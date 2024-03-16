Al Mayadeen:Россия победит коллективный Запад на Ближнем Востоке, а не в Восточной Европе

01:15 17.03.2024 Al Mayadeen

Ливан

16 марта 2024



Россия успешно противостоит гегемонистским амбициям Запада. Но есть один нюанс, пишет автор статьи с сайта Al Mayadeen. По его мнению, главная битва между ними идет не в Восточной Европе, а на Ближнем Востоке. Если Москва одержит победу там, ее противника уже ничто не спасет.

То, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, – еще одна попытка коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами сохранить свою глобальную гегемонию.



В этой статье обсуждается важность той борьбы, которая сегодня развернулась на Ближнем Востоке, в частности на территории, простирающейся от Египта до Ирака. Именно это противостояние определит судьбу всего мира. Когда мы говорим об этом регионе, мы говорим о связи между битвой, идущей в арабских странах, и борьбой против России, которая всегда шла в самом сердце Евразии.

Россия уже двести лет открыто противостоит коллективному Западу. Так, в начале XIX века его представлял Франция Наполеона Бонапарта, во время Второй мировой войны – нацистская Германия, а после нее – Соединенные Штаты.



Опыт борьбы с Наполеоном

Коллективный Запад в лице Франции стремился к глобальной гегемонии. Все началось с провального Египетского похода, который впоследствии определил судьбу Наполеона: его поражение в противостоянии с Россией было лишь вопросом времени. Ему не удалось изолировать Россию после битвы под Аустерлицем в декабре 1805 года, несмотря на свою победу в этом сражении. Тогда Наполеон решил вторгнуться в Россию и захватить ее. Для этого он собрал армию из разных частей Европы.



24 июня 1812 года 600-тысячное многонациональное войско Наполеона пересекло реку Неман и вторглось в Россию. Несмотря на быстрое продвижение вглубь ее территории, тактическую победу над русской армией в Бородинской битве, а затем оккупацию Москвы, Наполеон не смог победить Россию и через пять недель после взятия столицы начал отступать. Он потерпел тактическое поражение в сражении под Малоярославцем. Французские войска продолжили отступать, а русские преследовали их до самого Парижа. Наполеон был вынужден отречься от престола и отправиться в ссылку на остров Эльба.

Он предпринял отчаянную попытку вернуться к власти в начале 1815 года, но опять потерпел поражение от России. Стоит отметить, что череда его неудач началась с Египетского похода, то есть за пятнадцать лет до этого.

Опыт Второй мировой войны



Во время Второй мировой войны появился новый проект коллективного Запада –нацистская Германия. Сначала она инициировала Североафриканскую кампанию, а затем обратила внимание на Советский Союз. Глава Североафриканской кампании Эрвин Роммель пытался захватить "сердце Евразии" и добраться до Суэцкого канала.



Параллельно с этим 22 июня 1941 года нацистская Германия вторглась в СССР, значительно продвинувшись вглубь советской территории и достигнув окраин Ленинграда, Москвы и Сталинграда.

Но именно крах Эрвина Роммеля на Ближнем Востоке привел к окончательному разгрому нацистской Германии. Ее поражение было лишь вопросом времени. Проигрыш Роммеля в битве при Эль-Аламейне осенью 1942 года – это провал попытки Германии обойти Евразию и нанести удар по русским войскам через Кавказ и Среднюю Азию (если бы Роммелю удалось достичь Суэцкого канала и Леванта).



Именно это поражение на Ближнем Востоке нанесло серьезный урон нацистам. За этим последует победа СССР в Сталинградской битве в феврале 1943 года, что позже привело к разгрому Германии в Курской битве летом 1943 года. Курская битва стала переломным моментом в войне. После этого советская армия продолжила наступление и дошла до Берлина в апреле 1945 года. В мае того же года было объявлено об окончательном разгроме нацистской Германии.



Геополитическая близорукость Брежнева

Советский Союз вышел победителем в войне против Германии, которая в то время была "острием" коллективного Запада только для того, чтобы столкнуться с новым противником – Соединенными Штатами, отобравшими знамя лидерства у нацистов.

По итогам Ялтинской конференции СССР расширил свое влияние на Восточную и Центральную Европу. Но у Иосифа Сталина не получилось "добраться" до Восточного Средиземноморья после поражения коммунистов в гражданской войне в Греции. Он также не смог "добраться" до Адриатического моря из-за ухудшения отношений с югославским лидером Иосипом Броз Тито, который воспользовался "щедрыми предложениями" Запада и дистанцировался от блока социалистических стран.



Соединенные Штаты начали окружать социалистические государства. В 1949 году была создана Организация Североатлантического договора (НАТО), чтобы сдерживать Восточный блок и влияние коммунистов в Юго-Восточной Азии, а 1950-х годах был заключен Багдадский пакт, также известный как Организация Центрального договора (СЕНТО), цель которого – сдержать блок коммунистических стран с юга. Однако основной задачей Америки было нападение на внутренние районы Советского Союза.



