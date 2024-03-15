Казпремьер Бектенов прибыл с визитом в Ташкент. "Формировать новую повестку"

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12:01 16.03.2024
Президент Узбекистана и глава правительства Казахстана обсудили устранение барьеров в торговле
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял делегацию Казахстана во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым. Стороны обсудили, в частности, устранение барьеров и принятия мер по наращиванию объемов взаимного товарооборота.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15 марта принял правительственную делегацию Казахстана во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиеев поздравил Олжаса Бектенова с недавним назначением на пост главы правительства Казахстана и пожелал успехов в работе.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения узбекско-казахстанского сотрудничества. В частности, внимание было уделено формированию новой повестки взаимодействия в рамках подготовки к предстоящим совместным мероприятиям на высшем уровне.
Подчеркнута необходимость устранения барьеров и принятия согласованных мер по наращиванию объемов взаимного товарооборота, в том числе в ходе деятельности рабочей группы, возглавляемой уполномоченными министрами.
Были также обсуждены вопросы углубления кооперации в промышленности, транспорте и логистике, являющимися ключевыми направлениями в стратегическом партнерстве двух государств.
Отмечена целесообразность активного продвижения нового портфеля инвестиционных программ в приоритетных отраслях и инфраструктурных проектов регионального значения в области транспорта и энергетики.
Президент Узбекистана подчеркнул важность продолжения тесных и системных контактов на уровне правительств в целях кардинального расширения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном.