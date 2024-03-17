Скончался акын, аксакал и член Народного курултая Кыргызстана Кабакбек Исаматов

23:41 16.03.2024

В Кочкорском районе Нарынской области в возрасте 73 лет скончался акын, член районного совета аксакалов Кабакбек Исаматов, пишет корреспондент Turmush.



Он родился 2 ноября 1950 года в селе Чекилдек Кочкорского района. Окончил школу в селе Көк-Жар.



К.Исаматов в прошлом был депутатом районного кенеша. Имеет звание "Ардактуу аксакал" и ряд наград. В 2022 году был делегатов Народного курултая Кыргызстана.



Его супруга Уулман Шүкүрбекова является матерью-героиней. Она родила 9 сыновей и дочерей.



Похороны пройдут завтра, 17 марта, в селе Чекилдек.