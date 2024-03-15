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В Одессе рос-ракеты накрыли бандеровские штабы
16:23 16.03.2024

В Одессе ракетным ударом уничтожен "освободитель Херсона" и друг Яроша
Жителям рекомендуют держаться подальше от мест сбора полиции и других ведомств

ВС РФ нанесли удар по одесским силовым структурам, то есть по центру принятия решений. Целью стали военные санатории, базы отдыха, полигоны и другие объекты. Один из ударов пришелся по зданию на даче Ковалевского, в котором проходило собрание высокопоставленных лиц. Известно о десятках погибших, среди которых немало офицеров, силовиков и лидеров националистических подразделений.

Жителям рекомендуют держаться подальше от мест сбора полиции и других ведомств

Среди погибших в Одессе значатся бывший заместитель ГУНП, командир националистического батальона специального назначения "Цунами" Александр Гостищев. Он возглавил "Цунами" после начала СВО. Ранее Гостищев работал заместителем начальника полиции по Одесской области, c 2019 года руководил патрульной полицией региона.

В 2022 году Гостищев получил от Владимира Зеленского награду за "освобождение Херсона". Считался другом националиста Дмитрия Яроша. В самой Одессе полицай имел репутацию взяточника и коррупционера.

"Вы даже не можете представить, скольких людей он пытал в застенках когда был на должности и позже, скольким сломал здоровье и психику", - написал о погибшем в социальных сетях один из одесситов.

Ликвидирован в Одессе и бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин, а также заместитель начальника ГУНП, начальник управления превентивной деятельности в Одесской области Дмитрий Абраменко.

Массовая гибель силовиков не вызывает у одесситов особых эмоций. Дело в том, что город давно живет в условиях жесткой мобилизации, и все силовики воспринимаются как потенциальная угроза. Говорят даже, что наводку дали местные жители.

"По ТЦК. Главное, не носите с собой никакие документы и никуда не садитесь в автобус. Это информация от "добровольных" помощников. Те, кто начинает рассказывать про законы, про конституцию, возмущаться – у них отбирают все вещи, в том числе и телефон, закрывают в казарме, и там уже тебя ломают психологически, пока не подпишешь бумажки, с применением физической силы. Держат день, два, неделю... мужика со стройки (которого запшикали газом) очень быстро сломали, там уже профессионалы", – пишет telegram-канал "Типичная Одесса".

Такие ситуации приводят к тому, что в городе растет число людей, готовых сотрудничать с ВС РФ и выдавать расположение дислокации силовиков. Впрочем, для простых людей это большой риск, пойти на который готовы не все. О том, что происходит в последнее время в городе, и почему люди не торопятся сопротивляться власти, "Московскому комсомольцу" рассказал один из лидеров одесского Антимайдана Руслан Долгошея.

"Я понимаю ситуацию, которая происходит с людьми в Одессе, – рассказывает Долгошея. – К сожалению, сейчас говорить о каком-то жестком подпольном сопротивлении людей в Одессе или готовности выйти на улицу могут только недалекие люди. Город находится в украинской оккупации, и требовать от людей выходить на улицы и проводить публичные мероприятия – это то же самое, что требовать это во время Великой Отечественной войны, когда немцы и румыны оккупировали страну. Это было бы равносильно самоубийству. Людей хватает, но нет возможности проводить какие-либо действия. Людей сажают за все подряд: за лайк, пост в социальной сети или разговор на русском языке. В тюрьме люди пропадают. Самые активные либо давно выехали, либо погибли, либо сидят. Молодежь обработана пропагандой и не имеет возможности организоваться, а любое внесистемное мнение повлечет за собой моментальную координацию. Если человек отказывается отвечать на украинском языке, а через несколько дней от него появляется видео, где он извиняется со слезами на глазах, то очевидно, что подход к нему был не очень мягкий. СБУ и так называемые "патриоты" постоянно проводят всяческие провокации, чтобы выявлять нелояльных режиму, а затем обрушивают на них весь карательный аппарат государства, у которого отсутствуют тормоза. Требовать в таких условиях от людей какого-то организованного сопротивления невозможно, но то, что люди нас ждут, – это точно. Единственный способ сопротивляться сейчас – это предоставлять информацию о том, что происходит в городе и как. Те же "Герани" и ракеты не прилетают на пустое, а прилетают на те точки, о которых рассказали люди. Это тоже форма сопротивления, и не каждый человек готов рискнуть даже общением. Потому что в дом к человеку могут ворваться СБУшники, полицейские и "добровольные помощники". Штурм квартиры происходит очень жестко: валят всех подряд, унижают, пинают ногами. Человека шантажируют жизнью его родственников, заставляя признаваться в чем угодно. Поэтому требовать такого самопожертвования от людей, находясь где-то в теплом кабинете в безопасности, нельзя. Там зашкаливает насилие".

– Сейчас в Сети много видео, где люди дают отпор сотрудникам ТЦК. С чем это связано?

– Одно дело резкий эмоциональный всплеск, когда человеку дали пощечину, и он на автомате отвечает ударом, и другое дело – организованное коллективное сопротивление. Редкий случай, когда в одном месте соберется множество людей, готовых коллективно возбудиться, но призывные комиссии не берут штурмом, не сжигают и не отбивают людей, которых туда уже забрали. А если завтра ситуация станет хуже, "цткашникам" дадут оружие с патронами и разрешат стрелять в людей, то любое сопротивление будет подавлено моментально. Как только будет принято решение о свободном насилии над сопротивляющимися, и это будет разрекламировано, то больше никто не будет пытаться отбиваться или отбивать кого-то.

Словам Макрона об отправке французских войск в Одессу нашлось объяснение

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– Много ли сейчас в городе иностранных наемников и как они ведут себя в городе?

– Люди в военной форме, живущие в казарме и лишенные возможности нормально отдохнуть в кругу семьи, всегда находят приключение на свою голову и на головы окружающих. Это касается и обычных военных, и наемников. Другое дело, что в Российской Федерации за это накажут по всей строгости закона, а на территории Украины все конфликтные ситуации с участием иностранных наемников будут покрываться. В лучшем случае людей, которые расскажут о бесчинствах наемников, заставят извиняться перед "защитниками".

Авторы: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710595380


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