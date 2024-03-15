В Аргентине задержали находившегося в розыске заслуженного деятеля Казахстана Андрея Хазбулатова

19:13 16.03.2024

По запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан Андрей Хазбулатов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.



Летом прошлого года мужчина был объявлен в международный розыск столичной антикоррупционной службой. Хазбулатова обвиняют по части 4 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Мужчина подозревается в незаконном присвоении более 196 миллионов тенге. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.



По информации официального сайта Казахского научно-исследовательского института культуры, Андрей Хазбулатов - ассоциированный профессор, Заслуженный деятель Казахстана. Ранее занимал дожность генерального директора Казахского научно-исследовательского института культуры.



В 2012 году с отличием окончил бакалавриат, получил степень магистра искусств, защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень PhD в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Стажировался во Флорентийском Университете в Италии, в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской Академии Наук (Санкт-Петербург, Россия), а также в Институте по изучению Древнего мира Нью-Йоркского Университета в США.



Хазбулатов - один из авторов-разработчиков Концепции культурной политики РК до 2050 года, автор-разработчик законопроекта "О кинематографии". Является научным и художественным руководителем отечественных и зарубежных проектов в сфере культуры и искусства. Автор свыше 50 научных публикаций и 2-х монографий. Участник международных и республиканских конференций, симпозиумов и форумов.