"Самых слабых защитить не удалось". Латвия приступила к депортации русских

12:05 16.03.2024 ВИКТОР ЛАВРИНЕНКО

13 марта 2024



Постоянно проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, стали получать требования покинуть страну. Некоторые, не выдержав давления, начали покидать Латвийскую Республику сами, не дожидаясь насильственного выдворения. Это либо те, у кого есть родственники в России, или те, кто еще не достиг пенсионного возраста и намеревается заново построить свою жизнь. Но это могут позволить себе не все.



У руководства ЕС ситуация в целом по-прежнему не вызывает интереса. И Рига, у которой развязаны руки, вольна поступать с "нежелательным контингентом" по своему усмотрению.



Последняя соломинка подвела



Сейчас многие латвийские русские, ужасаясь организованной государством кампании по вытеснению проживавших там многие десятилетия граждан РФ, еще и недоумевают по поводу своих соседей-латышей. Те воспринимают давление на местных русских либо равнодушно, либо с одобрением.



Более того, уже изобретена система доводов, оправдывающих такое отношение к русским. Дескать, они не выступили массово с осуждением "российских военных преступлений на Украине" и, стало быть, являются соучастниками этих "преступлений". А потому достойны выдворения.



"Многие латыши были крайне разочарованы тем, что люди русской национальности, проживающие в Латвии, не возвысили громко свой голос против преступлений, которые творит армия РФ в Украине. В такие моменты следует заявить о своей позиции предельно ясно", - возмущается известный в Латвии врач-кардиолог Андрейс Эрглис, предлагающий депортировать граждан РФ, которых он сравнивает с "гангреной".



После того как латвийским россиянам аннулировали виды на жительство, от них, если они желают остаться в этой стране, требуют сдать сложный экзамен по латышскому языку. Сами же потенциальные кандидаты на выселение пребывают в страхе. Боятся даже те, кто по достижении 75 лет избавлен от экзамена.



"У них чувство отчаяния и беспомощности! Они полны страха, что их выдворят на границе в лесу и там оставят", - объясняет правозащитница Елизавета Кривцова.



В феврале прошлого года 28 проживающих в Латвии граждан России (из них 22 женщины) подали в Конституционный суд (КС) четыре коллективных иска с просьбой проверить закон о депортации на соответствие основному закону государства. Составителем исков стала Кривцова, которая вместе с присяжным адвокатом Инессой Никульцевой и представляла объединенное дело на январском публичном процессе в Конституционном суде.



Одновременно активисты русских оппозиционных партий оказывали на власти давление с другой стороны. Они писали разъяснительные записки в парламент и правительственные учреждения, в международные институции, параллельно оказывая нескольким тысячам граждан России юридическую помощь.



В значительной степени благодаря организованному давлению еще до решения Конституционного суда удалось значительно смягчить изначальные нормы закона о депортации. В частности, были сняты требования о наличии гарантированного источника доходов и непрерывности проживания, появилась возможность повторной сдачи языкового экзамена и выдачи временного вида на жительство сроком на два года лицам, явившимся на оба экзамена, но не сумевшим их сдать и т.п.



"В результате из 25 тыс. первоначальных жертв нормы к настоящему времени депортация угрожает все же значительно меньшему контингенту в 2 тыс. человек", - отмечает правозащитник из партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Владимир Бузаев. Однако эти две тысячи надеялись на Конституционный суд, как на последнюю соломинку.



Надежды оказались бесплодны: 15 февраля КС постановил, что решение о депортации граждан России постоянно проживающих в стране соответствует законам Латвийской Республики. Ну а то, что оно противоречит нормам ООН, запрещающим депортировать людей, проживших в том или ином государстве не менее десяти лет, - не беда. Тот же Эрглис откровенно разъяснил, что сейчас в мире, с учетом геополитической обстановки, никто, кроме самой России, особо не возмутится депортацией русских. Поэтому, мол, нужно сделать это побыстрее, пока международная конъюнктура не переменилась.



"Уменьшение в двенадцать раз числа тех лиц, которым первоначально грозило выдворение, - это несомненная заслуга как инициаторов исков в Конституционный суд, так и усилий РСЛ. Следует также отметить, что наличие решения Конституционного суда открывает возможности для индивидуальных жалоб в ЕСПЧ и в КПЧ ООН", - пытается утешить русских стариков Владимир Бузаев.



"Хроники позора"



Правозащитники все же надеялись на иное решение. "Самых слабых защитить не удалось. Но есть и хорошие новости - суд утвердил такую интерпретацию закона, которая позволяет получить ВНЖ и тем, у кого были сложности с постоянным пребыванием и финансовыми средствами. Части людей удастся вернуть легальный статус. От Конституционного суда я ожидала большего, но на этот раз эмоции взяли вверх над аргументами", - отмечает Кривцова.



В свою очередь представители властей обвиняют оппозиционных русских политиков, внушивших людям ложные надежды.