Но их планам помешала Июльская революция – военный переворот в Египте во главе с Гамалем Абдель Насером. Новый лидер отказался следовать политике западных держав и присоединился к движению неприсоединения в годы холодной войны. Насер начал сближаться с Советским Союзом и Восточным блоком, уравновешивая таким образом западную поддержку Израиля. После победы над Великобританией, Францией и Израилем в Суэцкой войне Гамаль Абдель Насер смог "развалить" Багдадский пакт. Летом 1958 года он поддержал военный переворот против хашимитской монархии в Ираке.

Сближение СССР с Абдель Насером прорубило окно в Африку. Советско-африканские отношения начали активно развиваться. СССР поддерживал национально-освободительные движения африканских стран против западного колониализма.



Но после 1965 года и бескровного свержения Никиты Хрущева к власти в СССР пришли европоцентристские политики, отдавшие приоритет отношениям Москвы с Европой в ущерб советско-арабским связям.

Хуже всего то, что советские лидеры пренебрегали геополитическим измерением. К сожалению, во время холодной войны руководство СССР, пришедшее к власти после 1965 года, не осознавало важность происходящего на Ближнем Востоке. Оно было сосредоточено на Восточной и Центральной Европе и не придавало большого значения арабскому региону.



Поэтому после 1965 года США воспользовались недальновидностью нового советского руководства и вторглись на Ближний Восток. В 1967 году арабские страны проиграли не Израилю, а фактически коллективному Западу и прежде всего Соединенным Штатам, главному союзнику Тель-Авива. Это также стало первым крупным поражением Советского Союза. Америка, почувствовав свою силу, обратила взор на Восточную Европу, дестабилизировав Чехословакию и Польшу, что заставило СССР покинуть этот регион. Когда к власти пришел Анвар Садат, Египет начал сближаться с Соединенными Штатами. Вопрос о крахе СССР стал лишь вопросом времени.



Это возвращает нас к тому, что сказал покойный египетский лидер Гамаль Абдель Насер в 1969 году, когда объявил, что битва на берегах Суэцкого канала решит судьбу мира. Поэтому поражение прогрессивных арабских стран во главе с Египтом стало поражением Советского Союза, потерявшего стратегическое превосходство над Соединенными Штатами, которые начали одерживать одну победу за другой, что в конечном итоге привело к их победе в холодной войне.



Подытожим

То, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, – еще одна попытка коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами сохранить свою глобальную гегемонию. Они начали свой "кровавый марафон" с нападения на Афганистан в 2002 году, после вторглись в Ирак в 2003, а затем спровоцировали "арабскую весну" (с 2011 года), чтобы сменить неугодную им власть путем так называемой "мягкой силы".



В 2014 году была начала прокси-война против России.

То, что происходит на Ближнем Востоке, как я считаю, свидетельствует о том, что решающей будет не победа в Восточной Европе, а скорее победа на Ближнем Востоке, и поэтому евразийские державы во главе с Россией должны сосредоточить свое внимание на битве, которая сейчас происходит в арабском регионе. Именно эта битва может положить конец американской гегемонии.



Если эту битву выиграют американцы, то все победы, которых могла бы добиться Россия на Украине или в Восточной Европе, не будут иметь стратегической выгоды, поскольку она проиграет главное сражение, как это произошло с ней во время холодной войны.

В 1969 году Гамаль Абдель Насер ​​прибыл в Суэц, когда Синай был оккупирован, а израильский враг стоял на другой стороне канала. Он тогда заявил, что на берегах Суэцкого канала решается судьба мира, и, к сожалению, она была решена не в нашу пользу. Американцы победили, а Советский Союз развалился.



Поэтому сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на этой битве. То, что происходит в Палестине, упоминается в религиозных книгах. У меня может быть своя интерпретация. Например, некоторые вещи, упомянутые в Библии, повторяются и сейчас: избиение младенцев Иродом, произошедшее две тысячи лет назад, повторяется – Нетаньяху занимается тем же самым в секторе Газа.



Попытка депортировать палестинцев в Египет похожа на историю Девы Марии и ее сына Иисуса, нашедших убежище в земле Египетской. Стоит отметить, что палестинское сопротивление получает помощь от Ирана, аналогичную дарам, которые три волхва преподнесли младенцу Иисусу в пещере.



Обратите внимание, что трех волхвов к пещере привела Полярная звезда, которая на Ближнем Востоке ассоциируется с Россией. Может ли это быть знаком, направляющим нынешнее российское руководство в регион для достижения решающей победы в современной битве под названием "Армагеддон"?



Автор: Джамаль Ваким (جمال واكيم) Источник - ИноСМИ

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