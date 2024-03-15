 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.03.2024
23:53  Ситуация угрожающая – на культурном фронте враги России наступают
23:41  Скончался акын, аксакал и член Народного курултая Кыргызстана Кабакбек Исаматов
19:31  Право на спорт и марионеточный Витольд Банька, - А.Белов
19:13  В Аргентине задержали находившегося в розыске "Заслуженного деятеля Казахстана" Андрея Хазбулатова
18:18  Каково иметь женой китаянку: плюсы и минусы
16:46  Не надо обманываться – военный потенциал у ЕС достаточно большой, - Ростислав Ищенко
16:23  В Одессе рос-ракеты накрыли бандеровские штабы

14:32  Команда Байдена и война в Газе: хотели мира, получилось как всегда, - В.Овчинский
13:53  Хокимом Чирчика стал Муроджон Абдурахимов
12:06  В интересах урана: Тегеран задумался над возобновлением переговоров с Западом
12:05  "Самых слабых защитить не удалось". Латвия приступила к депортации русских
12:01  Казпремьер Бектенов прибыл с визитом в Ташкент. "Формировать новую повестку"
11:58  Сколько еще доллару быть мировой валютой? - В.Катасонов
11:53  Президент Казахстана провел ауызашар (трапезу) для участников Национального курултая (съезда) в Актау
11:48  Смертельный "вирус-мутант": чем опасен новый штамм туберкулеза
10:47  В Венесуэле предстоят выборы в условиях жесточайшего кризиса, - Дмитрий Морозов
08:53  Фиаско на Украине заставило США начать перестройку своей армии, - В.Прохватилов
07:57  Израиль ударил по дому в центральной части сектора Газа, 36 погибших, большинство - дети
01:51  Кабмин одобрил модернизацию среднего образования. Кыргызстан перейдет на 12-летнее обучение
00:46  "Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном", - К.Токаев
00:35  "Цифровая инквизиция", или Как искусственный интеллект вытесняет человеческий разум, - ФСК
00:33  Русский язык vs чиновничий произвол, - "ВечБишкек"
00:23  КазКадры. Уволенная за профнепригодность экс-министресса Гиният возглавила Национальный центр детской реабилитации
00:19  Известный казахстанский бизнес-аферист Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы. Типа - суицид...
00:09  Алматы. Празднование Масленицы в Парке сказаний народов Казахстана (анонс 17/03)
00:01  Народный артист РФ и руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице
Пятница, 15.03.2024
19:23  Спрос на китайский и арабский бешено возрос в России
19:19  Гаити. Власти заявляют о "бандитском мятеже", их противники - о "революции нищих"
19:13  Европа идет по стопам фашистов, - Сергей Кожемякин
18:28  Почем фунт кека? Обстановка на мировом урановом рынке, - Борис Марцинкевич
18:13  Турция противостоит Франции в интересах России, - Юрий Мавашев
16:50  Как влияет движение "чайлдфри" на демографию Казахстана
16:46  Казахстану нужен новый герб. Старый - слишком эклектичен, - президент Токаев
14:22  Сокращение рождаемости и рост продолжительности жизни ставят под угрозу пенсионную систему Китая
12:59  Олимпийский комитет России не решился байкотировать Олимпиаду в Париже. Поцелуй Макрону
12:52  "Новый Ташкент" расширяется на глазах
12:37  Протест против Папы Римского вскрывает подлинный характер украинцев: без веры, без цели, без надежды , - Р.Ищенко
12:15  Назначен советник президента Узбекистана по правовой экспертизе и комплексному анализу
10:59  Высший пилотаж: почему Казахстану становится все сложнее балансировать?
09:39  Праздновать Наурыз по-новому будут в Казахстане: как именно и почему
09:26  Британский барон, член палаты лордов - сикх Кулдипа Сахота призывает НАТО бомбить российские города
09:17  В Ташкенте самый грязный воздух в посольстве США
09:09  "Артемовцы", "авдеевцы" и идея божественной справедливости, - Александр Проханов
09:04  В таджикском Бадахшане возводят ГЭС "Санобод" для энергообеспечения... Афганистана и Пакистана
09:00  Дело каракалпакского активиста Реймова: 4 года заключения за разговоры в поддержку митинга
08:56  "Казобщество ждут серьезные перемены". Спикер Ашимбаев поднял дело упыря Бишимбаева на гос-уровень
08:53  "КазТрансОйл" начал масштабно качать нефть через трубу "Баку - Тбилиси - Джейхан"
08:48  В.Путин: "Сейчас объясню, в чем дело..." (полный текст интервью РИАН)
08:33  В Минсельхозе Киргизии новые заместители
08:17  Забытые солдаты Империи-27. Герой штурма Геок-Тепе полковник Михаил Бадрицкий, - В.Андреева
08:04  Тупые роботы уже убили тысячи человек по всему миру. А сколько убьют умные роботы, - РБК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ситуация угрожающая – на культурном фронте враги России наступают
23:53 16.03.2024

АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ

Вот уже два года Россия защищает своих соотечественников, свою безопасность, свое будущее. Фундаментом для будущего является семья – и именно семейные ценности всячески хотят опорочить и разрушить наши враги. Для этого они используют любые цели, в том числе сериалы. Даже в 2024-м.

