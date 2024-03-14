Война в Газе: Рамадан не принес надежды, - Владимир Овчинский

08:28 17.03.2024 Война в Газе: мирного решения не видно

троцкистский принцип "ни мира, ни войны" до окончания выборов будет для Нетаньяху определяющим

Владимир Овчинский Юрий Жданов



Рамадан не принес надежды



Рамадан, мусульманский месяц поста, должен был принести надежду в Газе в этом году. В течение нескольких недель западные и арабские чиновники пытались заключить перемирие между Израилем и ХАМАСом. Палестинцы в Газе получили бы передышку после пяти месяцев почти постоянной войны. Десятки израильских заложников вернулись бы домой. Дипломаты надеялись, что тогда они смогут превратить временное прекращение огня в постоянное.



Но, отмечает The Economist в статье "Надежды на перемирие в Газе уступают место опасениям затяжной тупиковой ситуации"(14.03.2024), - "переговоры провалились, и война продолжается".



Число погибших в Газе превысило 31 000 человек, большинство из которых - мирные жители, в том числе 67 человек были найдены мертвыми в первый день Рамадана. Более 130 оставшихся заложников находятся в плену уже шестой месяц, и десятки из них считаются уже мертвыми.



"Переговорщики все еще разговаривают. Рамадан был символическим сроком, а не окончательным. Но их неспособность выполнить это требование поднимает вопросы, на которые никто не хотел отвечать.



Во-первых, продолжит ли Израиль наступление на южный город Рафах, где сейчас укрывается большая часть населения сектора Газа, которому уже давно угрожали.



Во-вторых, на фоне неоднократных предупреждений о надвигающемся голоде, стоит вопрос о том, как увеличить поток гуманитарной помощи без перемирия.



В–третьих, затянется ли война еще на несколько месяцев, и ни одна из сторон не сможет объявить о победе и не захочет сократить свои потери".



В преддверии праздника переговорщики курсировали между Каиром, Дохой и Парижем для переговоров. Они надеялись добиться шестинедельной паузы в боевых действиях. За это время ХАМАС освободил бы около 40 израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных. Израиль был непреклонен в том, что возобновит боевые действия после истечения срока действия соглашения. Тем не менее, в принципе, они согласились на паузу (окончательное соглашение потребовало бы одобрения кабинета министров).



Яхья Синвар, лидер ХАМАС в секторе Газа, не согласился. Его эмиссары изо всех сил пытались связаться с ним во время переговоров (считается, что он скрывается под землей где-то на юге Газы). Когда они это сделали, всего за несколько дней до Рамадана, он настоял на постоянном прекращении огня – требование, которое, как он знал, Израиль отклонит. Переговорщики от ХАМАС заупрямились. На просьбу сообщить Израилю имена выживших заложников они отказались.



Никто не может точно сказать, о чем думает Синвар. Дипломаты в регионе, однако, полагают, что он делает ставку на две вещи:



продолжающиеся картины смерти и лишений в Газе усилят международное давление на Израиль;



Рамадан станет толчком к насилию в Иерусалиме и на оккупированном Израилем Западном Берегу.



И то, и другое подтолкнет Израиль к окончательному прекращению войны, избавив ХАМАС от необходимости идти на уступки ради очередного временного затишья.



Перспективное наступление в Рафахе обеспокоило даже ближайших союзников Израиля. Джо Байден предупредил Израиль не действовать без плана по защите 1,4 миллиона мирных жителей, перемещенных в город. "Мы не можем допустить гибели еще 30 000 палестинцев", - заявил он 10 марта каналу кабельного телевидения MSNBC. Его формулировка была несколько искаженной, но он назвал вторжение в Рафах "красной линией" и, похоже, подразумевал, что может приостановить поставки наступательного оружия, если Израиль пересечет ее (хотя Джейк Салливан, его советник по национальной безопасности, позже осторожно преуменьшал значение этой идеи).



Как и в течение нескольких недель, Нетаньяху настаивает на том, что Израиль будет продвигаться вперед. Рафах – последний оплот ХАМАСа, утверждает он, и Израиль должен атаковать оставшиеся батальоны. "Мы пойдем туда. Мы не собираемся их оставлять", - заявил премьер-министр Израиля в интервью немецкому медиаконгломерату Axel Springer.



Однако на местах по-прежнему нет никаких признаков неминуемого наступления. Израиль вывел большую часть своих войск на периферию Газы и в коридор, разделяющий анклав пополам. Если Израиль не проведет повторную мобилизацию некоторых резервистов, которых он отправил домой за последние два месяца, у него не будет достаточно сил для крупного наступления в густонаселенном городе.



ХАМАС продолжает обстреливать южный Израиль ракетами, чтобы продемонстрировать, что он не побежден, но "слишком потрепан, чтобы представлять серьезную угрозу". Таким образом, израильские генералы не торопятся входить в Рафах: им нужно время, чтобы позволить своим войскам отдохнуть и перегруппироваться, а также, возможно, они хотят избежать наступления во время Рамадана, который в прошлом был катализатором насилия. Столкновения между израильской полицией и палестинскими верующими в иерусалимской мечети Аль-Акса во время праздника в 2021 году способствовали кровопролитию в Израиле и на оккупированных территориях.



