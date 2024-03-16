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Обезьяны апокалипсиса: очевидное незаметно, - Сергей Лисичкин
08:56 17.03.2024

16.03.2024
Обезьяны апокалипсиса: очевидное незаметно |
Кто больше всех подталкивает человечество к всеобщей катастрофе мировой ядерной войны? "Ястребы" демократической партии США - эта партия давно выступает единым фронтом с мировым финансовым капиталом. Руководство ЕС - глобалистские элиты, проект мирового финансового капитала.

Макрон - прислужник одного из кланов мирового финансового капитала. Бербок и прочие "зеленые" - проект мирового финансового капитала. Фигуры помельче, ярким примером которых является Санду: она не рычит так громко, как "прибалтийские львы", но дела ее страшнее. С ней пытается соревноваться Пашинян. СМИ утверждают, что оба они из соросят. Все это мировой финансовый капитал.

А кто пытается удержать человечество от безумного самоуничтожения? Другие политики тех же самых стран, отстаивающие их национальные интересы. Зачастую они в оппозиции к содружеству мирового финансового капитала и демократической партии США.

Яркий пример - Орбан, в стране которого соросовские организации не котируются, и который считает правильным говорить о мире именно с Трампом (его считают сторонником промышленного капитала). Еще один представитель инновационного промышленного капитала - Маск, его высказывания широко известны.

И мы снова приходим к ранее сказанному: не совсем точно говорить о примерно полусотне недружественных стран. Есть англичанка, которая гадит, и несколько ненавидящих нас соседей поближе. И есть один недружественный международный финансовый капитал, вместе с демократической партией США тихо захвативший власть в примерно полусотне стран, включая сами США.

Разумеется, МИД слишком консервативен, чтобы признать международный финансовый капитал новым надгосударственным субъектом международных отношений. Однако от политики мирового финансового капитала предсказуемо разит низким профессионализмом и гериатрическим мышлением.

Кучка самоизбранных за долгую жизнь отлично научилась делать фокусы с цветными бумажками, они привыкли считать себя главнее всех и норовят спорить с Всевышним, людей и слушать не хотят. При этом организовывать реальную жизнь человечества они не умеют, зато берутся, неизбежно сползая при этом в сторону виртуального мира. И вдруг им кто-то смеет мешать!

А под рукой такая соблазнительная красная кнопка… К сожалению, она не виртуальная. Да еще и не одна. Интеллектуалы из-за нелепой гордыни превратились в обезьян с красными кнопками - в такой ситуации консерватизм вряд ли достаточен.

Хочется надеяться, что другая эффективная, но скромная организация вроде СВР сделает международный финансовый капитал еще одним отдельным направлением своей деятельности. Уточнит понятие международного финансового капитала до персон и связей. И подумает, что с нехорошей ситуацией можно сделать.

Кстати, о связях. У них всегда хотя бы две стороны. Складывается впечатление, что иноагенты - это только маленькая видимая часть айсберга. А наиболее интересные персонажи не стремятся к яркой публичности. Ведь кто-то по сей день в тишине кабинетов упорно протаскивает в нашу жизнь чуждые начинания, прикрываясь интересами бизнеса и прочим техническим прогрессом. Чтобы нам победить в противостоянии, соответствующим органам давно пора познакомиться с этими людьми поближе.

Нужны и системные решения, о наиболее очевидных из которых уже говорилось ранее. Финансовый капитал нужно лишить международности и ограничить ему возможности спекулировать.

В многополярном мире было бы вполне естественно выстраивать международные экономические, в том числе - финансовые, отношения между равноправными государствами, а не между частными организациями. На переходном этапе - между национальными частными организациями под полным контролем государств.

Соответственно, международные частные организации должны быть законодательно запрещены. Рентабельность во всех сферах деятельности, начиная с финансовой, должна быть законодательно ограничена. Алогичный НДС следует заменить невозвратным налогом на перепродажу, освободив от него производителя и конечного потребителя. И было бы правильно, если бы пионером в этих преобразованиях стала именно наша страна.

Сергей Лисичкин, специально для "Русской Весны"

Источник - Русская весна
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