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Игорь Кармазин: Отбросить НКОни: Киргизия поссорилась с Западом из-за закона об иноагентах
08:00 17.03.2024

Посольство США давит на Бишкек из-за скандального документа

Игорь Кармазин

Парламент Киргизии в третьем, окончательном чтении принял закон об иноагентах. Власти страны говорят, что документ призван обеспечить открытость работы НКО и не предполагает репрессивных мер. При этом многочисленные западные структуры выступали против инициативы, письмо с завуалированными угрозами президенту Жапарову писал лично госсекретарь США Энтони Блинкен. "Известия" разбирались в ситуации.

Как приняли закон
Парламент Киргизии 14 марта в третьем, окончательном чтении одобрил закон об иноагентах. Документ поддержали 66 депутатов, против выступили пять человек. Теперь законопроект должен подписать президент Садыр Жапаров, после этого он вступит в силу.

Зампред правительства Эдиль Байсалов, комментируя принятое решение, напомнил, что документ не предполагает репрессивных мер. "Вся высказываемая критика и озвученные опасения - это проекция чьих-то страхов. Гражданские активисты и некоммерческие организации не будут лишены своих конституционных прав. Единственное, что от них требуется, чтобы четко указывали источники финансирования. Но от них это и так требуют сами грантодатели", - подчеркнул он.

Байсалов также добавил, что Киргизия с помощью принятого закона укрепляет свой суверенитет. "Прошли времена наивного романтического возраста Кыргызстана. В 1990-е годы мы думали, что все хотят процветания нашей страны, все нам помогут. Оказалось, что это не так. В любом случае хоронить демократию и лить крокодильи слезы не надо, потому что в законе нет ни уголовного наказания, ни прочего. Иностранные организации, которые сейчас работают, спокойно продолжат работать", - отметил он.

В свою очередь, посольства США, Канады, Франции, Германии и Великобритании вместе с представительством ЕС выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что закон противоречит международным нормам. "Некоммерческие организации являются незаменимыми партнерами в построении процветающего Кыргызстана. Призываем президента Садыра Жапарова прислушаться к опасениям и вместе с руководством парламента пересмотреть этот закон", - отмечается в заявлении.

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Что известно о законе
В Киргизии зарегистрировано около 30 тыс. некоммерческих организаций. Действующие власти считают, что некоторые из них расшатывают ситуацию в республике, в том числе формируют негативное общественное мнение и спонсируют уличные выступления. По словам президента Жапарова, страна за годы независимости пережила уже две профинансированные из-за рубежа цветные революции, еще одной допустить нельзя. "Если мы попадем в зависимость от каких-то внешних сил, нам придется выполнять их волю, тогда мы не сможем что-либо развивать", - говорил он.

В результате в начале прошлого года киргизские депутаты разработали закон об НКО. Он предполагает, что некоммерческим организациям, которые получают зарубежное финансирование и занимаются политической деятельностью, присвоят статус "иностранного представителя". Их обяжут предоставлять властям информацию о финансировании, имуществе и сотрудниках. Госорганы смогут осуществлять внеплановые проверки таких организаций, за некоторые нарушения будут приостанавливать работу.

видФото: РИА Новости/Sputnik/Акылбек Батырбеков
Первые редакции закона предполагали также уголовную ответственность. Например, за создание и участие в работе НКО, которые "посягают на личность и побуждают к противоправным действиям", хотели наказывать лишением свободы на срок до 10 лет. Позже эту норму из документа убрали. "Мы посчитали, что это чересчур, к тому же противоправная деятельность и так пресекается действующими статьями Уголовного кодекса", - объяснял депутат Дастанбек Джумабеков.

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Западные структуры сразу выступили против закона, свои обращения киргизским властям направляли организации Amnesty International, Human Rights Watch, USAID, ОБСЕ и многие другие. Со своей стороны, киргизские НКО жаловались в западные посольства, требовали в том числе ввести санкции против команды Жапарова, перестать выдавать чиновникам визы и сократить программы помощи республике. Посол Великобритании Николас Боулер намекал, что жесткие меры возможны.

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо президенту Жапарову. По словам представителя Вашингтона, нововведения ставят под угрозу доступ граждан к получению жизненно важных услуг в областях здравоохранения и образования. "Некоторые американские партнеры настолько обеспокоены, что рассматривают возможность превентивного прекращения деятельности", - указал он. В ответ киргизский лидер посоветовал американцу не вмешиваться во внутренние дела республики.

полицияФото: РИА Новости/Sputnik/Жоомарт Ураимов
В таких условиях согласование закона шло крайне тяжело, депутаты не хотели пойти против президента, но и стремились избежать возможных западных санкций. Так, список депутатов - инициаторов документа со временем сократился вдвое. Дважды депутаты снимали рассмотрение закона с повестки заседаний. Наконец, уже после нынешнего голосования некоторые сделали вид, что их неправильно поняли. Например, депутат Исхак Масалиев сообщил, что случайно нажал не ту кнопку. Теперь, впрочем, эпопея позади, ожидается, что в конце марта закон вступит в силу.

Что говорят эксперты
Политолог, эксперт по Центральной Азии Александр Кобринский считает, что Киргизия укрепляет свой суверенитет.

- Пока, впрочем, ставить окончательный диагноз рано. Надо дождаться, чтобы закон подписал президент Жапаров, а потом посмотреть на правоприменительную практику. В любом случае я не ожидаю какого-то серьезного разрыва отношений Киргизии с Западом. Думаю, Вашингтон и Брюссель выразят неудовольствие, а потом закроют вопрос. Для США и Евросоюза сейчас крайне важно сохранить присутствие в Центральной Азии, ради этого в частностях они готовы отступить, - утверждает он.

Директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Бишкек) Игорь Шестаков говорит, что НКО изменят формат работы, но не уйдут из страны.

- Я думаю, они постараются больше взаимодействовать с госструктурами, будут осторожнее в политических высказываниях. Это позволит сохранить и укрепить присутствие в стране. Да, нынешний закон создаст серьезные препятствия. Но стратегическая цель Запада на закрепление в регионе, выдавливание России и Китая остается, - подчеркнул он.

Политолог Рустам Бурнашев напоминает, что подобные законы действуют во многих западных странах.

- В США иноагентов обязали регистрироваться более 80 лет назад, в Венгрии похожие нормы появились в конце прошлого года. То есть ничего экстраординарного в Киргизии не произошло. Конечно, работа грантовых организаций осложнится - могут возникнуть проблемы с получением новых траншей, придется осторожнее вести политическую деятельность. Видимо, это приведет к ослаблению прозападной оппозиции, - полагает он.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710651600


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