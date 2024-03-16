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Право на спорт и марионеточный Витольд Банька, - А.Белов
19:31 16.03.2024

16.03.2024 | Алексей БЕЛОВ

Коллективный Запад и подконтрольное ему агентство WADA безуспешно силятся сорвать международные спортивные соревнования в России

Отшумели с успехом прошедшие в Казани Игры Будущего, гости, оставшиеся, по их собственным признаниям, весьма довольными, разъехались по домам и все вроде бы хорошо. Если бы не одно но: наши бывшие западные партнеры, все это время скрежетавшие зубами в попытке сорвать проведение Игр, увы, не успокоились.

Они, как Баба-яга из забытого уже сейчас предолимпийского мультика 1980 года, категорически против того, чтобы Россия, которую, как им показалось, удалось вычеркнуть из мирового спорта, триумфально туда вернулась, да еще и на своих собственных условиях.

Как сообщила на днях Служба внешней разведки, США, не сумев предотвратить проведение Игр Будущего, активизировали свои усилия по срыву других, предстоящих в России спортивных мероприятий. Речь прежде всего идет о Всемирных играх дружбы и Играх стран БРИКС.

Тот самый Банька

При этом главные надежды на успех в этом подленьком мероприятии Штаты возлагают на свой ведущий карательный орган, формально являющийся независимой организацией, но по факту выполняющий прямые указания чиновников вашингтонской администрации.

Разумеется, мы говорим о WADA – пресловутом Всемирном антидопинговом агентстве, с некоторых пор испытывающем особую "привязанность" к спортсменам из России и Белоруссии.

Проводником американской линии на недопущение российских атлетов к международным спортивным соревнованиям, а также на предотвращение участия спортсменов из дружественных (и не только) России стран в вышеозначенных спортивных мероприятиях должен, по задумке американских кураторов, стать новый-старый глава агентства Витольд Банька (чей срок полномочий на должности руководителя WADA уже заканчивается), не скрывающий своего желания успешно продолжить карьеру "главного ревнителя чистоты" в мировом олимпийском движении.

Не далее как в начале этой недели этот самый Банька объявил о своем выдвижении на новый президентский срок, отсчет которого должен начаться в 2025 году. Бывший польский бегун на короткие дистанции был избран на нынешний пост в 2020 году, сменив Крейга Риди. Но уже в ноябре 2022 года Банька был переизбран на новый срок и одновременно с ним вице-президентом организации вновь выбрали китаянку Ян Ян.

Почему же, несмотря на уже два подряд срока, проведенные в кресле главы организации, Банька сегодня претендует, по сути, на третий? Дело в том, что в июне 2023 года попечительский совет WADA одобрил ряд поправок в устав организации и в положение об управлении. В результате первый срок полномочий главы агентства и его "второго номера" был продлен с трех до шести лет, по окончании которых оба функционера могут быть переизбраны еще на три года, что в совокупности составит предельные девять лет.

Таким образом, можно не сомневаться, что если Банька будет переизбран (а все идет к этому), то он останется на должности руководителя еще как минимум лет на пять.

"Мы чувствуем, что можем сделать больше. Я и Ян Ян вчера объявили исполкому WADA, что в 2025 году мы снова выдвинемся на последний срок президентства и вице-президентства в WADA", – заявил Банька в ходе недавно проведенного в агентстве симпозиума.

Что мы, собственно говоря, знаем о Витольде Баньке? Ему 39 лет. Он бывший легкоатлет со специализацией в беге на короткие дистанции. В 2007 году стал бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4х400 метров, на чем его спортивные достижения в общем-то и заканчиваются. Не густо, мягко говоря. Зато его политическая карьера выглядит куда более внушительной.

В ноябре 2015 года Банька был назначен министром спорта и туризма в правительстве тогдашнего премьер-министра Беаты Шидло. А в декабре в 2017 вновь был утвержден на этой же должности, но уже в кабинете нового премьера Матеуша Моравецкого, где и проработал вплоть до официального вступления в должность президента Всемирного антидопингового агентства в январе 2020 года.

Сам факт присутствия Баньки в команде Моравецкого, составленной сплошь из националистов и русофобов из партии "Право и справедливость", довольно ярко характеризует нынешнего руководителя WADA. Несложно предположить, что охоту на русских и белорусских спортсменов он проводит не только по указке из Вашингтона, но и, так сказать, по велению души.

За примерами далеко ходит не нужно. Как отмечают в СВР, Банька "рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний", запугивая планирующих приехать к нам иностранных спортсменов, крахом их ни больше ни меньше международной спортивной карьеры.

Так, на этой неделе стало известно, что исполком WADA выразил обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы, на том лишь основании, что само WADA не будет иметь к ним никакого отношения.

Особое беспокойство чиновников агентства и стоящих за их спинами американских заказчиков вызывает саботаж международными спортивными федерациями навязываемых им из США "рекомендаций" о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.

Более того, как уточняется в докладе СВР, "слишком большое" количество стран, представляющих так называемый Глобальный Юг или, как более точно назвал это Президент России Владимир Путин, мировое большинство, выразивших интерес к участию сначала в Играх Будущего, а теперь и в Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы, возбуждают неприкрытую ярость со стороны американских спортивных чиновников и их подельников из WADA.

Ведь если всеми правдами и неправдами им удалось добиться фактического исключения олимпийской сборной России из участия в предстоящих в этом году как Олимпийских, так и Параолимпийских играх в Париже, то закрыть нам вообще доступ в большой спорт у них никак не выходит. А именно в этом и состоит их цель.

Дело в том, что, согласно принятой в 2019 году новой редакции Всемирного антидопингового кодекса, МОК (Международный олимпийский комитет) обязан принимать к исполнению любое решение WADA. Что он, собственно говоря, послушно и делает. Но в том-то и дело, что ни одно из запланированных в России спортивных соревнований не проходит под эгидой МОК, а стало быть и под рестрикции WADA не подпадает.

Более того, на эти соревнования не распространяются и пресловутые "терапевтические исключения", которые с благословения Всемирного антидопингового агентства национальные антидопинговые организации западных стран раздают своим ведущим спортсменам. А ведь речь идет о де-факто узаконенном допинге для избранных.

Согласно результатам расследования хакерской группы Fancy Bear, взломавшей в 2016 году базу данных WADA, по итогам 2015 года более 200 американских спортсменов имели разрешения USADA и других организаций на прием запрещенных препаратов. Полагаю, любые вопросы об истоках столь "интимной" близости США и WADA на этом можно заканчивать.

То, что с некоторых пор Запад начал отказывать гражданам России в большинстве гуманитарных прав, увы, уже не для кого не секрет. Но им этого показалось мало, и они хотят лишить нас абсолютно всего, даже права вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. И надо признать, частично им это удалось. Но подобная дискриминация, с которой завтра могут столкнуться спортсмены любой другой страны, ставшей вдруг "неугодной", не имела шанса стать всеми признанной нормой. В конце концов, времена, когда Запад мог всякому навязывать свою волю, давно закончились. И тот успех, с которым прошли недавние Игры Будущего и который наверняка будет сопутствовать Всемирным играм дружбы и Играм стран БРИКС, станет лишним доказательством нашей решимости покончить с несправедливостью и политикой двойных стандартов в мировом спорте раз и навсегда.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710606660


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