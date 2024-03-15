Незримое провидение вне геостратегии

00:42 17.03.2024

случайные события нужно учитывать, чтобы максимально смягчить последствия, но предотвратить их не выйдет



Андрей Школьников



Одним из частых упрощений картины мира, особенно характерном для представителей инженерно-технических специальностей, является представление о возможности посчитать и предсказать будущее, загрузив большой объем данных в нейросеть. Своего рода аллюзия на Deus ex machina (лат., Бог из машины), который должен магическим и непонятным образом разрешить задачу. Объяснять и доказывать, что мир много сложнее, что нет предопределенности, комбинаторика не тождественна творчеству и т.д, неблагодарное дело. Сложные ответы не воспринимаются простыми мозгами, хотя ровно тоже ожидание чуда было от компьютеризации, информатизации и цифровизации, ан не вышло.



В рамках детерминированного хаоса, к общественным законам, оперирующим средними и медианными значениями, добавляется фактор личности, обладающей свободой воли (см. рисунок). Сильные и пассионарные люди творят историю, но в ограниченном диапазоне. Они не могут совершить волшебство, нарушающее законы мироздания, но могут сдвинуть траекторию развития, увеличив вероятность наступления одного варианта будущего, уменьшив другие. В феврале 2022 года весь мир в прямом эфире наблюдал, как Владимир Путин меняет течение истории, приводя к присяге новому курсу элиту / руководство России.



