Индийские военные моряки отбили у сомалийских пиратов захваченное судно: экипаж освобожден

10:12 17.03.2024

Военно-морские силы Индии отбили у сомалийских пиратов захваченное ими судно и освободили экипаж. Принадлежащее Болгарии судно MV Ruen было захвачено в декабре 2023 года в редком недавнем случае сомалийского пиратства.



Все пираты сдались в плен



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Военно-морские силы Индии заявили, что в субботу отбили судно у сомалийских пиратов у берегов Индии, спасая экипаж и завершая трехмесячный захват сухогруза MV Ruen, пишет The Guardian.



Захват в декабре 2023 года стал первым случаем с 2017 года, когда сомалийские пираты успешно взяли на абордаж какое-либо грузовое судно.



Индийский военный корабль "Калькутта" "за последние 40 часов благодаря согласованным действиям успешно загнал в угол и принудил всех 35 пиратов сдаться и обеспечил безопасную эвакуацию 17 членов экипажа", - заявили в ВМС.



Индийские силы впервые перехватили MV Ruen в пятницу, сообщили в ВМС. "Судно открыло огонь по военному кораблю, который предпринимает действия в соответствии с международным правом, в целях самообороны и противодействия пиратству, с минимальной силой, необходимой для нейтрализации угрозы пиратов судоходству и морякам".



Никто из спасенных членов экипажа не пострадал в ходе операции, проведенной несколькими военно-морскими судами наряду с вертолетами и другими летательными аппаратами, сообщили в ВМС.



Болгарский владелец Navibulgar приветствовал освобождение Ruen как "крупный успех не только для нас, но и для всего мирового морского сообщества … Разрешение этого дела доказывает, что безопасность коммерческого судоходства не будет поставлена под угрозу".



Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что добивается "скорейшего возвращения" семи спасенных граждан. Другими членами экипажа были девять граждан Мьянмы и один анголец.



По данным военных, пиратское судно было отбито почти в 1400 морских милях, или 2600 км, от побережья Индии.



Военно-морские силы Индии следили за судном MV Ruen с тех пор, как оно было захвачено сомалийскими пиратами в 380 морских милях к востоку от йеменского острова Сокотра.



Пираты, которые в то время передали одного раненого болгарского моряка на попечение ВМС Индии, доставили судно MV Ruen и оставшихся 17 членов его экипажа в полуавтономный сомалийский штат Пунтленд, где, по словам ВМС Индии, оно было пришвартовано у города Босасо.



Индийские военные активизировали усилия по борьбе с пиратством в последние месяцы после всплеска нападений на море, в том числе в Аравийском море и со стороны йеменских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном, в Красном море, отмечает The Guardian.



Пиратские нападения у побережья Сомали достигли своего пика в 2011 году, когда боевики совершали нападения на расстоянии 3655 километров (2271 миля) от побережья Сомали в Индийском океане, а затем резко сократились в последние годы.



Нападение на судно в декабре 2023 года последовало за всплеском вооруженных нападений с моря в районе Африканского рога, которого не было уже много лет. Аналитики говорят, что сомалийское пиратство и близко не представляет такой угрозы, как в 2011 году, когда военно-морские силы всего мира отреагировали на него, но недавний всплеск вызвал дополнительные опасения по поводу морской безопасности и судоходства в то время, когда важнейшие торговые коридоры у берегов Йемена оказались в осаде.



Сомалийские пираты традиционно стремились захватить "материнский корабль" – моторизованную дау или рыболовецкий траулер, способный преодолевать большие расстояния, где они могут нападать на более крупные суда.



По словам экспертов, после нападений хуситов грузовые суда стали более уязвимыми для атак, поскольку они замедляют ход в ожидании инструкций о том, следует ли им следовать в Красное море.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