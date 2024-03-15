Какие обязательные милостыни нужно дать в Рамазан и как правильно это делать?

11:16 17.03.2024

Совет улемов озвучил суммы обязательных милостынь и назвал необязательные.



Исламские источники выделяют 6 основных видов милостыни, за которые можно получить вознаграждение от Всевышнего. Значение милостыни в том, что она согласно имаму Абу Иса ат-Тирмизи, "стирает грехи так же, как вода гасит огонь".



Садака Аль-Фитр - обязательное пожертвование, которое нужно отдать до наступления праздничной молитвы Иди Рамазон.



Основным предназначением этой милостыни служит помощь нуждающимся, а также очищение от прегрешений, совершенных человеком в течение Священного месяца.



Милостыня, которую отдают те люди, которые вследствие болезни не могут держать пост называется Фидия



Получателями средств могут быть те же категории, что и при выплате садака фитр – это нуждающиеся, бедные, сборщики и распорядители заката (мусульманского налога), новообращенные мусульмане, крупные должники, путники. Но, в отличие от фитр, эту милостыню дозволено выплачивать и нуждающимся не мусульманам.



Раз в год мусульмане, имеющие определенный уровень достатка, обязаны выплачивать милостыню, которая называется Закят. Закят должны давать те верующие, у которых есть лишние средства.



Люди с достатком должны давать закят бедным и нуждающимся людям в течение года. Если это будет сделано в месяц Рамазан, то это зачтется как лучше деяние.



Добровольные милостыни



Материальная помощь



Добровольная милостыня (или традиционная садака) имеет особую ценность в дни священного месяца рамазан. Бедные люди больше всего нуждаются в пище, одежде, крыше над головой. Случается также, что человек среднего достатка тяжело заболевает, а лечение стоит очень дорого. Тут более обеспеченные благотворители могут собрать деньги на его лечение и получить большой саваб (вознаграждение от Бога).



Помощь можно оказывать и в денежном, и в натуральном выражении – собрав, к примеру, у себя дома бу одежду и обувь, детские вещи и игрушки или подержанную бытовую технику.



Все это можно отдать в специальные организации, занимающиеся благотворительностью, либо самому отвезти в бедные семьи.



Нематериальная милостыня



К этому виду садаки относится всякая помощь и всякое благое дело, даже самое незначительное, которое может сделать любой человек с любым уровнем достатка.



Об этом есть такой хадис, приведенный имамом Ат-Тирмизи:



"Сподвижники часто спрашивали Пророка (Сав) как они могут дать садаку, если бедны? И он объяснил им, что садакой может стать любой хороший поступок, сделанный от чистого сердца: "Твоя улыбка брату-мусульманину, и твой призыв к добру и запрет совершать зло, указать дорогу тому, кто заблудился, помощь тому, кто плохо видит, убрать с дороги камень, колючку или кость, перелить воду из своего ведра в ведро мусульманина - все это для тебя садака".



Непрерывная милостыня (садака-джария)



Согласно хадису, приведенному Муслимом, когда человек умирает, то его деяния останавливаются, за исключением трех – непрерывной милостыни (садака аль-джария), распространяемого им знания и когда праведный ребенок молится за него".



Когда человек сажает дерево при дороге, в тени которого могут отдыхать люди; выкапывает колодец, водой из которого пользуются окружающие; строит школу или больницу; пишет полезные книги и статьи, всем этим люди могут пользоваться долгие годы после его смерти - все это время он будет получать награду за сделанные им благие дела.



И это называется непрерывной милостыней (садака-джария).



Эту милостыню можно совершать в течение всего года, однако, в месяце Рамазан, она имеет особую ценность.