В интересах урана: Тегеран задумался над возобновлением переговоров с Западом

12:06 16.03.2024 Власти ближневосточной страны хотят снизить напряженность в отношениях с ЕС и США



Ксения Логинова



Иранские власти собрались смягчить отношения с западными странами. Накануне официальный представитель МИДа Насер Канаани предложил возобновить переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке. Не исключено, что на такие меры правительство решило пойти после недавних выборов нового парламента и Совета экспертов, явка на которых оказалась рекордно низкой. Подробности - в материале "Известий".



Готовность номер один



"Мы привержены дипломатическому решению. Если у противоположной стороны есть необходимая политическая воля, переговоры могут быть завершены в кратчайшие сроки", - заявил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.



Таким образом, Иран готов обсуждать с Европой восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при наличии у нее соответствующей политической воли, отметил дипломат.



Однако он подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы "все стороны… вернулись к выполнению своих обязательств в рамках сделки".



На Западе неоднократно звучали призывы начать обсуждение возможного возобновления соглашений - одно из последних сообщений оглашено в январе этого года, однако переговоры зашли в тупик, и какой-либо прорыв едва ли предвидится.



В декабре прошлого года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад, в котором сообщалось, что "иранцы опасно нарастили" запасы обогащенного урана.



1 марта в Иране прошли выборы в парламент и Совет экспертов. Большинство мест в этих двух ключевых органах власти получили консерваторы. Они одержали довольно легкую победу после того, как их противники из либерального лагеря, включая бывшего президента Хасана Роухани, при котором была заключена ядерная сделка, или аятолла Садек Лариджани, не были допущены к участию в выборах.



При этом избирательная явка составила 41% - это исторический минимум со времен исламской революции 1979 года, при этом самый низкий показатель (25%) был зафиксирован в столице страны Тегеране. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал эти выборы "самым большим поражением иранского народа".



Шахский мат: почему ухудшились отношения Ирана и Армении

В Тегеране не желают допускать размещение в Закавказье войск западных стран



Теперь новому парламенту предстоит решать вопрос, который больше всего беспокоят иранцев, - состояние экономики страны. В свое время срыв ядерной сделки американцами привел к вводу дополнительных, довольно болезненных санкций.



В случае ее восстановления у иранцев может появиться надежда на то, что экономическая ситуация способна выправиться.



Поспешные выводы



Востоковед, публицист, автор Telegram-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков призвал не спешить с выводами.



- Это заявление Насера Канаани было приурочено к прошедшей в Дохе встрече между профильными чиновниками - замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани и Энрике Мора от ЕС. Они обсуждали ядерную программу Ирана, но это была, по словам официального представителя МИДа, лишь одна из тем, наряду с ситуацией в секторе Газа и другими, - пояснил политолог.



По его мнению, из уст Канаани прозвучало очень дипломатичное заявление, которое можно интерпретировать следующим образом: "Если вы готовы, то и мы готовы", - но с намеком на то, что Запад пока не решился на возобновление отношений.



- При этом в израильских СМИ появилась новость о том, что якобы иранцы проводили секретные переговоры с американцами по ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива, для того чтобы снизить напряженность в регионе. Но иранцы это опровергают, - подчеркнул эксперт.



Специалист считает, что еще рано что-либо прогнозировать.



- Али Багери Кани и Энрике Мора встречаются, но пока не видно дополнительных признаков того, что переговоры вот-вот возобновятся. В США в этом году пройдут выборы, ровно через год там будет новый президент, кто конкретно - неизвестно, - пояснил аналитик.



Он добавил, что иранцы прекрасно понимают, что можно вступить в переговоры и даже чего-то добиться.



- Но если представить, что к власти придет Трамп, какой смысл будет в этих переговорах? Их исключать нельзя, но это выглядит как-то очень сомнительно по причине внутриполитической неопределенности в США, - подытожил эксперт.



Солидарная позиция Запада



Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов в разговоре с "Известиями" отмечает, что Иран всегда выступал за возвращение к СВПД, ведь сделка была выгодна ему в первую очередь.



- Но для американцев подобные договоры оказались пустым звуком: всегда можно нарушить, выйти, заблокировать, разрушить многолетние дипломатические усилия по поиску компромисса. Это показало, что США - не единое государство в политическом аспекте в целом. То, о чем договариваются с демократами, не факт, что будет действовать для республиканцев, и наоборот, - отметил политолог.



Эксперт добавил, что последний раунд переговоров по возможному возвращению к обсуждению СВПД состоялся в январе 2023-го, и после этого попыток поднять данную тему не предпринималось, хотя Байден активно заявлял о необходимости договариваться с Ираном.



- В ходе последних раундов американцы сделали два серьезных заявления. Во-первых, они не готовы давать письменные гарантии Тегерану о том, что СВПД будет соблюдаться в будущем. Во-вторых, они признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, - отметил специалист.



