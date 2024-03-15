После Авдеевки. О тактике Вооруженных сил РФ в новых условиях, - Николай Сорокин

08:31 17.03.2024 После Авдеевки. О тактике Вооруженных сил РФ в новых условиях

Николай Сорокин



Француженка Кристель Нэан, военкор и основатель ресурса Donbass Insider, уверена, что отправка натовских войск на Украину, о чем много раз говорил Эммануэль Макрон, неизбежно приведет к прямому столкновению между Россией и НАТО и к третьей мировой войне. Нэан считает, что диспропорция в вооружениях в этом случае будет такова, что Россия будет вынуждена нанести, согласно своей доктрине, первый ядерный удар по вовлеченным странам НАТО.



Это утверждение не лишено здравого смысла, хотя, конечно, отражает некоторое непонимание француженкой наших неядерных возможностей. Потери, которые натовские контингенты начнут нести с первого же часа боевых действий, немедленно заставят задуматься всех евролидеров, вовлеченных в авантюру, о своей дальнейшей электоральной судьбе, к тому же эти потери весьма быстро перекочуют, например, на территории самих стран-агрессоров, и, чего доброго, прямо в их столицы. Едва ли такое понравится местным бюргерам. Тем не менее применение ТЯО при определенных обстоятельствах действительно исключить нельзя.



"Причиной подобных эпатажных и воинственных заявлений являются личные мотивы французского лидера", - пояснила Кристель. Макрон с детства считает себя великим воином, властителем дум и Наполеоном новейшего времени, об этом много говорили его родственники и одногруппники по Парижскому университету Нантера.



Теперь посмотрим, что изменилось в тактике ВС РФ после Авдеевки. Попробуем весьма кратко разобрать данный вопрос. Во-первых, Вооруженные силы России на постоянной основе в ежедневном режиме стали применять беспрецедентную для полевых сражений авиабомбу ФАБ-1500, которая разрушает украинскую долговременную оборону и резко смещает баланс сил на линии фронта в пользу ВС РФ. Истерика на Западе по этому поводу достигла точки невозврата, и об этом сделал огромный репортаж соросовский телеканал CNN. ВС России превратили базовое оружие советской эпохи в планирующую бомбу, после которой остается воронка диаметром 15 метров, передает телеканал: "Речь идет о бомбе ФАБ-1500, по сути, о полуторатонном оружии, почти половина которого состоит из взрывчатых веществ. Она доставляется истребителями с расстояния около 60−70 километров, вне досягаемости многих украинских ПВО. Недавние видео с линии фронта в Донецкой области иллюстрируют огромную силу этих бомб, когда они попадают в тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома, из которых украинцы координируют свою оборону".



ФАБ-1500, по многочисленным отзывам военнослужащих ВСУ, сильнее всего подрывают моральный дух "украинских борцов за свободу". "Раньше нас обстреливали только из артиллерии. Теперь орки (то есть мы с вами. - Авт.) более агрессивно взяли город и начали использовать средства ВВС, в частности ФАБ-1500. Почему они используют ФАБ-1500? Потому что ущерб, наносимый ею, очень серьезный. Если вы выживете, у вас гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все наши ребята могут это выдержать. Хотя они уже более или менее привыкли к ФAБ-500, но ФАБ-1500 - это ад", - обрадовал корреспондентов CNN военнослужащий 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, без сомнений, эльф. "Применение мощных корректируемых бомб стало критически важным элементом российского наступления в ДНР, особенно при разрушении украинской обороны в Авдеевке, которая пала в феврале, и ее окрестностях", - отмечает CNN.



Мы много раз об этом говорили: изменение тактики, связанное кое-где с на два порядка большим применением управляемых фугасов огромной мощности, чем это было полгода назад, обусловило совершенно другой темп взлома долговременных укреплений противника.



"Накануне и во время битвы за Авдеевку в течение нескольких дней были выпущены сотни авиабомб. Только на авдеевском направлении всего за 48 часов было задействовано 250 из них", - заявил американскому телеканалу вездесущий пресс-секретарь командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Это непостижимо, но у русских есть колоссальная огневая мощь, которую они могут использовать для борьбы с неподвижной обороной, увеличивая в разы потери украинцев, негодует CNN.



