "банки требуют лучшего залога. Они не будут принимать корпоративные долги, ипотечные кредиты или даже среднесрочные казначейские облигации США. Единственным приемлемым залогом являются краткосрочные казначейские векселя США, чем короче, тем лучше. Это означает 1-месячные, 3-месячные и 6-месячные облигации. Разумеется, они номинированы в долларах. Чтобы обеспечить векселя в качестве залога, банкам приходится покупать доллары для покупки векселей. Это создало огромный спрос на доллары. И это отчасти объясняет силу доллара".



Рикардс заключает: "Фундаментальная проблема нехватки доллара не исчезнет в ближайшее время и будет продолжать поддерживать доллар". Он признает, что изложенная им версия укрепления доллара относится к разряду "технических проблем", которые не всегда понятны обывателю.



Могу объяснить более популярно указанную версию. Действительно, гигантские рынки евродолларов для своего поддержания требуют лошадиные дозы "наркотиков" в виде краткосрочных казначейских бумаг (и соответственно увеличения долларовой эмиссии). Но чем заканчивается увлечение "наркотиками", мы хорошо знаем. Поэтому изложенная американским экспертом версия временного укрепления позиций доллара в международных резервах в конечном счете подводит к заключению, что долго это продолжаться не может. Кстати, в конце своей статьи Рикардс к этому выводу и подводит читателей, предлагая им замещать накопления долларов США золотом: "Инвесторы должны рассматривать сегодняшние цены (на золото. – В. К.) как подарок и, возможно, последний шанс купить золото по этим ценам, прежде чем начнется настоящая гонка за безопасными убежищами. Золото на уровне ниже $2.000 – это невероятно дешево. Я настоятельно призываю вас воспользоваться этой возможностью".



P.S. В конце вновь хочу вернуться к "исторической версии", объясняющей жизненные циклы мировых валют. Многие сторонники этой версии обращают внимание, что переход от эпохи одной мировой валюты к эпохе другой всегда осуществлялся через войны. Войны начинаются между главными претендентами на роль эмитента мировой валюты и продолжаются до тех пор, пока предыдущий эмитент не терпит в этой войне поражение (или, по крайней мере, не происходит его экономического и военного истощения). Признаки подготовки эмитентов главных резервных валют к такой войне сегодня налицо. Источник - Фонд стратегической культуры

