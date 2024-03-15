Казпремьер Бектенов прибыл с визитом в Ташкент. "Формировать новую повестку"

12:01 16.03.2024

Президент Узбекистана и глава правительства Казахстана обсудили устранение барьеров в торговле

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял делегацию Казахстана во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым. Стороны обсудили, в частности, устранение барьеров и принятия мер по наращиванию объемов взаимного товарооборота.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15 марта принял правительственную делегацию Казахстана во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба главы государства.