Россия проводит специальную военную операцию – и наша страна живет в режиме "специального военного времени".

СВО не ограничивается Донбассом, Крымом и приграничными регионами – даже если вы, уважаемый читатель, живете в тех краях, куда не долетят украинские дроны, и для вас спецоперация разворачивается полным ходом. Мы отстаиваем свое право на собственное, а не навязанное извне будущее не только с оружием в руках, но и на других фронтах.

И культурный фронт – один из важнейших. Обстановка на нем, безусловно, лучше, чем до 24 февраля 2022 года: уже тот факт, что Россию покинули "творческие" предатели с Пугачевой во главе и в качестве знамени, является важной победой. Но на одном из флангов культурного фронта ситуация не просто серьезная – она угрожающая. Называется этот фронтовой участок "онлайн-кинотеатры", а ударными группами, призванными прорвать русскую оборону, выступают сериалы.

И тут не обошлось без ТНТ

Конечно, не все подряд сериалы – те, что активно завлекают зрителя пикантными темами и возрастным ограничением "18+".

Тренд на проекты, превращающие беспорядочную половую жизнь в привлекательные гламурные сюжеты, высмеивающие целомудрие и семейные ценности, а то и отвергающие их, был задан отечественными медиаменеджерами не сегодня и даже не вчера. Одной из "первых ласточек" стал сериал режиссера-гастарбайтера Вадима Перельмана "Измены", вышедший в 2015 году еще на телеканале ТНТ.

Голливудский ремесленник Перельман не сумел добиться в Штатах профессионального успеха, однако базовые приемы по упаковке современной либеральной повестки в киношную обертку он освоил. Название проекта говорит само за себя – в центре повествования находятся люди, которых семейные узы ("штамп в паспорте", как презрительно определяют семью нынешние либералы) не останавливает от постоянных измен. "Это и есть норма" – нашептывают на ухо зрителю создатели проекта, лишь формально, "для галочки" прописывая в сценарии некоторые "негативные моменты" развратной жизни.

"Содержанки" в "Клинике счастья" – либеральный идеал

Дальше – больше и чаще. С развитием онлайн-платформ внедрение в русское сознание идеи "жить нужно здесь, сейчас и непременно в кайф – а нравственность это никому не нужные ограничения и стереотипы" приняло массовый характер. Онлайн-кинотеатры стали сами создавать эксклюзивный контент и принялись напрямую ориентировать съемочные группы, каким должен быть конечный продукт.

Наглядными примерами, что же это за продукт, являются два сериала от разных интернет-площадок. Первый вышел в 2018 году, а новые эпизоды проекта "Содержанки" выходили в онлайн-кинотеатре START до апреля 2023 года. Заведовал продвижением в массы "новых стандартов морали" известный либеральный театральный режиссер Константин Богомолов.

В данном случае название тоже говорящее – в качестве эффектных героинь зрителю представлены столичные "охотницы за богачами" и банальные, хоть и дорогостоящие столичные эскортницы.

А вот у сериала онлайн-кинотеатра KION (одно из подразделений "МТС Медиа") "Клиника счастья" название вроде бы нейтральное, но тема та же. Создатели проекта, премьера которого состоялась в мае 2021 года, решили, что наконец пришло время "осчастливить" русский народ вопросами "сексуального просвещения".

Причем просвещение это заключается не только в пропаганде нехитрой идеи, что смысл жизни в сексуальных удовольствиях. Оказывается, "новые ценности" (приходящие к нам, разумеется, с "цивилизованного Запада") включают в себя свободу расправляться с нерожденными детьми, лицемерно прикрывая убийства выражениями "аборт" и "досрочное прерывание беременности". А еще в качестве клубнички на пикантном торте и возможность осознания взрослым мужчиной, что, оказывается, его привлекают не только женщины…

Нужно ли говорить о том, что либеральная общественность билась в восторженных конвульсиях по поводу появления в России такого сериала? Что ж, если нужно, то скажу: да, всевозможная "продвинутая" публика была в экстазе – надо же, в нашей дикой, отсталой стране появились сериалы, говорящие на "цивилизованном" языке о современных "ценностях"…

Шел 2024-й год, ничего не менялось

Но, может быть, это дело прошлых лет? Упомянутые проекты были созданы и представлены аудитории до начала спецоперации. Сейчас-то наверняка все иначе и подобные сериалы не могут добраться до отечественного зрителя.

Увы, нет – и дело не только в том, что та же "Клиника счастья" до сих пор "в обойме". Открываем каталог онлайн-кинотеатра Wink – 7 марта 2024-го (СВО идет уже два года…) на этой платформе состоялась премьера сериала "Неверные" с Оксаной Акиньшиной в главной роли.

