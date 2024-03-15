Ситуация угрожающая – на культурном фронте враги России наступают

23:53 16.03.2024 АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ



Вот уже два года Россия защищает своих соотечественников, свою безопасность, свое будущее. Фундаментом для будущего является семья – и именно семейные ценности всячески хотят опорочить и разрушить наши враги. Для этого они используют любые цели, в том числе сериалы. Даже в 2024-м.



Россия проводит специальную военную операцию – и наша страна живет в режиме "специального военного времени".



СВО не ограничивается Донбассом, Крымом и приграничными регионами – даже если вы, уважаемый читатель, живете в тех краях, куда не долетят украинские дроны, и для вас спецоперация разворачивается полным ходом. Мы отстаиваем свое право на собственное, а не навязанное извне будущее не только с оружием в руках, но и на других фронтах.



И культурный фронт – один из важнейших. Обстановка на нем, безусловно, лучше, чем до 24 февраля 2022 года: уже тот факт, что Россию покинули "творческие" предатели с Пугачевой во главе и в качестве знамени, является важной победой. Но на одном из флангов культурного фронта ситуация не просто серьезная – она угрожающая. Называется этот фронтовой участок "онлайн-кинотеатры", а ударными группами, призванными прорвать русскую оборону, выступают сериалы.



И тут не обошлось без ТНТ



Конечно, не все подряд сериалы – те, что активно завлекают зрителя пикантными темами и возрастным ограничением "18+".



Тренд на проекты, превращающие беспорядочную половую жизнь в привлекательные гламурные сюжеты, высмеивающие целомудрие и семейные ценности, а то и отвергающие их, был задан отечественными медиаменеджерами не сегодня и даже не вчера. Одной из "первых ласточек" стал сериал режиссера-гастарбайтера Вадима Перельмана "Измены", вышедший в 2015 году еще на телеканале ТНТ.



Голливудский ремесленник Перельман не сумел добиться в Штатах профессионального успеха, однако базовые приемы по упаковке современной либеральной повестки в киношную обертку он освоил. Название проекта говорит само за себя – в центре повествования находятся люди, которых семейные узы ("штамп в паспорте", как презрительно определяют семью нынешние либералы) не останавливает от постоянных измен. "Это и есть норма" – нашептывают на ухо зрителю создатели проекта, лишь формально, "для галочки" прописывая в сценарии некоторые "негативные моменты" развратной жизни.



"Содержанки" в "Клинике счастья" – либеральный идеал



Дальше – больше и чаще. С развитием онлайн-платформ внедрение в русское сознание идеи "жить нужно здесь, сейчас и непременно в кайф – а нравственность это никому не нужные ограничения и стереотипы" приняло массовый характер. Онлайн-кинотеатры стали сами создавать эксклюзивный контент и принялись напрямую ориентировать съемочные группы, каким должен быть конечный продукт.



Наглядными примерами, что же это за продукт, являются два сериала от разных интернет-площадок. Первый вышел в 2018 году, а новые эпизоды проекта "Содержанки" выходили в онлайн-кинотеатре START до апреля 2023 года. Заведовал продвижением в массы "новых стандартов морали" известный либеральный театральный режиссер Константин Богомолов.



В данном случае название тоже говорящее – в качестве эффектных героинь зрителю представлены столичные "охотницы за богачами" и банальные, хоть и дорогостоящие столичные эскортницы.



А вот у сериала онлайн-кинотеатра KION (одно из подразделений "МТС Медиа") "Клиника счастья" название вроде бы нейтральное, но тема та же. Создатели проекта, премьера которого состоялась в мае 2021 года, решили, что наконец пришло время "осчастливить" русский народ вопросами "сексуального просвещения".



Причем просвещение это заключается не только в пропаганде нехитрой идеи, что смысл жизни в сексуальных удовольствиях. Оказывается, "новые ценности" (приходящие к нам, разумеется, с "цивилизованного Запада") включают в себя свободу расправляться с нерожденными детьми, лицемерно прикрывая убийства выражениями "аборт" и "досрочное прерывание беременности". А еще в качестве клубнички на пикантном торте и возможность осознания взрослым мужчиной, что, оказывается, его привлекают не только женщины…



Нужно ли говорить о том, что либеральная общественность билась в восторженных конвульсиях по поводу появления в России такого сериала? Что ж, если нужно, то скажу: да, всевозможная "продвинутая" публика была в экстазе – надо же, в нашей дикой, отсталой стране появились сериалы, говорящие на "цивилизованном" языке о современных "ценностях"…



Шел 2024-й год, ничего не менялось



Но, может быть, это дело прошлых лет? Упомянутые проекты были созданы и представлены аудитории до начала спецоперации. Сейчас-то наверняка все иначе и подобные сериалы не могут добраться до отечественного зрителя.



