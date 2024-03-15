 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хокимом Чирчика стал Муроджон Абдурахимов
13:53 16.03.2024

Новым хокимом Чирчика утвержден Муроджон Абдурахимов, до этого работавший в Кабмине Узбекистана. Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев заявил, что ситуация в города "должна измениться кардинальным образом". Накануне было сообщено об отставке с поста хокима города Даврона Хидоятова.



Кенгаш народных депутатов Чирчика на внеочередной сессии в пятницу утвердил новым хокимом города Муроджона Абдурахимова, сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области. До назначения он работал в Кабинете министров Узбекистана.

Родился в Чирчике в 1986 году. В 2008-м окончил Ташкентской государственный экономический университет, в 2010-м - магистратуру этого же вуза.

Работал учителем экономики в профессиональном колледже, хокимияте Ташкентской области, агентстве "Узкоммунхизмат" и Министерстве ЖКО.

Накануне было сообщено об отставке предыдущего хокима города Даврона Хидоятова в связи с переходом на другую работу. Хоким области Зойир Мирзаев пожелал ему успехов и вручил почетную грамоту хокимията.

На сессии городского кенгаша Зойир Мирзаев выступил с "аналитическо-критической речью", говорится в сообщении областной администрации.

Он отметил, что в последние годы в Чирчике была осуществлена большая работа в сфере строительства жилья и коммунальных услуг. Однако в сфере промышленного производства, в которой Чирчик когда-то лидировал в Ташкентской области, город опустился на пятое место.

"Ситуация в Чирчике должна измениться кардинальным образом", - заявил глава области.

Он сообщил, что в городе накопилось 60 млрд сумов проблемных кредитов. В частности, проблемными являются более 6 млрд сумов кредитов, выданных по рекомендации помощников хокима населению.

25% новых субъектов малого бизнеса прекратили деятельность, что говорит о недостаточном бизнес-климате в городе, сказал Зойир Мирзаев.

"Если бы экономический комплекс хотя бы немного входил в жизнь [населения], местный бюджет мог бы получить дополнительно 30 млрд сумов", - отметил он.

Источник - Газета.uz
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