12 марта буксир со 180 тоннами продовольствия вышел из кипрского порта Ларнака в сектор Газа. Организованный Хосе Андресом, испано-американским шеф-поваром и филантропом, это первое судно, уполномоченное доставлять помощь в Газу с тех пор, как ХАМАС захватил анклав в 2007 году. Суда поменьше, вероятно, будут переправлять груз на берег, поскольку ему негде пришвартоваться (рыбацкий порт в городе Газа подвергся бомбардировке в начале войны).



Это своего рода пробный запуск более амбициозного плана по оказанию помощи. В своем послании о положении дел в стране 7 марта Байден объявил, что Америка построит временный причал на побережье Газы для приема более крупных судов. Два дня спустя военный корабль покинул Вирджинию с оборудованием. Причал вряд ли заработает до мая.



Тем не менее, если Израиль действительно отложит операцию в Рафахе и если какое-то сочетание десантирования, кораблей и грузовиков облегчит усиливающийся голод в секторе Газа, международное давление, на которое надеется ХАМАС, может не материализоваться.



Насилия тоже может не быть: напряженность высока, но в Иерусалиме и на Западном Берегу с октября наблюдается неожиданное спокойствие.



Это будет не первый случай, когда Синвар просчитался. Он считал, что Иран и его доверенные лица в "оси сопротивления" присоединятся к борьбе после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, и был разочарован прохладной реакцией своих союзников.



The Economist считает:



"Без перемирия и решающей битвы альтернативой будет тупик. Израиль не сможет полностью победить ХАМАС или освободить всех заложников, что является его заявленной целью войны. Они даже не могут найти Синвара, несмотря на многомесячную охоту.



То, что осталось от ХАМАСа, со своей стороны, не может надеяться ни на что, кроме как выжить, ценой ужасающей цены для собственного народа. Амбициозные планы нового правительства в секторе Газа и послевоенная дипломатия будут собирать пыль.



Это может удовлетворить Синвара, который рассматривает простое выживание как победу.



Это также может сработать для Нетаньяху, который опасается, что прекращение войны положит конец его времени на посту премьер-министра. Но для всех остальных это мрачный сценарий".



Восстание Шумера



"Предупреждение лидера сенатского большинства Чака Шумера о том, что Израиль рискует стать "изгоем", и его призыв к новым выборам ознаменовали важный момент в современных американо-израильских отношениях", - пишет CNN (15.03.2024).



Упрек, сделанный Шумером премьер-министру Биньямину Нетаньяху 14 марта, содержал чрезвычайно резкие выражения для высокопоставленного американского политика, критикующего израильское правительство. Тем более примечательно это заявление от нью-йоркского демократа, который имеет давнюю историю стойкой поддержки еврейского государства.



Выступление в Сенате также стало безошибочным признаком растущего разочарования среди ведущих демократов по поводу ведения Нетаньяху войны в Газе после атак ХАМАС 7 октября, и его нежелания прислушиваться к советам США. Это также отражает политические реалии в Соединенных Штатах. Гибель более 31 000 палестинцев в ходе конфликта, по данным министерства здравоохранения в Газе, возмутила прогрессистов США, американцев арабского происхождения и молодых избирателей в США – всех ключевых членов коалиции президента Джо Байдена, стремящегося к переизбранию.



Шумер – самый высокопоставленный американец еврейского происхождения в руководстве США – предупредил, что ультраправая коалиция Нетаньяху препятствует "значительным корректировкам курса", необходимым в войне против ХАМАС.



Он также выразил поддержку решению затянувшегося конфликта между израильтянами и палестинцами на основе создания двух государств, позицию, которую Нетаньяху отверг.



Возлагая львиную долю вины за кровавую бойню среди мирного населения в ходе войны на правителей ХАМАСа в Газе, он утверждал, что Израиль обязан сделать гораздо больше для защиты невинных палестинских жизней.



"Коалиция Нетаньяху больше не соответствует потребностям Израиля после 7 октября. С тех пор мир радикально изменился, и израильский народ сейчас задыхается от правительственного видения, которое застряло в прошлом", - сказал Шумер. "Спустя пять месяцев после начала этого конфликта стало ясно, что израильтянам необходимо проанализировать ситуацию и задаться вопросом: должны ли мы изменить курс?", - продолжил он.



"На этом критическом этапе я считаю, что новые выборы - единственный способ обеспечить здоровый и открытый процесс принятия решений о будущем Израиля, в то время, когда так много израильтян потеряли уверенность в видении и направлении движения своего правительство".



Шумер отметил, что его имя происходит от еврейского слова Шомер, что означает страж, и рассказал о том, как глубоко он почитает страну, "окруженную злобными врагами". Он добавил: "Мы любим Израиль до глубины души. Невозможно измерить то, что Израиль значил для моего поколения, живого в памяти о Холокосте".



Но лидер сенатского большинства заявил, что необходимы новые выборы, чтобы израильтяне могли определить новое направление развития своей страны после событий 7 октября.



