Каково иметь женой китаянку: плюсы и минусы

18:18 16.03.2024

Мужчина женился на китаянке и рассказал про отличия от женщин из России



Мужчина женился на китаянке и со временем стал замечать ее небольшие, но приметные отличия от российских женщин. Он был настолько заинтересован разницей, что завел список и подробно выписал главные отличия между китаянками и женщинами из России.



Культурные особенности обратили на себя внимание прежде всего. Тут все дело в исторической парадигме: в Китае главенство всегда отдавалось мужчине и многие женщины несмотря на эмансипацию все еще подсознательно отдают возможность принимать важные решения мужчине и соглашаются с высказанным им мнением.



Сейчас, конечно, стереотипы меняются, но традиционное китайское платье всегда подчеркивало не только уточненность женщины, но и ее скромность.



Впрочем, стиль одежды и само понятие скромности в Китае и России значительно отличается и сегодня. В Поднебесной большинство наденет плотную блузку и платья будут практически без вырезов. Зато надеть экстремально короткую юбку: в порядке вещей, никто этому не удивится.



Кроме того, есть и определенные физиологические особенности китаянок. Пот жительниц Китая практически не имеет запаха, это связано с эволюционным процессом. Поэтому в китайских магазинах на полках могут быть любые средства для красоты, кроме дезодорантов. Последние придется поискать.



Также у китаянок меньше растительности на теле.



В свое время, с удивлением обнаружил, что у китайских девушек не растут волосы на ногах. Совсем.



Кстати о красоте – тут все тоже по-другому и западные шаблоны не работают. Китаянки определяют собственную красоту в первую очередь не по фигуре, как принято у нас, а по чертам лица. Ценится красивый разрез глаз, аккуратный маленький нос и, как и везде в Азии, светлая кожа.



И наконец, китаянки явно стареют медленнее. Этот факт не остался незамеченным у нашего соотечественника.



В Китае женщины очень медленно стареют. Если хотите к старости все еще молодую и красивую жену, вы знаете куда ехать.