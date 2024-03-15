 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.03.2024
19:31  Право на спорт и марионеточный Витольд Банька, - А.Белов
19:13  В Аргентине задержали находившегося в розыске заслуженного деятеля Казахстана Андрея Хазбулатова
18:18  Каково иметь женой китаянку: плюсы и минусы
16:46  Не надо обманываться – военный потенциал у ЕС достаточно большой, - Ростислав Ищенко
16:23  В Одессе рос-ракеты накрыли бандеровские штабы
14:32  Команда Байдена и война в Газе: хотели мира, получилось как всегда, - В.Овчинский
13:53  Хокимом Чирчика стал Муроджон Абдурахимов

12:06  В интересах урана: Тегеран задумался над возобновлением переговоров с Западом
12:05  "Самых слабых защитить не удалось". Латвия приступила к депортации русских
12:01  Казпремьер Бектенов прибыл с визитом в Ташкент. "Формировать новую повестку"
11:58  Сколько еще доллару быть мировой валютой? - В.Катасонов
11:53  Президент Казахстана провел ауызашар (трапезу) для участников Национального курултая (съезда) в Актау
11:48  Смертельный "вирус-мутант": чем опасен новый штамм туберкулеза
10:47  В Венесуэле предстоят выборы в условиях жесточайшего кризиса, - Дмитрий Морозов
08:53  Фиаско на Украине заставило США начать перестройку своей армии, - В.Прохватилов
07:57  Израиль ударил по дому в центральной части сектора Газа, 36 погибших, большинство - дети
01:51  Кабмин одобрил модернизацию среднего образования. Кыргызстан перейдет на 12-летнее обучение
00:46  "Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном", - К.Токаев
00:35  "Цифровая инквизиция", или Как искусственный интеллект вытесняет человеческий разум, - ФСК
00:33  Русский язык vs чиновничий произвол, - "ВечБишкек"
00:23  КазКадры. Уволенная за профнепригодность экс-министресса Гиният возглавила Национальный центр детской реабилитации
00:19  Известный казахстанский бизнес-аферист Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы. Типа - суицид...
00:09  Алматы. Празднование Масленицы в Парке сказаний народов Казахстана (анонс 17/03)
00:01  Народный артист РФ и руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице
Пятница, 15.03.2024
19:23  Спрос на китайский и арабский бешено возрос в России
19:19  Гаити. Власти заявляют о "бандитском мятеже", их противники - о "революции нищих"
19:13  Европа идет по стопам фашистов, - Сергей Кожемякин
18:28  Почем фунт кека? Обстановка на мировом урановом рынке, - Борис Марцинкевич
18:13  Турция противостоит Франции в интересах России, - Юрий Мавашев
16:50  Как влияет движение "чайлдфри" на демографию Казахстана
16:46  Казахстану нужен новый герб. Старый - слишком эклектичен, - президент Токаев
14:22  Сокращение рождаемости и рост продолжительности жизни ставят под угрозу пенсионную систему Китая
12:59  Олимпийский комитет России не решился байкотировать Олимпиаду в Париже. Поцелуй Макрону
12:52  "Новый Ташкент" расширяется на глазах
12:37  Протест против Папы Римского вскрывает подлинный характер украинцев: без веры, без цели, без надежды , - Р.Ищенко
12:15  Назначен советник президента Узбекистана по правовой экспертизе и комплексному анализу
10:59  Высший пилотаж: почему Казахстану становится все сложнее балансировать?
09:39  Праздновать Наурыз по-новому будут в Казахстане: как именно и почему
09:26  Британский барон, член палаты лордов - сикх Кулдипа Сахота призывает НАТО бомбить российские города
09:17  В Ташкенте самый грязный воздух в посольстве США
09:09  "Артемовцы", "авдеевцы" и идея божественной справедливости, - Александр Проханов
09:04  В таджикском Бадахшане возводят ГЭС "Санобод" для энергообеспечения... Афганистана и Пакистана
09:00  Дело каракалпакского активиста Реймова: 4 года заключения за разговоры в поддержку митинга
08:56  "Казобщество ждут серьезные перемены". Спикер Ашимбаев поднял дело упыря Бишимбаева на гос-уровень
08:53  "КазТрансОйл" начал масштабно качать нефть через трубу "Баку - Тбилиси - Джейхан"
08:48  В.Путин: "Сейчас объясню, в чем дело..." (полный текст интервью РИАН)
08:33  В Минсельхозе Киргизии новые заместители
08:17  Забытые солдаты Империи-27. Герой штурма Геок-Тепе полковник Михаил Бадрицкий, - В.Андреева
08:04  Тупые роботы уже убили тысячи человек по всему миру. А сколько убьют умные роботы, - РБК
03:10  Историк Радик Темиргалиев: в 90-е нам рассказывали мифы и легенды о казахах
02:17  Что Киргизия получает от участия в проекте "Пояса и пути"?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Аргентине задержали находившегося в розыске заслуженного деятеля Казахстана Андрея Хазбулатова
19:13 16.03.2024

По запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан Андрей Хазбулатов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Летом прошлого года мужчина был объявлен в международный розыск столичной антикоррупционной службой. Хазбулатова обвиняют по части 4 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Мужчина подозревается в незаконном присвоении более 196 миллионов тенге. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

По информации официального сайта Казахского научно-исследовательского института культуры, Андрей Хазбулатов - ассоциированный профессор, Заслуженный деятель Казахстана. Ранее занимал дожность генерального директора Казахского научно-исследовательского института культуры.

В 2012 году с отличием окончил бакалавриат, получил степень магистра искусств, защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень PhD в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Стажировался во Флорентийском Университете в Италии, в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской Академии Наук (Санкт-Петербург, Россия), а также в Институте по изучению Древнего мира Нью-Йоркского Университета в США.

Хазбулатов - один из авторов-разработчиков Концепции культурной политики РК до 2050 года, автор-разработчик законопроекта "О кинематографии". Является научным и художественным руководителем отечественных и зарубежных проектов в сфере культуры и искусства. Автор свыше 50 научных публикаций и 2-х монографий. Участник международных и республиканских конференций, симпозиумов и форумов.

Источник - BaigeNews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710605580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли изменения в закон по вопросам здравоохранения и вернули его в Мажилис
- Олжас Бектенов отметил важность сохранения исторического облика мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи
- В Атырау началось заседание Национального Курултая
- Исполнилось 80 лет Кокчетавской и Талды-Курганской областям
- МВК по торговле: запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ
- Вопросы привлечения иностранных инвестиций в страну обсудили в Мажилисе
- Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой посетила Атыраускую область
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  