Во-вторых, русские не снижают темп наступления. Оборонительные линии Вооруженных сил Украины смещаются в "неправильном направлении" в связи с продвижением России "на запад с территории Донбасса", заявил советник Белого дома по национальной безопасности и коммуникациям Джон Кирби.



Кирби разоткровенничался, даже, по обыкновению, всплакнул на тему. Время передачи Вооруженным силам Украины "необходимых средств для самообороны, - заявил ошарашенным журналистам главных либеральных СМИ не на шутку разволновавшийся Джон, - уже прошло". Президент Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что задержка с утверждением финансирования негативно скажется "на украинских военнослужащих на поле боя". Это, конечно, вранье. Все, что можно, то, что Пентагон и ЦРУ считают допустимым, в ежедневном режиме гонится на Украину. А той номенклатуры вооружений и в тех объемах, в которых запрашивают Владимир Зеленский и Александр Сырский, - просто физически нет, и в этом вся трагедия западных поставок.



Натовские военные и политики на самом деле просто обескуражены темпами продвижения русской армии. The Washington Post сообщает, что за несколько дней русским удалось освободить поселки Ласточкино, Степовое и Северное. В США наши успехи постоянно используются демократами-глобалистами для критики Дональда Трампа в качестве демонстрации нехватки боеприпасов у украинских войск. "На тактическом уровне мы наблюдаем определенные успехи России. Такая сложная ситуация сохранится, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев", - заявил известный британский адмирал Энтони Радакин.



Напомним, Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России не дали украинским войскам закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино - Северное после оставления Авдеевки и продолжают теснить ВСУ в западном направлении. На 80% занято Красное, идут напряженные бои за Работино, куда Сырский ввел две бригады, включая танковую. ВСУ готовят линию обороны на Авдеевском направлении в районе города Покровска, заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) замкомандира третьей штурмовой бригады украинской армии Максим Жорин, в Авдеевке его звали Крысобоем, как известного героя Михаила Булгакова.



Жорин рассказал о ситуации на покровском участке фронта после отступления бригады из Авдеевки. С ноября солдаты ВСУ вели работы по строительству укреплений к западу от ныне оставленного населенного пункта. "В тех обстоятельствах, в которых мы находимся, нам приходится копать, окапывать и строить самим", - поделился подробностями Жорин. Он указал на то, что линия обороны в районе Покровска на западе от Авдеевки достаточно развита для сдерживания ожидаемого наступления ВС РФ в ближайшие недели. Жорин уверен, что русские пойдут прямиком на их надолбы и линии обороны. Но не тут-то было.



ВС России в нынешнем наступлении на Авдеевском направлении используют продвинутую тактику, они не бросают войска в лобовые атаки, а идут вперед, постоянно выравнивая фланги. С этим связан и не очень высокий темп продвижения, заявил в эфире видеоблога небезызвестного политолога Вадима Карасева полковник СБУ в отставке украинский военный эксперт Олег Стариков. "Они очень методично - на одном участке начали атаковать, потом взяли, обходят с двух сторон, потом наших оттуда выдавливают, потом все фланги обратно выравнивают. То есть у них фронт - нет такого, чтобы прошли кишкой. Они ровняют фронт, потом пошли дальше, как каток… По моему мнению, это делается сознательно. Почему? Чтобы не получить удар во фланг. А раз удар во фланг, значит, попадают в котел. То есть они ударили, прошли километр, потом выдвигаются, фланги зачищают, выравнивают линию фронта и обратно идут. То есть у них такие понятия, как на "Едином марафоне", "мясные штурмы" - это все рассказывают дуракам. Ну, мы говорим про серьезные вещи, а не пропаганду", - заявил Стариков. То ли еще будет, Олег.



Самое же главное состоит в том, что ВСУ постепенно лишаются контроля над главным путем снабжения гарнизона в Часовом Яре. Конечно, ситуацию осложняет география - населенный пункт находится на возвышенности, кроме того, вокруг - подготовленные рубежи обороны ВСУ с разветвленной сетью ходов сообщения. Да и гарнизон сегодня располагает как минимум четырьмя довольно неплохо подготовленными осколками еще старой донбасской армии, конечно, уже очень серьезно разбавленной мобилизованными.



