Парад безголосых фриков. Асти, Киркоров, Мот, Чеботина - лауреаты Росмузпремии

06:14 17.03.2024

Победители названы! ANNA ASTI, Мот, Люся Чеботина и Филипп Киркоров стали обладателями премии "Виктория"

02.03.2023



Начало весны ознаменовалось одним из самых ярких музыкальных событий года! В Москве состоялась церемония вручения российской национальной премии "Виктория", где звездные любимки получили свои заветные статуэтки. Рассказываем, как все прошло, и кому отдали свои голоса независимые и непредвзятые академики.



По две награды забрали домой ANNA ASTI и Филипп Киркоров, причем одну из них исполнители разделили. Клип на их коллаб "Хобби" назвали "Музыкальным видео года". Кроме того, Аня стала лучшей певицей года, а среди мужчин это звание досталось Владимиру Преснякову. Среди лауреатов также отметились Мот, Люся Чеботина, Леонид Агутин и знаменитый поэт Михаил Гуцериев. Композиция "Ночь счастливых надежд", которая радовала нас на протяжении всего новогоднего сезона, принесла ему статуэтку в номинации "Поэт года".



ANNA ASTIANNA ASTI



Открыл церемонию TSOY – он исполнил трек "Покажу паранойю" из нашумевшего музыкального проекта "Вселенная GM". На сцену супертехнологичной LIVE Арены также вышли Мари Краймбрери, Наталья Гордиенко, Клава Кока, Люся Чеботина, Тося Чайкина, Артур Пирожков и многие другие звезды. Каждый номер готовился специально для премии "Виктория", а над их созданием работала команда профессионалов во главе с режиссером "Евровидения-2009" и церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи Андреем Болтенко.



Мари КраймбрериМари Краймбрери



Filatov & Karas



Дарья Кузнецова и TSOYДарья Кузнецова и TSOY



Наталья ГордиенкоНаталья Гордиенко



Тося ЧайкинаТося Чайкина



Полный список победителей:



Певица года



ANNA ASTI



Певец года



Владимир Пресняков



Песня года



"Солнце Монако", Люся Чеботина



Поп-группа года



UMA2RMAN



Рок-группа/рок-исполнитель года



"Ночные снайперы"



Хип-хоп исполнитель года



Мот



Танцевальный хит года



"Твои глаза маренго" (CHINKONG REMIX), Николай Басков



Городской романс года



"Я жду звонка", Стас Михайлов



Поэт года



Михаил Гуцериев, "Ночь счастливых надежд"



Композитор года



Леонид Агутин, "ДНК"



Музыкальное видео года



"Хобби", ANNA ASTI Ft. Филипп Киркоров



Саундтрек года



"Раненый", Филипп Киркоров



Концерт года



"Руки Вверх! 25 лет. Лучшее"



Проект года в области классической музыки



"Пятнадцать мелодий для фортепиано", Игорь Николаев и Ирина Мечетина



Специальная номинация "За особый вклад в развитие музыкальной культуры"



Николай Расторгуев и Лев Лещенко