"Объезжая Латвию, они говорили, что все будет в порядке, чтобы ничего люди не делали, так как будет благосклонное решение КС. Наверное, многие люди им поверили, и получилось так, как получилось", - не без злорадства констатировал секретарь парламентской комиссии по делам гражданства, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака.



При этом государство и пальцем не пошевелило, чтобы помочь старикам, которым было нужно заполнить огромную кучу бумаг на малопонятном для них языке.



"Я не знаю, сколько бестолковых анкет сегодня заполнила. Это жутко изнуряющее занятие, учитывая тупость вопросов в анкетах и преимущественно пожилой возраст их заполнителей. По пять раз одно и то же.



Увидела в очереди одну женщину и вспомнила, что она продавала билеты в трамвае, когда я еще училась в школе. Все эти люди вынуждены доказывать, что Латвия - их единственный дом. Это хроники позора и бесчеловечности, иначе не назовешь", - жалуется активистка Ольга Петкевич.



Петкевич живет в Даугавпилсе - втором по величине городе в Латвии, подавляющее большинство населения которого составляют русскоязычные. Именно поэтому многие из его жителей, особенно старики, знают латышский очень плохо - там попросту не с кем на нем разговаривать.



Результатом стали многочисленные трагические ситуации, подобные той, в которой оказалась пожилая даугавпилчанка Любовь Семенченко. Она не смогла набрать достаточное количество баллов на экзамене по латышскому, и с 1 сентября прошлого года ей прекратили выплачивать пенсию и отказали в бесплатных медицинских услугах. Между тем Семенченко - онкобольная и проходит курсы химиотерапии. Бесчеловечный поступок государства поставил ее на грань гибели.



"Государство, лишив человека ВНЖ, фактически лишило ее права на жизнь", - отмечает рижский блогер Алексей Гуленко, опубликовавший призыв помогать подобным старикам и жертвовать им деньги.



Месяц на выезд в никуда



И действительно, Любови Семенченко удалось помочь и собрать для нее в короткий срок 10 000 евро. По словам Гуленко, в нынешней ситуации русские жители Латвии могут рассчитывать только друг на друга. Он подчеркивает, что трагедия Семенченко не единственная и, к сожалению, не последняя.



"Именно благодаря варварскому закону о видах на жительство мы увидим и столкнемся со множеством человеческих трагедий. Это персональная ответственность каждого депутата. Расчеловечивая часть населения страны, вы сами перестаете быть людьми", - предупреждает Гуленко.



Абсурд заключается в том, что зачастую у проживающих в Латвии граждан России, перед которыми замаячила перспектива депортации в Россию, там нет никого - ни родственников, ни друзей.



Депутат, председатель комитета по социальным вопросам Наталья Кожанова рассказала, что некоторые все же уехали. И не обязательно в Россию - уезжали и в Белоруссию, и в Великобританию, и в другие европейские страны. К сожалению, есть даже ситуации, когда люди умирали, не выдержав стресса, утверждает Кожанова.



Показательна история гражданки России Риммы из Даугавпилса, получившей письмо о выдворении после провала на экзамене по языку.



Римме семьдесят лет, она по профессии художница, в свое время вышла замуж в Латвии и осталась там жить. "К сожалению, с годами я язык подзабыла и при сдаче экзамена во второй раз не набрала требуемые баллы. Сейчас тяжело, российская пенсия у меня около 90 евро, это очень мало, и невозможно за все заплатить - за языковой экзамен, за все письма. Деньги очень быстро кончаются", - рассказала Римма. Впрочем, к ней отнеслись со снисхождением и дали отсрочку в два года на пересдачу экзамена.



В конце февраля в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) сообщили, что около 950 граждан РФ, которые не сдали экзамен по латышскому языку, уже покинули Латвию. "На самом деле еще в прошлом году реальное количество россиян, которые не стали дожидаться депортаций, имели возможность покинуть Латвию и покинули ее, превысило тысячу человек. Сейчас же приближенные к действительности цифры должны находиться на уровне полторы-две тысячи человек", - поясняет редактор российского портала Baltnews Андрей Стариков, уроженец Риги.



А недавно УДГМ опубликовало первые шесть распоряжений о выдворении граждан России, не сумевших получить новые виды на жительство. Двое из них уже покинули Латвию. "Всего 1017 граждан России не выполнили требования закона и не подали документы, однако информация меняется каждый день", - отметила глава управления Майра Розе.



По ее словам, УДГМ просило этих людей предоставить информацию о планируемой дате выезда и о том, почему они не смогли получить новый ВНЖ взамен аннулированного. Если в ведомстве сочтут, что "имеются законные основания для выдачи этим лицам вида на жительство и обоснованная причина, почему это было не сделано своевременно, им разрешается подать документы для получения ВНЖ".



В остальных случаях гражданам РФ будет выдаваться предписание о выезде в течение тридцати дней. Если человек не покинет территорию Латвии в этот срок, будет приниматься решение о его принудительном выдворении. Источник - REGNUM

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