Увы, нет – и дело не только в том, что та же "Клиника счастья" до сих пор "в обойме". Открываем каталог онлайн-кинотеатра Wink – 7 марта 2024-го (СВО идет уже два года…) на этой платформе состоялась премьера сериала "Неверные" с Оксаной Акиньшиной в главной роли.



Проект этот представляет собой обычное для нового поколения либеральных режиссеров зрелище – диковинная смесь из всего, что отечественные продюсеры подсмотрели в Голливуде и посчитали возможным реализовать на "местном рынке". В случае с "Неверными" такими компонентами стали, во-первых, феминизм со всеми побочными идеями о мужском шовинизме, о семье как "институте насилия над женщиной" и прочими вывихами и переломами воспаленного сознания.



Во-вторых, юридические судебные драмы – в США это отдельный жанр сериалов, имеющий богатую (более 60 лет) историю. В-третьих, психологический триллер, в центре которого находится в буквальном смысле утопающий в саморазрушении герой (алкоголь, наркотические вещества и половые извращения в полном ассортименте).



Но главный посыл сюжета о женщине-юристе (в исполнении Оксаны Акиньшиной) – это, безусловно, мужененавистничество и отрицание традиционной семьи. Мужчины здесь – сплошь жестокие тираны и негодяи, которые и женятся лишь для того, чтобы творить над женщиной насилие в любом смысле слова – от эмоционального до физического.



Семейное право – дополнительный способ унижения женщины, которую не только правоохранительные органы якобы никак не защищают от домашнего насилия, но еще и суды при разводе будто бы детей оставляют именно мужьям. Последняя мысль смотрится особенно пикантно в нашей стране, где по-прежнему в силе практика оставлять ребенка с матерью, даже если это весьма сомнительный шаг.



Кто стоит за антисемейными сериалами



Сериал "Неверные" – это очередная информационно-психологическая атака на русскую семью. И предпринимают ее те же силы, которые вот уже несколько лет пытаются утвердить в нашей стране либеральные юридические нормы в виде законопроекта с рабочим названием "О профилактике семейно-бытового насилия". Этот проект "застопорился" в Госдуме усилиями консервативных общественно-политических сил и представителей Русской Православной Церкви, справедливо указывающих на то, что с преступлениями на почве насилия в семье позволяет бороться и действующее законодательство.



Однако либеральные антитрадиционные силы не сдаются и не успокаиваются. И фронтовые аналогии здесь уместны – предыдущие "сериалы 18+" старались расшатывать представления аудитории о нравственности, проделать брешь в границах нормального и допустимого. А теперь в ход пошла "бронетехника" – проекты вроде "Неверных", которые без стеснения формируют извращенное представление о семье как основе общества и требуют заменить ее на феминистско-ювенальный концлагерь.



Логика таких нападок предсказуема – но настораживает момент появления в России подобных сериалов. То, что отечественного зрителя могут отравлять такими идеями и образами в 2024 году, тенденция более чем тревожная. Тем более что она отражает глобальные явления. Или кто-то думает, что "голая вечеринка" появилась сама собой? Что этот режущий глаза ярко-кислотными оттенками уродливый цветок вырос на пустом месте?



Нет – сначала шоу-бизнес превращается в карнавал пошлости и бездарности. Затем юному поколению навязывается идеал "легкие деньги быстро и сразу – а работать это зашквар". Потом появляются антисемейные развратные сериалы. И в какой-то момент Содом и Гоморра становятся не просто сюжетом из Библии и не хрониками из-за океана, а реальностью за окном.



И если мы как народ, как цивилизация, которая хочет иметь будущее, не избавимся от подобной сериальной продукции, то рискуем если не проиграть окончательно, то потерпеть серьезное поражение на культурном фронте.



Что с того?



Возможно, кто-то возразит, что значительную часть аудитории онлайн-кинотеатров составляют русскоязычные за пределами России (в том числе релоканты). Что ж, на здоровье – но доступ к русскому зрителю для этого "контента" должен быть закрыт. Полного набора средств для регулирования подобных моментов у государства пока нет, однако такой инструмент, как отзыв лицензии на показ кинопродукции, вроде бы никто не отменял.



Но и то, что новые законы для сферы культуры и информационных технологий нужны, факт. Действующий с конца 2022 года запрет на любую пропаганду извращений – это важнейший шаг, но останавливаться на нем будет ошибкой. На очереди – введение строгого контроля за открытой демонстрацией и восхвалением нарушений традиционных ценностей, в первую очередь семейных.



Либералы возмутятся, сложат руки в боки, станут буквой "Ф" и начнут причитать о "свободе слова", "свободе творчества", "наступлении средневекового мракобесия" и прочем таком? Что ж, и хорошо: значит, все правильно. Источник - Царьград

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