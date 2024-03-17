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Индия на подъеме: почему страна привлекает российских инвесторов, - В.Аферьянова
08:04 17.03.2024

17 марта 2024,

Объем отечественных вложений в экономику страны достиг $2 млрд
Валентина Аверьянова

Индия угрожает лидерству США на мировом фондовом рынке - за последние годы страна превратилась в привлекательное направление для инвестиций. Ее экономика считается самой быстрорастущей в мире. Во многом этому способствует приток иностранных инвесторов. Активно вкладываются в индийскую экономику и россияне. "Известия" узнали, насколько это выгодно.

Драйвер роста
Индийская экономика считается самой быстроразвивающейся в мире. За последние три месяца 2023 года ее темпы роста составили 8,4% - такие данные приводит Bloomberg со ссылкой на Morgan Stanley. По мнению аналитиков компании, нынешний экономический скачок страны сравним с темпами середины нулевых.

Основной движущей силой процветания экономики Индии стали инвестиции. Они неуклонно растут в процентах от ВВП. К 2027 году, по прогнозам экспертов, показатель может достичь 36%. После восьми лет ежегодного роста индийские акции являются одними из самых дорогих в мире.

Приток иностранных инвестиций на рынок суверенных облигаций Индии приближается к отметке $10 млрд, отмечается в отчете Morgan Stanley. Крупнейшие покупки приходятся на более короткие облигации со сроком погашения между 2026 и 2030 годами.

Новые перспективы
Индийский рынок активно осваивают и российские инвесторы. Их объем на биржах Индии сегодня составляет примерно $2 млрд, отмечает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Существует несколько способов вложения в индийские ценные бумаги: покупка акций на бирже, инвестиции через фонды, ETF, покупка облигаций и т.д.

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В последние два года российские управляющие компании стали получать лицензии участника рынка ценных бумаг в Индии, а также заключать соглашения о доступе российских инвесторов на индийский рынок через местных партнеров, напоминает доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения (ГУП) Михаил Лавров.

В феврале прошлого года совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) зарегистрировал управляющую компанию "Альфа-Капитал" в качестве иностранного портфельного инвестора. Полученный компанией статус позволил ей самостоятельно проводить сделки в интересах клиентов на фондовых биржах Индии.

Расчеты на индийских площадках ведутся в рупиях, однако инвестируют и получают доход клиенты в рублях. От трансграничных переводов в индийской валюте решили отказаться ввиду сложности процедуры.

В марте 2023 года на частный и публичный рынки Индии допустили и ФГ "Финам". Допуск реализовали через местного брокера Ashika Group. В результате был создан венчурный фонд Finsight India Fund I - он сосредоточен на инвестициях в технологические компании Индии из секторов финтеха, логистики, корпоративного ПО и потребительского интернета. Участвовать в фонде могут квалифицированные инвесторы с объемом вложений не менее $1 млн.

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Вопросы, касающиеся механизмов инвестирования управляющими компаниями, по словам Лаврова, до сих пор остаются.

- УК получают доступ к торгам акциями на двух крупнейших фондовых биржах: Национальной и Бомбейской. Однако понятно, что здесь речь идет, видимо, только о квалифицированных участниках рынка. Обычный же инвестор должен будет ждать формирования фондов, - обращает внимание эксперт.

Инвестировать в индийские бумаги можно также через ETF, торгующиеся на СПБ бирже, - iShares MSCI India и WisdomTree India Earnings Fund. Кроме того, на торговой площадке представлены депозитарные расписки на акции индийской фармацевтической компании Dr. Reddy’s Laboratories и местного банка ICICI Bank.

Еще один вариант, доступный инвесторам, - фьючерс на валютную пару рупия/рубль на Мосбирже, дополняет список эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева. Но он обладает очень низкой ликвидностью, предупреждает собеседница "Известий".

Выгодное вложение
Инвестирование в индийские компании сопряжено с некоторыми рисками, признает Алексей Говырин. Угрозы создаются из-за колебания валют, политической обстановки, роста процентных ставок и волатильности рынка.

