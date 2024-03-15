Анджей Шчещняк: Штаб глобальной экономической войны

00:50 17.03.2024

Myśl Polska

Польша



Штаб глобальной экономической войны

MP: США ведут глобальную экономическую войну, и это обходится им недорого



США ведут ожесточенную экономическую войну по всему миру, используя в качестве основного оружия санкции, пишет MP. Вашингтон выбирает жертв, а потом за дело берется специальное агентство, которое и разрабатывает конкретные меры. Именно там и находится штаб глобальной экономической войны.



Анджей Шчещняк



Вот уже два года идет ожесточенная экономическая война Америки с Россией. Этот фронт глобального столкновения держав становится все более значимым, поскольку на горизонте уже различим конфликт с Китаем. Давайте посмотрим, что из себя представляет оперативный штаб войны. Это маленькое агентство с большой миссией.



О санкциях и их действии я писал ранее (…), теперь давайте займемся организацией, которая ведет эту экономическую войну со всем миром. Последние два года она реализуется в особо агрессивном стиле – Соединенные Штаты и их союзники действительно напрягли свои мускулы. Количество людей и предприятий, попавших под санкции, достигло рекордных показателей.



И все это управляется из небольшого бюро в структуре Минфине США на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Это OFAC, полное название: Office of Foreign Assets Control (Офис контроля за иностранными активами). Это маленькое, неприметное агентство с чрезвычайно важной в политическом отношении миссией, где работает всего 200 человек при годовом бюджете в 30 с лишним миллионов долларов. Не густо. А между тем этот офис держит за горло весь мир, разоряя бизнес, отнимая у конкурентов и врагов Америки их имущество. Одним из основных его инструментов является санкции.



OFAC управляет экономическими санкциями Соединенных Штатов, прикрываясь борьбой с контрабандистами, наркоторговцами и террористами. Однако в официальных документах правительства США прямо говорится о том, что OFAC способствует достижению внешнеполитических и экономических целей, а также решению задач в области национальной безопасности. У этого Офиса есть уникальные возможности по отлучению любого участника экономического оборота от доллара - доминирующей валюты финансовых операций и международной торговли.



OFAC использует различные формы санкций. Офис особо непримирим к таким врагам Америки, как Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Именно они подпадают под "всеобъемлющие санкции", то есть, по сути, под эмбарго. К ним недавно присоединился тяжеловес - Россия, хотя пока санкции фокусируются в основном на Крыме. Офис также нацелен на ряд других стран, таких как Белоруссия, Мьянма, Ливия или Венесуэла. Сегодня на горизонте появляется боец сверхтяжелого веса - Китай, который все чаще становится объектом экономических и финансовых ограничений, рестрикций, репрессий, запретов, ограничительных мер и всевозможных барьеров. Полное торговое эмбарго означает абсолютный запрет на торговлю и замораживание активов, в результате чего жертва санкций теряет контроль над своими деньгами и имуществом и лишается всех активов. А еще ему запрещается въезд в США.



Основным инструментом борьбы со всем остальным миром являются списки. Главный из них называется „SDN List" (Specially Designated Nationals and Blocked Persons - Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц). "Обозначают" жертв, естественно, американские власти. Его можно назвать "Черным списком", но еще лучше – "Списком чумных". До конфликта с Россией в нем значилось около 10 тысяч человек, предприятий и учреждений. За время президентства Джо Байдена в эти списки было внесено более 5500 новых фигурантов. Тех, кто в них оказался, следует избегать, это изгои современного делового мира. С ними нельзя иметь дело ни отдельным лицам, ни компаниям, имеющим хоть какое-то отношение к США.



По сравнению с расходами на военные цели это учреждение обходится американскому бюджету очень дешево. Весь бюджет Департамента по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI - структура, которой подчиняется OFAC) составляет 244 миллиона долларов. При этом он довольно быстро растет: в 2018 году бюджет составил 122 миллиона долларов. На содержание OFAC идет лишь небольшая часть этих денег.



Экономический удар санкциями - это деликатная и сложная операция. В нем задействованы многие государственные учреждения, включая Белый дом, Государственный департамент (МИД), органы юстиции, казначейство, разведывательные службы. При этом OFAC является "главным нервным центром" этих операций. Его сотрудники перебрасываются с одного фронта экономической войны на другой - из Северной Кореи на иранский участок, а оттуда на широкий русский фронт. Это требует наличия соответствующих компетенций, опыта и работоспособности.



Все сотрудники должны иметь допуски спецслужб, поэтому случайному человеку попасть туда трудно. Экономическая война, как и любая другая, требует дисциплины и максимальной лояльности. Кроме того, никто из этих двух сотен сотрудников не является партийным назначенцем. Это слишком серьезное дело, чтобы доверять его каким-нибудь малокомпетентным кузенам политиков.