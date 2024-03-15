Британская принцесса Кейт Миддлтон-Ульсская умирает от неведомой болезни? - МК

00:38 17.03.2024 Что не так с Кейт Миддлтон: скандал вокруг принцессы Уэльской только усугубился

Теории заговора вокруг жены принца Уильяма продолжают разрастаться



Публичное отсутствие Кэтрин, жены британского наследного принца Уильяма, принцессы Уэльской, за считанные недели превратилось из нишевой проблемы королевских наблюдателей в международную сенсацию. В то время как Кенсингтонский дворец сообщил, что ее январская абдоминальная операция была запланирована, и указал, что Кейт будет скрыта от глаз общественности до марта, несколько необычных деталей - зернистые фотографии, измененное изображение, расплывчатая медицинская информация, нерегулярные обновления от британской королевской семьи - заставили общественность гадать, что же происходит с Кейт Миддлтон.



Так называемое исчезновение Кэтрин заставило пользователей TikTok и X погрузиться в причудливые теории заговора и шутки, настолько густо переплетенные с текстом, что возникает вопрос, не заражают ли нас действительно социальные сети мозговыми червями, отмечает CNN.



Толпы детективов-любителей разработали временные рамки и глубоко погрузились в передвижения принцессы Уэльской за последние несколько месяцев, сочетая реальную озабоченность с диковинным заговором. Обычные люди, подрабатывающие специалистами по фотоэкспертизе, предположили, что недавние снимки Кейт сфабрикованы, выдвигая теории о том, где она на самом деле находится и кто, по их мнению, пытается скрыть "правду".



И да, там много шуток, констатирует CNN. Сначала это был просто типичный хохот, который возникает всякий раз, когда что-то социально значимое распространяется по сети комедийных каналов: может быть, Кейт сделала бразильскую подтяжку ягодиц! Может быть, у нее ужасная челка, и она прячется, пока волосы не отрастут!



Затем, после того, как фотография принцессы и ее троих детей, сделанная в честь Дня матери, как считалось, была изменена - и впоследствии распространена информационными агентствами, - ситуация начала становиться более серьезной и запутанной. Обычно комплиментарные британские СМИ начали задавать более острые вопросы. Американские телешоу открыто высмеивали то, что быстро превращалось в королевскую неразбериху, даже выдвигая теории, которые ранее были исключительно пищей для любителей сплетен, - подробнее об этом чуть позже.



О, и Кейт до сих пор не появлялась на публике с декабря, отмечает CNN. Шумиха, теории, анализы, шутки и да, серьезная озабоченность - все это показывает множество способов взаимодействия людей с королевской семьей и их отношение к ней.



Нетрудно понять, почему люди так увлечены именно этой частью драмы. В конце концов, это не просто так называемая "дворцовая интрига".



"Они ведут такую недостижимую, ни с чем не связанную жизнь, и все же я знала о них всю свою жизнь", – сказала 40-летняя Сьюзан Грейвс, которая переехала в США почти 20 лет назад из Бирмингема и следит за королевскими новостями на таких сайтах, как Reddit.



"Я достаточно взрослая, чтобы помнить, когда умерла принцесса Диана, и весь скандал и печаль, которые произошли после этого, – сказала она CNN. – И теперь, когда все происходит с принцем Гарри и его женой, и еще более неприятные вещи происходят с принцем Эндрю, и король болен, это всегда что-то значит".



Карли Уэйнсворт, 28-летняя американка, которая также следит за королевскими сплетнями на Reddit и в других местах, сказала CNN, что все это похоже на раскрытие тайны.



"Это похоже на вымысел, но это не так, – сказала она. – Это достаточно реально, чтобы быть настоящим, если в этом есть смысл. Затем вы добавляете что-то вроде отфотошопленной картинки, и вы не можете не быть заинтригованы происходящим".



Она говорит, что даже друзья, которым обычно вообще наплевать на королевскую семью, вовлечены в драму с принцессой.



"Все любят тайны. Многие из этих людей думают, что это весело – искать подсказки, гадать о том, что происходит за кулисами. Это то же самое, что делают обычные люди, когда сплетничают о людях, которых они на самом деле знают".