Игра мускулами: Иран и Пакистан обменялись ударами

Удастся ли снизить напряженность между Тегераном и Исламабадом или в регионе начнется новая конфронтация



Аналитик считает, что это политически непродуманный и бесперспективный шаг. На переговорной площадке он не приведет к каким-либо позитивным результатам. По словам Крылова, Иран не может взять и распустить КСИР. Это практически требование отказа страны от собственного суверенитета и самоуничтожение его как государства.



- Со стороны Тегерана было фактически два требования: письменные гарантии, которые американцы не готовы дать, а также отмена по КСИР. А дальше стоял вопрос о том, что итоговый заключенный договор должен быть выгоден не только американцам, но и иранцам, - пояснил собеседник.



Крылов подчеркнул, что в Вашингтоне раздавались заявления о том, что искать общий язык с Ираном не надо, необходимо удушить его санкциями, и тогда вообще не будет необходимости больше ни о чем договариваться.



- Россия и Китай в рамках группы "5+1" по иранской ядерной программе всегда выступали за Тегеран, придерживаясь позиции, что сделка должна быть возобновлена, она является оптимальным решением иранского ядерного вопроса, позволяет обеспечить энергетическую безопасность страны и независимость в обмен на гарантии безопасности для окружающих государств и невыход оружия за пределы ядерного клуба, - полагает эксперт.



Политолог добавил, что и Москва, и Пекин "выступали активно против американского деструктивного подхода" и за достижение компромисса и консенсуса. Он отметил, что европейские страны до февраля 2022 года были на стороне России и Китая, против американцев, но постепенно политическая солидарность возобладала над рациональным подходом к обеспечению глобальной ядерной безопасности, и теперь они действуют по указке Вашингтона.



По его мнению, нельзя сказать, что у Германии, Франции и Британии есть позиция, отличная от американской.



- Понимая, что сейчас Иран - стратегический партнер и союзник России, Китай - также союзник, многие европейские страны не будут поддерживать позицию РФ, - считает Данила Крылов.



Аналитик уверен, что Ирану необходим СВПД, поскольку это важный элемент внешнеполитического дискурса и позиционирования себя как государства, которое не стремится к излишней эскалации конфликта, что очень важно в ирано-израильских отношений и в треугольнике Иран – Израиль – Запад.



- Для Тегерана будет выгодно достижение сделки, поскольку это снятие санкций, энергетическая независимость, решение многих социально-политических проблем. Провал может привести к тому, что Иран постепенно придет к получению ядерного оружия, и тогда баланс сил на Ближнем Востоке изменится кардинально, и, в частности, это коснется влияния американцев на регион, - подытожил эксперт.



Привычка жить под санкциями



Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в разговоре с "Известиями" отметил, что в арабских СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в Иране существуют трения между парламентом, где большинство выступает за реформистскую линию, предполагающую снижение напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, а также представителями консервативного крыла, среди которых Эбрахим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян.



- Он выступает за поддержку так называемого фронта сопротивления - проиранских и шиитских формирований в Сирии, Йемене и Ливане. В Йемене и Ливане это в первую очередь "Хезболла" и хуситы. Пока генеральной является линия поддержки этого фронта сопротивления, вряд ли возможны какие-то прямые переговоры, в том числе по СВПД. Крупнейшие арабские СМИ заявили, что Тегеран отрицает любые прямые переговоры с США по Красному морю и другим вопросам, - указал эксперт.



По его словам, иранское информагентство отметило, что непрямой диалог между Тегераном и Вашингтоном ограничивался лишь отменой санкций.



- Несколько туров переговоров по ядерной сделке уже сорвались, самые длительные были в Вене, которые начались в феврале 2022 года. Иран хотел бы снять с себя часть санкций и начать действовать открыто по ядерной сделке, это разгрузило бы бюджет, но многое зависит от президентских выборов в США, - считает политолог.



Восток - дело: западные санкции связали Иран с Россией

Президент республики прилетел в Москву обсуждать совместные проекты и палестино-израильское урегулирование



Он добавил, что ядерную сделку заключил Барак Обама, разорвал ее Дональд Трамп, который на протяжении первого срока президентства проводил произраильскую политику.



Возобновление переговоров можно будет обсуждать всерьез после выборов в США. По мнению собеседника, вряд ли американцы пойдут на возобновление ядерной сделки в случае победы Трампа. Тогда речь уже будет идти о том, чтобы избежать усиления санкционного давления, хотя Иран приспособился за несколько десятилетий нахождения под ограничительными мерами к этим условиям.



- Трудности это ему создает, но на жизнеспособность государства не влияет, - считает аналитик. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710579960





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы внесли изменения в закон по вопросам здравоохранения и вернули его в Мажилис

- Олжас Бектенов отметил важность сохранения исторического облика мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи

- В Атырау началось заседание Национального Курултая

- Исполнилось 80 лет Кокчетавской и Талды-Курганской областям

- МВК по торговле: запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы

- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ

- Вопросы привлечения иностранных инвестиций в страну обсудили в Мажилисе

- Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой посетила Атыраускую область

- Кадровые перестановки