К традиционным рискам также можно отнести санкции и инфляцию, считает Михаил Лавров. Помимо них следует отметить нехватку аналитики - понимания особенностей местных эмитентов.

- Это очень важно, так как одной из особенностей индийского фондового рынка является то, что на нем представлено большое количество малых и средних компаний, - уточняет он.

Тем не менее высокий экономический рост Индии делает рынок акций страны привлекательным для российских инвесторов. Интерес вызывают перспективы развития в различных секторах экономики, демографический потенциал и хорошие отношения между двумя странами.

- Во-первых, Индия является одним из самых быстрорастущих рынков в мире со значительным потенциалом. Во-вторых, индийская экономика демонстрирует стабильность и устойчивость, - указывает Говырин.

В целом выход на рынки дружественных стран является логичным шагом, считает Лавров.

- Отечественные инвесторы в настоящее время во многом дискриминированы и лишены доступа к рынкам зарубежного капитала, включая даже криптобиржи. Индия в этом плане является очень привлекательной страной, продемонстрировавшей готовность взаимодействовать в области торговли, несмотря на санкции, - напоминает эксперт.

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Среди перспективных направлений для российских инвесторов можно выделить энергетику, фармацевтику и машиностроение, считает доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета ГУП Владимир Мельников.

Передел рынков
По многим показателям Индия сегодня обходит Китай, становясь одним из самых привлекательных рынков развивающихся стран. На ее стороне, по словам Михаила Лаврова, и политика правительства, и стабильный рост числа частных инвесторов, и долгосрочные макроэкономические факторы.

Инвесторы оценивают экономические перспективы Индии лучше китайских, согласна руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.

биржаФото: Global Look Press/imago stock&people
- Американские инвесторы в прошлом году выводили из Китая прямые и портфельные инвестиции из-за геополитического фактора и сложностей в китайской экономике. При этом часть капитала не вернулась обратно в США, а была направлена в другие страны Азии, в том числе Индию, что обеспечило приток ликвидности на рынок акций, а также в сегмент прямых инвестиций, - обращает внимание эксперт.

Индия является развивающейся страной, подчеркивает Малых, однако уже сегодня может предложить инвесторам акции компаний "новой экономики" (технологии, фармацевтика и электротранспорт).

- За последний год индекс S&P Sensex (ключевой индекс Бомбейской фондовой биржи. - Ред.) вырос в долларовом выражении на 24%. По моим оценкам, индийский индекс Sensex может укрепиться на 15% в национальной валюте в течение следующих 12 месяцев, - прогнозирует эксперт.

Иностранные инвестиции являются драйвером роста экономики Индии, подчеркивает Алексей Говырин. Их приток способствует развитию инфраструктуры, увеличению производительности и созданию рабочих мест. В будущем, по его мнению, Индия может стать более привлекательным направлением для инвесторов, чем США.

- Укрепление позиций Индии на мировых фондовых рынках означает увеличение ликвидности и разнообразия для инвесторов, повышение интереса к индийским активам, а также способствует росту мировой экономики и развитию финансовых рынков в целом, - убежден Говырин.

биржаФото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashish Vaishnav
Фондовый рынок Индии способен стать более интересным, чем китайский, обогнать по капитализации японский, но вряд ли затмит США, не согласна с ним Анна Кокорева.

- Во-первых, это рынки не сравнимые по своей инфраструктуре, объемам капитализации и ассортименту торговых инструментов. Во-вторых, кредитный рейтинг страны ниже рейтинга США, что воспринимается как более высокий риск для инвестиций, - указывает собеседница "Известий".

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Еще один важный фактор, по ее словам, - политическая нестабильность Индии. Страна находится в конфликтном регионе и имеет ряд особенностей, связанных с социальным поведением и устройством общества.

Однако для российских инвесторов Индия уже стала более приоритетным направлением, чем США, подчеркивает Владимир Мельников.

- Доля индийского фондового рынка растет, и это позволяет диверсифицировать портфели ценных бумаг крупных инвесторов по странам на фоне усложняющейся международной обстановки, - указывает он.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710651840


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