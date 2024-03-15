 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 17.03.2024
08:56  Обезьяны апокалипсиса: очевидное незаметно, - Сергей Лисичкин
08:31  После Авдеевки. О тактике Вооруженных сил РФ в новых условиях, - Николай Сорокин
08:28  Война в Газе: Рамадан не принес надежды, - Владимир Овчинский
08:04  Индия на подъеме: почему страна привлекает российских инвесторов, - В.Аферьянова
08:00  Игорь Кармазин: Отбросить НКОни: Киргизия поссорилась с Западом из-за закона об иноагентах
07:57  Игорь Караулов: Европейская агрессивность ударит по самой Европе
06:14  Парад безголосых фриков. Асти, Киркоров, Мот, Чеботина - лауреаты Росмузпремии

01:15  Al Mayadeen:Россия победит коллективный Запад на Ближнем Востоке, а не в Восточной Европе
00:52  Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России, - Петр Акопов
00:50  Анджей Шчещняк: Штаб глобальной экономической войны
00:48  Казахстан примет в этом году более 300 тысяч трудовых мигрантов
00:44  The New Yorker: "Конец эпохи СМИ". Журналистика в США пришла в упадок
00:42  Незримое провидение вне геостратегии
00:38  Британская принцесса Кейт Миддлтон-Уэльская умирает от неведомой болезни? - МК
00:10  Угроза придет с Севера. Ученые предсказали коллапс главного региона планеты
Суббота, 16.03.2024
23:53  Ситуация угрожающая – на культурном фронте враги России наступают
23:41  Скончался акын, аксакал и член Народного курултая Кыргызстана Кабакбек Исаматов
19:31  Право на спорт и марионеточный Витольд Банька, - А.Белов
19:13  В Аргентине задержали находившегося в розыске "Заслуженного деятеля Казахстана" Андрея Хазбулатова
18:18  Каково иметь женой китаянку: плюсы и минусы
16:46  Не надо обманываться – военный потенциал у ЕС достаточно большой, - Ростислав Ищенко
16:23  В Одессе рос-ракеты накрыли бандеровские штабы
14:32  Команда Байдена и война в Газе: хотели мира, получилось как всегда, - В.Овчинский
13:53  Хокимом Чирчика стал Муроджон Абдурахимов
12:06  В интересах урана: Тегеран задумался над возобновлением переговоров с Западом
12:05  "Самых слабых защитить не удалось". Латвия приступила к депортации русских
12:01  Казпремьер Бектенов прибыл с визитом в Ташкент. "Формировать новую повестку"
11:58  Сколько еще доллару быть мировой валютой? - В.Катасонов
11:53  Президент Казахстана провел ауызашар (трапезу) для участников Национального курултая (съезда) в Актау
11:48  Смертельный "вирус-мутант": чем опасен новый штамм туберкулеза
10:47  В Венесуэле предстоят выборы в условиях жесточайшего кризиса, - Дмитрий Морозов
08:53  Фиаско на Украине заставило США начать перестройку своей армии, - В.Прохватилов
07:57  Израиль ударил по дому в центральной части сектора Газа, 36 погибших, большинство - дети
01:51  Кабмин одобрил модернизацию среднего образования. Кыргызстан перейдет на 12-летнее обучение
00:46  "Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном", - К.Токаев
00:35  "Цифровая инквизиция", или Как искусственный интеллект вытесняет человеческий разум, - ФСК
00:33  Русский язык vs чиновничий произвол, - "ВечБишкек"
00:23  КазКадры. Уволенная за профнепригодность экс-министресса Гиният возглавила Национальный центр детской реабилитации
00:19  Известный казахстанский бизнес-аферист Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы. Типа - суицид...
00:09  Алматы. Празднование Масленицы в Парке сказаний народов Казахстана (анонс 17/03)
00:01  Народный артист РФ и руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице
Пятница, 15.03.2024
19:23  Спрос на китайский и арабский бешено возрос в России
19:19  Гаити. Власти заявляют о "бандитском мятеже", их противники - о "революции нищих"
19:13  Европа идет по стопам фашистов, - Сергей Кожемякин
18:28  Почем фунт кека? Обстановка на мировом урановом рынке, - Борис Марцинкевич
18:13  Турция противостоит Франции в интересах России, - Юрий Мавашев
16:50  Как влияет движение "чайлдфри" на демографию Казахстана
16:46  Казахстану нужен новый герб. Старый - слишком эклектичен, - президент Токаев
14:22  Сокращение рождаемости и рост продолжительности жизни ставят под угрозу пенсионную систему Китая
12:59  Олимпийский комитет России не решился байкотировать Олимпиаду в Париже. Поцелуй Макрону
12:52  "Новый Ташкент" расширяется на глазах
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Игорь Караулов: Европейская агрессивность ударит по самой Европе
07:57 17.03.2024

15 МАРТА 2024,

Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

Игорь Караулов
поэт, публицист

В Европе все громче бьют военные барабаны. Под них нынче танцуют все – от ядерных держав Франции и Великобритании до стран, от которых этого меньше всего ожидаешь. Расправили плечи могучие Нидерланды, запросто расстались с многолетним нейтралитетом Швеция и Финляндия. И даже государства с нулевой военной историей, такие как Норвегия или Эстония, приосанились и примеряют новенькие эполеты.

Две вещи волнуют нынче европейцев. Во-первых, выясняется, что они слишком мало производят оружия. Отдельные страны выгребли на нужды Украины уже половину артиллерии и боеприпасов, а за счет чего пополнять резервы? Надо наращивать производство орудий убийства, что для мирной европейской экономики задача непривычная.

