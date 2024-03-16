Германские ракеты на Украине: куда будет отстреливаться Россия? - ФСК

11:07 17.03.2024 Германия: двойное дно голосования в бундестаге, или Тайм-аут для канцлера

Логика нынешнего голосования по ракетам Taurus в германском парламенте может иметь куда более зловещую подоплеку, чем это кажется на первый взгляд



16.03.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Большинство депутатов бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который предлагал отправить Украине ракеты Taurus. За соответствующую рекомендацию внешнеполитического комитета отклонить резолюцию выступили 495 депутатов из 690 присутствовавших, против – 190, еще 5 депутатов воздержались. Канцлер Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, и это именно та черта, которую он не хочет переступать.



На первый взгляд, перед нами вроде бы бесспорный повод для "чувства глубокого удовлетворения" и даже для восторгов в стиле "кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали". Еще бы! Подавляющее большинство депутатов германского парламента выступило на стороне такого себе "бундесканцлера мира" Олафа Шольца, который только что как будто бы избавил Германию от перспективы новой и возможно последней для этой страны войны с Россией.



Однако давайте чуток погодим с чепчиками, а лучше зададимся вопросом. А что – у немецких властей был какой-то иной выбор? И они действительно могли в нынешней ситуации запросто проголосовать за отправку этих ракет на Восточный фронт?



Ответ вполне однозначен и, на мой взгляд, сомнению не подлежит. Нет, не могли! Во всяком случае, те депутаты, которые жить хотят. И таких, что отнюдь не странно, оказалось подавляющее большинство.



Потому что немцы не какие-нибудь потусторонние англосаксы, которые всегда умудрялись воевать где-нибудь на обочине мира, не слишком рискуя собственным национальным существованием. Тевтоны со свойственным им жертвенным педантизмом всегда выкладывались по полной. И если терпели поражение, то проигрывали вдрызг, с руинами вместо городов и виселицами для главных и не только главных военных преступников в финале.



И еще немцы очень хорошо знают, что русские если за что-то всерьез берутся, то всегда доводят дело до конца. Да так доводят, что в ответ на прилеты "Таурусов" по Крымскому мосту или по Московскому Кремлю, ответ может быть такой, что Берлин образца 1945 года покажется им приятным воспоминанием.



Повторяю, это не шутки. Это опыт истории, который немецкая нация прочувствовала по полной на своей шкуре и зарубила в генетической памяти.



Такова одна из главных на сегодня причин столь единодушного отказа срочно отправить "Таурусы" навстречу собственной немецкой погибели.



Кроме того, немцы – отнюдь не дураки. И потому отлично понимают, почему свет клином сошелся именно на немецких ракетах, притом что англо-французские Storm Shadow / SCALP практически ничем не отличаются.



Потому что именно Германия в рамках традиционного сценария англосаксов является тем неизменным жертвенным бараном, которого они отправляют на войну за свои интересы. Разумеется, во главе всей прочей Европы. А как это называется – третий рейх, или четвертый Евросоюз, не имеет ровно никакого значения.



Поэтому в Берлине под сводами бундестага ощущался еще и жар того жертвенного костра, на котором англосаксы и прочие глобалистские черти собирались в очередной раз сжечь Германию.



Однако это, увы, не все, что нам следует знать о причинах нынешнего решения германского парламента и мотивах самого якобы "миротворца" Шольца.



Обратная сторона этой медали сводится к следующему. Германская верхушка отнюдь не лишена способности рационально соображать. Там прекрасно понимают, что вступление этой страны в прямую войну с Россией здесь и сейчас, в ее нынешнем незавидном состоянии, – это национальная и военная катастрофа без всяких но и в полный рост, помноженная к тому же на катастрофу всей остальной Европы.



Германия, как военная сила, в настоящее время успешно стремится к нулю, особенно после зачистки арсеналов бундесвера в пользу Украины.