И Грейвс, и Уэйнсуорт упомянули такие шоу, как сериал "Корона", и споры вокруг различных членов королевской семьи – от отношения СМИ к принцу Гарри и Меган, герцогине Сассекской, и последствий мемуаров Гарри "Запасной" до более серьезных тем – таких, как обвинения в адрес брата короля Карла, принца Эндрю и даже непреходящий интерес к жизни и смерти принцессы Дианы повлиял на то, как люди воспринимают монархию.



"Я не знаю, потому ли это, что я американка или что-то еще, но я просто предполагаю, что они всегда что-то скрывают, – говорит Уэйнсворт. – Не [королевская семья] конкретно, просто любой, кто находится в подобном положении".



Одно дело, когда любители домашних сплетен погружаются в теории королевского заговора, но по мере того, как отсутствие Кэтрин в поле зрения общественности затягивается, развлекательные заведения и средства массовой информации становятся все более смелыми в своих предположениях, отмечает CNN. В недавнем эпизоде "Позднего шоу со Стивеном Колбертом" ведущий даже открыто развивал слухи о личной жизни Кейт и Уильяма.



В одной фразе он также подытожил, как многие заинтересованные стороны относятся к этой полемике: беспокойство за Кейт как личность, но чувство вины за то, что они хотят узнать больше подробностей.



The Daily Show высмеяло скандал с фотографиями ко Дню матери, когда фальшивый лондонский корреспондент зачитал список вещей, которые "также были виной Кейт", включая "колонизацию и всю эту историю с принцем Эндрю".



Более ужасным, чем растущая трансатлантическая комедийная рутина, является очевидный распад доверия между некоторыми средствами массовой информации и королевской семьей. После того, как Кэтрин извинилась за подделанное изображение ко Дню матери, глобальный директор одного из крупнейших в мире новостных и фотоагентств заявил, что Кенсингтонский дворец, опубликовавший фотографию, больше не считается "надежным источником".



"Как и во всем остальном, когда вас подводит источник, планка повышается, и у нас возникают серьезные внутренние проблемы", – сказал глава AFP Фил Четвинд Би-би-си в радиоинтервью.



Британская ассоциация фотокорреспондентов опубликовала заявление, в котором призвала Кенсингтонский дворец "предоставить оригинальные снимки для ознакомления, чтобы мы могли оценить, что было сделано" и "убедиться, что это больше не повторится".



Представители британских СМИ также начинают открыто подвергать сомнению официальную версию отсутствия Кейт. "Возбуждение из-за Кейт доказывает, что королевская семья ДОЛЖНА быть более прозрачной", – гласит недавний заголовок Daily Mail, издания, которое в целом благосклонно относится к освещению королевских новостей.



На протяжении всей полемики официальная информация из Кенсингтонского дворца, который является лондонской резиденцией и офисом принца Уильяма и Кейт, была противоречивой. Королевские эксперты отметили, что дворец обычно не реагирует на слухи о королевской семье, но все же предпринял редкий шаг: отреагировал на неподтвержденные сообщения о состоянии Кейт.



В то же время дворец не ответил на запросы о предоставлении неотредактированной версии фотографии ко Дню матери и не предоставил дополнительной информации о местонахождении Кейт.



Марк Борковски, лондонский эксперт по связям с общественностью и кризисным коммуникациям, сказал People, что давняя культура молчания королевской семьи не приносит им никакой пользы, когда дело доходит до подавления заговоров по поводу отсутствия Кейт.



"Трудность сейчас заключается в том, что существует так мало информации о том, что происходит с Кейт, если бы они собирались показать, что все нормально, таким образом – с фотографией, которая теперь считается поддельной, – это довольно обличительно в отношении происходящих колебаний и плохого принятия решений", – отмечает Борковски.



В то время как некоторые голоса призывали "спекулянтов" предоставить Кейт и королевской семье немного уединения, а другие предлагали вполне разумные объяснения ее исчезновения, факт остается фактом: по той или иной причине люди заботятся о королевской семье. И как номинальные руководители страны те обязаны заботиться о себе.



"В конституционной монархии, где короли и королевы обладают небольшой реальной, но большой мягкой силой, видимость – это все, – написала заместитель редактора Politico UK Роза Принс для CNN. – Возможно, они не в состоянии принимать законы, заключать договоры или отдавать приказы войскам в бой, но члены британской королевской семьи могут открывать супермаркеты, посещать премьеры и навещать больных. Без этого, как Барби, для чего они были созданы?"



Андрей Яшлавский Источник - МК

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