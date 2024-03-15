Казахстан примет в этом году более 300 тысяч трудовых мигрантов

00:48 17.03.2024

На площадке Sputnik Казахстан прошел круглый стол по вопросам легального трудоустройства казахстанцев за рубежом, а также риска наплыва мигрантов в республику



АСТАНА, 15 мар - Sputnik.В ходе круглого стола, который прошел на площадке Sputnik Казахстан, заместитель председателя комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения Ерболат Абулхатин сообщил, что Казахстану для развития своей экономики нужны трудовые мигранты.



"Привлечение трудовых мигрантов для развития экономики необходимо. Но необходимо сохранять баланс интересов и защиты внутреннего рынка труда", - отметил спикер.



Казахстан не ожидает наплыва мигрантов



По его словам, Казахстан - вторая в СНГ после России страна по принятию мигрантов, но при этом республика не ожидает сильного наплыва гастарбайтеров. Причина - четко установленные правила защиты внутреннего рынка труда. Согласно этим правилам, мигранты могут трудиться в стране только в рамках предусмотренных государством квот.



Таких квот две. Первая – для привлечения высококвалифицированных специалистов для нефтяных и горнодобывающих компаний – порядка 20 тысяч человек. Туда же входят профессорско-преподавательский состав.



Вторая - порядка 290 тысяч человек – на привлечение трудовых мигрантов для домашних хозяйств. Там в основном и трудятся граждане Узбекистана и Таджикистана. Они выполняют ту работу, которая не популярна у казахстанцев.



В целом, по данным старшего инспектора по особым поручениям комитета миграционной службы МВД Алтынбека Масакбаева, динамика миграционных потоков в стране остается стабильной.



"В 2023 году в страну прибыло около 14 миллионов иностранцев и выбыло из страны около 12 миллионов иностранных граждан. Эти показатели сравнимы с допандемийным периодом", - сообщил он.



Основная часть иностранцев прибывает из стран ближнего зарубежья. Это Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Россия.



По его словам, в стране нет фактов нелегальной миграции, а есть нарушители миграционного законодательства.



"В 2023 году было выявлено около 70 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Из них порядка 7,5 тысячи выдворено за пределы республики с запретом на въезд в нашу страну на 5 лет.



В основном нарушители уклоняются от выезда, своевременно не регулируют свой статус или работают без разрешительных документов, - доложился представитель МВД.



Он считает, что в этом есть вина и принимающей стороны, то есть казахстанцев, которые своевременно не информировали органы внутренних дел и не получили разрешительные документы на трудоустройство иностранцев.



Есть ли права у мигрантов



Но мигранты не беззащитны, - утверждает главный инспектор национального центра по правам человека Жанагул Дилжанова. По ее словам, в прошлом году в адрес их центра и уполномоченного по правам человека поступило 30 обращений от мигрантов.



В основном они касались продления срока пребывания на территории Казахстана в связи с наличием недвижимого имущества.



"Факт владения недвижимым имуществом не является основанием для бессрочного пребывания на территории страны. Для постоянного проживания и оформления вида на жительство нужно обратиться в органы внутренних дел или госкорпорацию "Правительство для граждан", - разъяснила ответ на подобные обращения спикер.



По ее данным, мигранты имеют право на бесплатную медицинскую помощь, а также на образование для своих детей.



"В стране на начало 2023 года обучались около 39 тысяч детей мигрантов. Большая часть из них обучалась в школах. Эти дети наряду с казахстанцами могут претендовать на бесплатное образование в колледжах и ВУЗах страны", - отметила Жанагул Дилжанова.



Другое направление миграции – это казахстанцы, выезжающие на заработки в другие страны.



По данным, Ерболата Абулхатина, сейчас казахстанцы могут легально работать только в странах СНГ. По данным статистики, основная доля работает в России, а это более 60 тысяч человек. До 2022 года казахстанцы работали также в Беларуси и Кыргызстане в основном в сфере промышленности и IT-технологий.



Сейчас среди казахстанцев набирает популярность работа в Европе, в частности, в Великобритании, на полях.



"По оценочным данным МИДа, порядка 9-10 тысяч казахстанцев работает в Корее, 2 тысячи - в Турции и около 1,5 тысячи - в ОАЭ", - сообщил зампред комитета.



По его словам, все они работают нелегально. В новой концепции миграционной политики до 2027 года государство одним из направлений впервые обозначило защиту и легализацию трудоустройства казахстанцев за рубежом.



Когда казахстанцы смогут легально работать за рубежом



В рамках концепции в Казахстана в планах 8 межправительственных соглашений с такими странами, как Турция, ОАЭ, США, Великобритания, Южная Корея, Израиль, Катар и ФРГ. С Катаром подобное соглашение уже было подписано главой государства. Сейчас ведется работа по ратификации этого документа на уровне парламента. После этого казахстанцы смогут легально работать в этой стране. Сейчас ведется работа по подписанию документа с Южной Кореей.



Ерболат Абулхатин также остановился на вопросе принятия в страну этнических казахов – кандасов.



"Как таковой квоты на принятие этнических казахов на историческую родину нет", - отметил он.



Казахи, которые желают приехать историческую родину, обустроиться и воссоединиться с родственниками, для них двери всегда открыты, заявил представитель МВД.



"Есть квота для переселения в северные регионы, которым государство гарантирует трудоустройство, помощь в получении жилья, содействие в оформлении детей в образовательные учреждения", - отметил спикер.



По его словам, в последние годы отмечается рост числа кандасов, прибывающих в нашу страну.



Если в 2018 году прибыло 14 тысяч, в 2019 году – 17 тысяч, в 2022 – 19 тысяч, то в прошлом году уже более 21 тысячи человек, отметил Абулхатин.



"При этом сейчас политика изменилась. Если раньше они селились, где хотели, то в этом году по поручению главы государства их ориентируем в северные регионы", - сообщил зампред комитета по миграции.



Кто они - беженцы



Отдельно он остановился на лицах, имеющих статус беженцев. По его словам, на сегодня в Казахстане в этом статусе числится 322 человека. Из них 226 человек – это граждане Афганистана, 85 граждан Украины и 4 - из Сирии.



"На статус ищущего убежища подали 426 человек, из которых 181- граждане Афганистана и 177 – граждане Украины", - отметил он.



По словам Абулхатина, специальная военная операция России не отразилась на потоке беженцев в нашу страну.



"Общих границ у нас с Украиной нет. К тому же беженцы с Украины выбирают страны Европы – Польшу, Чехию. Основная доля осела именно там. К нам приезжают граждане Украины, которые имеют здесь родственные связи или когда-то здесь проживали", - добавил он.



По его словам, большого потока мигрантов и беженцев из сопредельных стран не наблюдается и в ближайшее время не ожидается.