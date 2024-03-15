Хокимом Чирчика стал Муроджон Абдурахимов

13:53 16.03.2024

Новым хокимом Чирчика утвержден Муроджон Абдурахимов, до этого работавший в Кабмине Узбекистана. Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев заявил, что ситуация в города "должна измениться кардинальным образом". Накануне было сообщено об отставке с поста хокима города Даврона Хидоятова.



