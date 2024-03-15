Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России, - Петр Акопов

00:52 17.03.2024

Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России



Петр Акопов



Воздух свободы сыграл злую шутку с профессором (ну хорошо, доктором экономических наук) Боррелем. Глава европейской дипломатии прилетел в Америку - выступить в ООН, провести переговоры в Вашингтоне, ну и пообщаться с прессой. Один из лидеров Европы (а 76-летний политик - не только главный дипломат, но и заместитель общеевропейского премьера Урсулы фон дер Ляйен) любит говорить прямо, по-стариковски. И в этот раз он был верен себе, но при этом сказанное им сыграет совсем не на пользу США и Европе. А ведь Жозеп Боррель так хотел помочь - не столько даже Украине, сколько коллективному Западу.



Испанцу, как и всем атлантистам, очень нужно повлиять на общественное мнение и политические расклады в США, чтобы ускорить выделение помощи Киеву. Для этого нужно пугать всех тем, что промедление - смерти подобно. Об этом Боррель и говорил в США:



"Именно этой весной, этим летом, перед осенью [...] - следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может дожидаться результатов выборов в США. [...] Все, что должно быть сделано, должно быть сделано быстро. Это касается и нас. Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Именно поэтому мы наращиваем наши промышленные мощности в сфере обороны. Это верно и для США".



Боррель заявил, что Москва "на этом не остановится", и предложил конгрессменам представить "российские танки в Киеве" и "российские войска на польской границе, на балканских границах". На случай если и этого им мало, Боррель добавил, что успех России на Украине "будет иметь серьезные последствия для Америки и для сложившейся системы союзов, выстроенных вокруг США и Европы": "Тогда ни одна страна больше не может быть уверена, что США придут на помощь любому союзнику".



А вот это уже что-то новенькое: в своем стремлении запугать американцев и европейцев Боррель перешел все красные линии логики.



Да, европейцы и раньше говорили о том, что победа России недопустима, потому что поставит под угрозу безопасность Европы и всего мира, но намерение США защищать Европу никем не ставилось под сомнение. Конечно, даже и в этом было серьезное логическое противоречие: если европейцы и американцы в один голос уверяют, что за последние два года НАТО стала только сильнее и атлантическое единство крепко как никогда, то неясно, каким образом Россия угрожает альянсу? Понятно, что на самом деле главная "русская угроза" состоит в том, что Москва мешает альянсу принять в свой состав Украину, то есть часть исторической России, но прямо говорить об этом неловко, поэтому приходилось искать другие объяснения. Простые, как мычание: Путин безумен, он упертый агрессор, поэтому он рано или поздно непременно нападет на страны НАТО, не испугавшись вступления в войну США. Звучит так себе, но ничего лучше западная пропаганда так и не придумала и была вынуждена повторять бред Зеленского о том, что если немецкие танки не поставить на Украину, то потом им придется встречать русские танки под Берлином.



Однако сейчас Боррель сделал новый шаг в обосновании важности недопущения победы России на Украине: теперь выясняется, что это, по сути, приведет к ликвидации НАТО. А как еще понимать его слова о том, что никто из союзников США не будет уверен, что американцы придут им на помощь? То есть Боррель сомневается в решимости США защищать страны НАТО, как самих себя? Байден же много раз повторял, что будет отстаивать каждый дюйм территории союзников по НАТО, - как же можно ему не верить? А все страны, которые изображают в качестве потенциальных жертв российской агрессии, входят в НАТО - Прибалтика, Польша, Румыния, даже Финляндию ради этого приняли в альянс. Одновременно все они входят в ЕС, и один из лидеров этого объединения заявляет, что после поражения Киева у европейских стран не будет уверенности в помощи США. Он что, заманивает Путина в Берлин?



Если же говорить серьезно, то Боррель пытается испугать американцев, в первую очередь республиканцев: вместе с Украиной США потеряют и лицо, то есть доверие к ним союзников. Но ведь Украина не является военным союзником США и у тех нет перед Киевом обязательств, сопоставимых с теми, что есть перед странами НАТО? А вот это уже не имеет значения, потому что атлантисты по обе стороны океана сами так раздули значение конфликта за Украину, так подняли ставки (в первую очередь пропагандистские), что последствия поражения Запада действительно могут быть такими, как их описывает Боррель. Запад так долго уверял себя и весь мир в том, что сделает все для того, чтобы преподать России урок, чтобы нанести нам стратегическое поражение, что оказался заложником собственной пропаганды и стратегии.



Более того, атлантисты сознательно увязывали украинский конфликт с тайваньским вопросом, да и в целом со своим глобальным лидерством. Россия не поднимала ставки - они изначально были для нас максимальными, а вот англосаксы по ходу конфликта так увлеклись, что не заметили: они поставили на поражение России практически все свои фишки, всю свою репутацию. И теперь очень боятся проиграть, но уже видят, что карта ложится явно не в их пользу. И риск проиграть не просто Украину, а гораздо большее, становится все ощутимее - однако остановиться Запад уже не сможет.