"Конечно, Соединенные Штаты не могут диктовать исход выборов, и нам не следует пытаться", - сказал он. "Это должна решить израильская общественность – общественность, которая, я считаю, лучше, чем кто-либо другой, понимает, что Израиль не может надеяться на успех в качестве изгоя, которому противостоит остальной мир".



Комментарии Шумера обнажили растущую напряженность между демократами и израильским лидером, а также зияющий межпартийный раскол по поводу Израиля между двумя партиями в Соединенных Штатах.



Его почти сразу же обвинили в дезертирстве от союзника США во время войны и в попытке вмешательства в израильскую политику. Партия Нетаньяху "Ликуд", например, многозначительно заявила в своем заявлении, что от Шумера "ожидается, что он будет уважать избранное правительство Израиля, а не подрывать его". В нем добавлено: "Израиль - это не банановая республика, а независимая и гордая демократия, которая избрала премьер-министра Нетаньяху".



"Израиль - суверенная демократия", - написал на X посол Израиля в США Майкл Херцог. Он отметил, что "контрпродуктивно для наших общих целей комментировать внутриполитическую сцену Израиля, когда тот находится в состоянии войны против террористической организации ХАМАС".



Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл также резко отреагировал на речь Шумера, заявив, что со стороны лидеров США было лицемерно предупреждать о вмешательстве в политику США, а затем пытаться сделать то же самое в Израиле.



"Не заблуждайтесь, у Демократической партии нет проблемы против Биби, у нее есть проблема против Израиля", - сказал республиканец из Кентукки, который недавно нашел редкую точку соприкосновения с Шумером, поскольку они оба поддерживают отправку большей военной помощи в Израиль. Украина. МакКоннелл добавил: "Израиль не является колонией Америки, лидеры которой служат в интересах партии власти в Вашингтоне. Только граждане Израиля должны иметь право голоса в том, кто управляет их правительством".



"Комментарии Шумера, - пишет CNN, - являются последним свидетельством серьезного сдвига в политике США, который может иметь важные признаки для движения Израиля вперед, после многих лет, в течение которых его правительство рассматривало двухпартийную поддержку в Вашингтоне как важнейший национальный интерес.



Нет никаких сомнений в том, что шаг Шумера был вызван крайним политическим давлением в его партии – как внутри, так и за пределами Сената. Прогрессисты возмущены тысячами погибших мирных жителей в секторе Газа во время израильского нападения на ХАМАС.



Американцы арабского происхождения и левые демократы организовали акцию протеста, в результате которой более 100 000 избирателей отвергли Байдена на недавних праймериз Демократической партии в критическом колеблющемся штате Мичиган.



Союзники Байдена настаивают, что эти избиратели осенью вернутся домой к президенту, но если они проголосуют за кого-то другого – или не проголосуют вообще – надежды Байдена на второй срок могут оказаться под серьезной угрозой".



"Самый интересный вопрос, поднятый комментариями Шумера, - это степень, в которой его взгляды разделяются Белым домом. Ни один современный президент не был настолько произраильским, как Байден, но все больше похоже на то, что Нетаньяху заполучил поддержку американского президента, практически игнорируя советы и предупреждения Байдена об израильской стратегии и влиянии на палестинцев в секторе Газа.



Сам Байден уклонился от вопросов о комментариях Шумера во время визита в Мичиган 14 марта".



Однако в последние дни со стороны администрации появились признаки ощутимого разочарования. Ранее в этом месяце вице-президент Камала Харрис призвала к "немедленному прекращению огня" в Газе. Сам Байден на прошлой неделе предупредил, что Нетаньяху своим нападением на палестинский анклав "больше вредит Израилю, чем помогает Израилю". Открытая критика Израиля противоречит политическим убеждениям Байдена, поэтому эти замечания имели значительный вес.



"Многие произраильские демократы считают, что Нетаньяху продлевает войну, чтобы предотвратить выборы, которые могут привести к его отставке с поста премьер-министра, поскольку он сталкивается с многочисленными юридическими угрозами. Таким образом, трудно поверить, что Шумер, близкий к Байдену, не разделяет некоторые взгляды президента".



Байдену нанесен значительный политический ущерб внутри страны и в репутационном отношении с союзниками США за рубежом из-за его нежелания сделать больше, чтобы оказать давление на Израиль, чтобы заставить его прекратить огонь и поставить условия относительно того, как оружие, произведенное в США, может быть использовано в конфликте.



"Теперь совершенно ясно, - делает вывод CNN, - что электоральные интересы Байдена и Нетаньяху прямо несовместимы, что, скорее всего, только усилит раскол между двумя лидерами".



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Но этот раскол полезен Трампу в предвыборной гонке.



И "вечно выживающий" Биби это прекрасно понимает.



Поэтому троцкистский принцип "ни мира, ни войны" до окончания выборов будет для него определяющим.



А что касается Шумера, то он "единственный еврей в нынешнем руководстве США", но далеко не единственный в "Глубинном государстве".



А там на судьбу Нетаньяху совсем другие взгляды. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710653280





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