Потребности Украины в снарядах втрое превосходят возможности производства Германии, рассказал глава Rheinmetall Армин Паппергер, в то время как канцлер Шольц и министр обороны Борис Писториус посетили церемонию закладки нового оружейного завода этой компании в деревне Унтерлюсс на севере Германии. Предприятие мощностью до 200 000 снарядов ежегодно (в том числе для самоходных гаубиц, которые воюют в Украине) должны построить за год. Украине нужно более 2 млн снарядов в год, "а всего к 2025 году мы хотим производить до 700 000 артиллерийских снарядов в год", говорит Паппергер, жалующийся на отставание ФРГ в сфере беспилотников: "На Украине уже идет война нового типа, а здесь до сих пор обосновывают документами, можно ли размещать вооружения на дронах". На восполнение запасов снарядов в самой Германии уйдет 10-15 лет.



Примерно такое же положение с оружейными арсеналами не только в Германии, но и во всей Европе: снова бьет тревогу генерал-лейтенант в отставке и бывший вице-командующий бельгийскими вооруженными силами Марк Тис, ранее уже вещавший: "Через несколько часов нам придется бросать камни". Теперь он подчеркнул в интервью Bayerischer Rundfunk (BR), что это не шутка, "особенно в случае с высококачественными боеприпасами запасы крайне низкие". Однако восполнить их, судя по всему, непросто, ибо необходимы сроки доставки: "Если вы заказываете сегодня, то на некоторые виды боеприпасов уходит до семи лет. Даже с простейшим малокалиберным боеприпасом 5.56, стандарт НАТО. Если мы подпишем контракт сегодня, нам потребуется 12 месяцев, чтобы получить ваши боеприпасы". Кроме того, разногласия есть и внутри альянса.



И это касается далеко не только снарядов: у того же бундесвера в строю не больше двухсот танков – это от силы на неделю войны. Германский флот деградировал до такого состояния, что стал посмешищем в глазах всего мира, когда попытался повоевать против хуситов в Красном море, где немецкий фрегат "Гессен" случайно атаковал американский беспилотник – обе выпущенные ракеты упали в море.



И это не единственный пример. Именно в таком аховом состоянии германского военного арсенала и кроется главная непубличная причина нынешнего "миролюбия" канцлера Шольца. Он просто отчетливо осознает элементарный факт – воевать Берлину пока нечем, и в ближайшие пять лет эта ситуация не изменится. Да и вообще изменится ли она когда-нибудь? Не случайно обозреватель таблоида Bild Петер Тиде задается в этой связи поистине гамлетовским вопросом:



"Сейчас Шольц должен стать оружейным канцлером, он нуждается в производителях оружия на своей стороне. Но сможет ли он это сделать, стать железным Олафом? Мир ждет от него лидерства. И не знает, есть ли у него соответствующий арсенал. И хочет ли он этого вообще. По крайне мере во время короткого визита к президенту США Джо Байдену не было никаких упоминаний о том, что он может стать альтернативным лидером Европы".



Таким образом, страх перед очередным и неминуемым разгромом Германии в случае немедленного военного столкновения с Россией, хотя и витал под сводами бундестага, отнюдь не исчерпывал мотивов данного голосования. И очень похоже на то, что вовсе не страх в данном случае доминировал, ибо он в местной традиции всегда подавляется фирменным великогерманским чванством и неизлечимым презрением к "второсортным" соседям.



Здесь явно доминировало нечто иное, куда более мрачное, неизменное и заквашенное на древнем тевтонском духе агрессии, и на как всегда аккуратном немецком расчете относительно того, когда следует начинать очередной Drang nach osten.



Так вот, судя по всему, выходит, что Германии начинать пока рано. Необходимо как следует подготовиться, а на это уйдут годы. И потому, согласно этой немецкой логике, которую наверняка разделяет и Олаф Шольц, сейчас не время устраивать фейерверки из залпов ракет Таурус". Победы они точно не принесут, но втянут Германию в войну, к которой она пока совершенно не готова. Так что с учетом указанной зловещей подоплеки нынешнего голосования в бундестаге бросать в воздух чепчики у нас пока нет ни малейшего повода. Все только начинается. Источник - Фонд стратегической культуры

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