Проект этот представляет собой обычное для нового поколения либеральных режиссеров зрелище – диковинная смесь из всего, что отечественные продюсеры подсмотрели в Голливуде и посчитали возможным реализовать на "местном рынке". В случае с "Неверными" такими компонентами стали, во-первых, феминизм со всеми побочными идеями о мужском шовинизме, о семье как "институте насилия над женщиной" и прочими вывихами и переломами воспаленного сознания.

Во-вторых, юридические судебные драмы – в США это отдельный жанр сериалов, имеющий богатую (более 60 лет) историю. В-третьих, психологический триллер, в центре которого находится в буквальном смысле утопающий в саморазрушении герой (алкоголь, наркотические вещества и половые извращения в полном ассортименте).

Но главный посыл сюжета о женщине-юристе (в исполнении Оксаны Акиньшиной) – это, безусловно, мужененавистничество и отрицание традиционной семьи. Мужчины здесь – сплошь жестокие тираны и негодяи, которые и женятся лишь для того, чтобы творить над женщиной насилие в любом смысле слова – от эмоционального до физического.

Семейное право – дополнительный способ унижения женщины, которую не только правоохранительные органы якобы никак не защищают от домашнего насилия, но еще и суды при разводе будто бы детей оставляют именно мужьям. Последняя мысль смотрится особенно пикантно в нашей стране, где по-прежнему в силе практика оставлять ребенка с матерью, даже если это весьма сомнительный шаг.

Кто стоит за антисемейными сериалами

Сериал "Неверные" – это очередная информационно-психологическая атака на русскую семью. И предпринимают ее те же силы, которые вот уже несколько лет пытаются утвердить в нашей стране либеральные юридические нормы в виде законопроекта с рабочим названием "О профилактике семейно-бытового насилия". Этот проект "застопорился" в Госдуме усилиями консервативных общественно-политических сил и представителей Русской Православной Церкви, справедливо указывающих на то, что с преступлениями на почве насилия в семье позволяет бороться и действующее законодательство.

Однако либеральные антитрадиционные силы не сдаются и не успокаиваются. И фронтовые аналогии здесь уместны – предыдущие "сериалы 18+" старались расшатывать представления аудитории о нравственности, проделать брешь в границах нормального и допустимого. А теперь в ход пошла "бронетехника" – проекты вроде "Неверных", которые без стеснения формируют извращенное представление о семье как основе общества и требуют заменить ее на феминистско-ювенальный концлагерь.

Логика таких нападок предсказуема – но настораживает момент появления в России подобных сериалов. То, что отечественного зрителя могут отравлять такими идеями и образами в 2024 году, тенденция более чем тревожная. Тем более что она отражает глобальные явления. Или кто-то думает, что "голая вечеринка" появилась сама собой? Что этот режущий глаза ярко-кислотными оттенками уродливый цветок вырос на пустом месте?

Нет – сначала шоу-бизнес превращается в карнавал пошлости и бездарности. Затем юному поколению навязывается идеал "легкие деньги быстро и сразу – а работать это зашквар". Потом появляются антисемейные развратные сериалы. И в какой-то момент Содом и Гоморра становятся не просто сюжетом из Библии и не хрониками из-за океана, а реальностью за окном.

И если мы как народ, как цивилизация, которая хочет иметь будущее, не избавимся от подобной сериальной продукции, то рискуем если не проиграть окончательно, то потерпеть серьезное поражение на культурном фронте.

Что с того?

Возможно, кто-то возразит, что значительную часть аудитории онлайн-кинотеатров составляют русскоязычные за пределами России (в том числе релоканты). Что ж, на здоровье – но доступ к русскому зрителю для этого "контента" должен быть закрыт. Полного набора средств для регулирования подобных моментов у государства пока нет, однако такой инструмент, как отзыв лицензии на показ кинопродукции, вроде бы никто не отменял.

Но и то, что новые законы для сферы культуры и информационных технологий нужны, факт. Действующий с конца 2022 года запрет на любую пропаганду извращений – это важнейший шаг, но останавливаться на нем будет ошибкой. На очереди – введение строгого контроля за открытой демонстрацией и восхвалением нарушений традиционных ценностей, в первую очередь семейных.

Либералы возмутятся, сложат руки в боки, станут буквой "Ф" и начнут причитать о "свободе слова", "свободе творчества", "наступлении средневекового мракобесия" и прочем таком? Что ж, и хорошо: значит, все правильно.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710622380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли изменения в закон по вопросам здравоохранения и вернули его в Мажилис
- Олжас Бектенов отметил важность сохранения исторического облика мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи
- В Атырау началось заседание Национального Курултая
- Исполнилось 80 лет Кокчетавской и Талды-Курганской областям
- МВК по торговле: запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ
- Вопросы привлечения иностранных инвестиций в страну обсудили в Мажилисе
- Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой посетила Атыраускую область
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  