Конфигурация под Часовым Яром, по всей видимости, будет формироваться по тому же шаблону, что был отработан еще при взятии Артемовска: обкладывают сначала дальний периметр, выбивают противника, формируют котел, такую подкову, и затем начинают его постепенно, но неуклонно зажимать. Такая тактика работает, и именно потому, что противник, получивший команду "стоять насмерть", сам с радостью попадается в такой котел, а дальше уже сделать ничего практически нельзя; теперь же, когда есть средние и мощнейшие управляемые ФАБ, не то что котел, а "подкова" уже означает конец.



И, главное, повторяю, наши наступающие войска наносят регулярные комбинированные авиа- и артиллерийские удары по укрепрайонам (УР) в центральной и восточной частях Часова Яра. У нас наконец-то на поле боя в полном объеме вернулась фронтовая авиация с ФАБ-250, 500 и 1500, причем на крылышках, из-за пределов действия ПВО противника. Никакие укрепления, как показали Марьинка и Авдеевка, таких ударов не выдержат, это лишь вопрос времени. ВСУ, кстати, уже целую неделю признают успешное наступление русских войск в сторону Часова Яра.



В свое время националисты превратили Артемовск и всю артемовскую агломерацию в сверхмощный УР, рассчитывая держать оборону как можно дольше. Широко бытовала легенда о неприступности Бахмута, помню даже, что Алексей Арестович обещал что-то съесть из своей одежды, если Бахмут падет. Ситуация с Часовым Яром практически аналогична, именно поэтому к бою активно подключается наша фронтовая авиация, которой почти не было в Артемовске.



Начиная с 4 марта обстановка для обороняющегося в районе Часова Яра противника складывается не лучшим образом. Уже сегодня, несмотря на то что он пока еще ожесточенно цепляется за Клещеевку, удерживает западную часть Красного, в жилых домах Часова Яра создаются и укрепляются опорные пункты, то есть противник активно готовится к городским боям.



Тем не менее уверен, что артемовской тактики, которая применялась бойцами ЧВК "Вагнер" и подразделениями ВС России, в Часовом Яре не будет. Мы вновь увидим массовое применение авиации, которая будет сбрасывать на головы противника ФАБ всех видов, от 250-х до 1500-х. Для начала вполне допустимо прощупывание обороны; собственно, оно уже идет полным ходом. Далее штурмовые группы попытаются зайти в город, зацепиться за окраину и организовать там плацдарм, расширить его, перенести удар на другую часть города с целью разрезания группировки противника на две части, ликвидации путей снабжения, и после этого под ураганный огонь артиллерии, РСЗО, ТОС и шквал ФАБ - уничтожение и выдавливание врага из города. Как это будет в деталях, пока еще непонятно, но, скорее всего, наше руководство выберет тактические схемы, хорошо себя зарекомендовавшие в Марьинке и Авдеевке.



Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, многолетний могущественный куратор Европы и России, уходит с госслужбы. Она курировала контакты с Россией еще во времена первого "гайдаровского" правительства, но общероссийская известность пришла к ней в 2014 году. Нуланд прочили кресло госсекретаря, и тот факт, что она покидает этот ключевой в системе американской власти пост, имеет под собой крайне серьезные основания. У Зеленского же есть весьма веские причины испугаться, узнав о кандидатуре ее предполагаемого сменщика.



Нуланд "прославилась", когда раздавала печенье протестующим на Майдане в преддверии госпереворота, который принес боль, страдание, унижение на Украину. Подпитывало эту "славу" то, что она продолжила возглавлять украинское направление и была решающим переговорщиком Вашингтона с Москвой по всем вытекающим из этой проблематики вопросам.



Ход войны на Украине - это ее личный провал. Отставку главкома ВСУ Валерия Залужного она тоже хотела предотвратить, приехала для этого в Киев, несколько дней убеждала Зеленского, но тоже не преуспела.



По итогам она передаст дела Джону Бассу - карьерному дипломату со схожими взглядами, чей послужной список, надо обратить на этот факт особое внимание, должен заставить вздрогнуть Зеленского. Басс - врач не того типа, что Нуланд, он не диетолог и вообще - не терапевт. Басс - патологоанатом.