Но все же оборонная промышленность – это всего лишь экономика. Стимулируя выпуск пушек вместо масла, мы остаемся в рамках экономики, не затрагивая более глубинных вещей. Этого нельзя сказать о второй головной боли европейцев. Все чаще там высказывают мысль о том, что надо бы уже самим воевать, своих граждан посылать на войну. Разумеется, воевать надо с Россией, поскольку Украина уже не справляется. Да и вообще Европа должна уметь защищать себя сама, поскольку США скоро будет не до этого. То ли Трамп придет к власти, то ли тайваньский вопрос обострится.

И здесь Европа оказывается на важнейшей исторической развилке. Нынешнее европейское единство вообще оказалось возможным только потому, что странам континента надоело воевать друг с другом. Иссяк милитаристский тестостерон. Франция сломалась уже после Первой мировой войны. Германия угомонилась только после Второй. Италия никогда особо воевать не хотела и с радостью избавилась от такой необходимости. Отсюда "обнимитесь, миллионы", Шенген и общая валюта. То есть до сих пор Европейский союз существовал как союз военных импотентов. Но если уровень тестостерона можно будет каким-то образом поднять, удастся ли сфокусировать новую европейскую агрессивность исключительно на России? Не приведет ли это к реанимации былой и, казалось бы, давно исчерпанной враждебности внутри самой Европы?

В первую очередь, конечно, беспокоят не новые военные амбиции скандинавов, не боевые кличи пражан и не угрозы литовского руководства перейти все "красные линии" в отношениях с Москвой. Это из разряда "куда конь с копытом, туда и рак с клешней". А вот возрождение германского милитаризма – это тема, над которой стоило бы поразмыслить. Тем, кто очень хочет победить Россию, стоит помнить любимую поговорку Александра Солженицына: "Волка на собак в помощь не зови". А в нынешней европейской архитектуре Германия как раз занимает место волка Фенрира из скандинавских мифов, который был прикован цепью до конца времен. Только германский волчок уже цепь снял и свободно расхаживает по тамошнему Асгарду, до поры прикидываясь нормальным.

Весь прошлый миропорядок был сконцентрирован на том, чтобы с германской земли больше никогда не исходила угроза войны. Миролюбие Германии было гарантировано главным образом двумя вещами. Во-первых, чувством вины, которое внушали немцам. Во-вторых, экономическими возможностями, которые в послевоенные годы были обеспечены планом Маршалла, а в последние десятилетия – доступом к дешевому сырью из России.

Сегодня оба этих фактора устранены. Вину за нацизм руководство Германии официально с себя сняло, от российских энергоносителей отказалось. Компенсаторный механизм в виде экономических успехов работать перестал, производство бежит в Америку, жизнь населения будет становиться все хуже. Самое время напомнить гражданам о военной славе предков, о былых обидах – и в очередной раз избавить их от "химеры, именуемой совестью".

А вспомнить в самом деле есть о чем. Мысль о том, что немцам не хватает "жизненного пространства", из уст современного популиста прозвучала бы никак не менее убедительно, чем из уст Гитлера в начале 1930-х годов. Только подумайте, сколько земель с тех пор потеряла Германия. Это и Восточная Пруссия, на 2/3 отошедшая к Польше, и нынешние западные польские земли, и Судеты. В Румынии сто лет назад жило более 700 тыс. немцев, а сегодня – в двадцать раз меньше. Да и историческая травма, связанная с потерей Эльзаса и Лотарингии, забыта лишь на первый взгляд. А между тем население Германии постоянно растет, прежде всего за счет мигрантов, которые точно не страдают недостатком тестостерона.

Можно, конечно, уговаривать себя, что мир необратимо изменился, что у членов ЕС есть общие ценности, отменившие былую вражду – демократия, сексуальные отклонения, постмодернизм. Но стоит вспомнить, что те же самые разговоры шли и перед Первой мировой войной; тогда тоже казалось, что люди стали цивилизованнее и поняли, что торговать и сотрудничать выгоднее и приятнее, чем воевать.

Вспомним и о другом. В свое время европейские державы сквозь пальцы смотрели на подъем нацизма в Германии и были очень довольны приходом Гитлера к власти. Они допустили ремилитаризацию Германии, надеясь, что Гитлер сразу же пойдет на восток, вступит в схватку с Советской Россией. Позже он оправдал их надежды, но сперва им пришлось быстренько сдать ему свои столицы. Стоит ли пренебрегать этим уроком?

На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа
Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка

Сегодня, как и в те времена, русофобия идет на ура. Положим, от русофобии прибалтов большого толка не будет, как ни повышай ее градус. Поляки – это уже перспективнее, в Польше можно было бы заготовить много пушечного мяса, хотя правят там хитрые люди, которым интереснее всего было бы отхватить кусок Украины. Но все же ЕС как военная сила мог бы опираться прежде всего на Францию и Германию. Однако если правящим элитам этих стран удастся погрузить своих граждан в милитаристский угар, то тут вопрос даже не в том, столкнутся ли они друг с другом, а в том, успеют ли они перед этим вместе повоевать с Россией.

Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Не нужно ей вспоминать, как разбирают и собирают автомат. Не нужно рыть окопы ни под Херсоном, ни под Верденом. Ни к чему хорошему это не приведет. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией, которую будут обходить товарные потоки, как нынче они обходят Баб-эль-Мандебский пролив.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710651420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли изменения в закон по вопросам здравоохранения и вернули его в Мажилис
- Олжас Бектенов отметил важность сохранения исторического облика мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи
- В Атырау началось заседание Национального Курултая
- Исполнилось 80 лет Кокчетавской и Талды-Курганской областям
- МВК по торговле: запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ
- Вопросы привлечения иностранных инвестиций в страну обсудили в Мажилисе
- Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой посетила Атыраускую область
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  