Джон до этого работал послом в Афганистане, и именно тогда, когда американские оккупанты бежали, предоставив страну талибам*. Басс служил послом в Грузии, когда американский агент Михаил Саакашвили потерял власть. Он возглавлял американское посольство в Турции в те дни, когда президент Реджеп Эрдоган, устояв при попытке военного переворота, провел масштабную зачистку верхов от американской агентуры и агентов влияния.



Причина отставки Нуланд и прихода Басса, думаю, совершенно не связана с финансовыми скандалами на Украине, перекинувшимися на семью Байдена, в которых Виктория была плотно завязана. Причина совершенно другая: как бы Байден ни храбрился, как бы ни рассказывал в своем послании Конгрессу о том, что стоит только выделить больше военной помощи Киеву "для поддержки военных усилий Украины против России", и все пойдет как по маслу, - все прекрасно понимают, что предстоят тяжелые переговоры с Россией фактически об условиях капитуляции и демаркации границы между цивилизациями. А для таких переговоров Нуланд категорически не подходит, Москва отведет (а, возможно, уже отвела) ее кандидатуру, и процесс даже не начнется. И вовсе не из-за пресловутых "печенек", есть куда как более серьезные причины.



И в заключение: американский экономист и профессор Техасского университета в Остине Джеймс Гэлбрейт раскрыл очевидные для российских граждан, но загадочные для западных элит последствия санкций для экономики России, пишет Myśl Polska. "Эти ограничения стали непреднамеренным подарком для Москвы. Они привели к экономическим корректировкам, которые способствовали независимому развитию России.



До санкций в российской экономике доминировали западные компании, особенно в таких секторах, как автомобилестроение, авиация и фастфуд. Уход этих компаний - под давлением или добровольно - привел к переходу западных активов в российскую собственность", - подчеркивает Гэлбрейт.



Вопреки ожиданиям, российская экономика, в том числе благодаря низким затратам на сырье, продолжает развиваться и без западных компаний. Гэлбрейт уточнил, что "санкции создали рыночные возможности для активных российских компаний в сферах, где ранее доминировали западные компании".



Наиболее существенным преимуществом экономики России над европейскими является то, что "первая развивается благодаря низким ценам на сырье, поскольку Россия является самым крупным в мире производителем сырья. А европейцы теперь платят за поставку энергоносителей фактически в два раза больше, чем раньше".



Профессор Гэлбрейт подчеркивает, что подобная экономическая трансформация России без санкций не состоялась бы. "Возможности, которые дают санкции, способствуют долгосрочному независимому развитию российской экономики", - утверждает Гэлбрейт.



По словам профессора, цели санкций недостижимы: "В отличие от таких островных стран, как Куба, или таких ресурсоориентированных стран, как Венесуэла, Россия с ее огромной территорией, богатейшими ресурсами, впечатляющими научными и технологическими знаниями, а также глобальными торговыми партнерами, такими как Китай, Бразилия, Мексика, БРИКС и африканские страны, была хорошо подготовлена для адаптации к новой ситуации и преодоления проблем, вызванных западными санкциями".



Непредполагавшимся "побочным эффектом" беспрецедентных санкций, вроде бы изначально направленных на изоляцию и ослабление России, стало создание условий для самостоятельного развития российской экономики.



Гэлбрейт окончательно доконал читателей: "Санкции для России стали непреднамеренным подарком. Препоны, введенные Западом, отрезали Европу от ресурсов, в которых она нуждается, и в то же время отрезали Россию от товаров, в которых она не нуждается и без которых может обойтись".



Кстати, только что выступил побывавший в Штатах в гостях у Трампа Виктор Орбан, который, в нарушение протокола, не стал встречаться с Байденом из принципиальных соображений. По итогам встречи с Трампом премьер Венгрии заявил, что экс-президент США в случае возвращения в Белый дом не станет финансировать военные действия на Украине. По его словам, Трамп также не будет даже рассматривать вопрос о выделении средств на обеспечение безопасности Европы. Всем придется договариваться по этому вопросу с матушкой-Россией.



*Талибан, террористическая организация, запрещенная в РФ Источник - zavtra.ru

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