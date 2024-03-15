Хуситы заявили о сотрудничестве с Россией и Китаем в борьбе против Запада

12:35 17.03.2024

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Алла" взаимодействуют с Россией и Китаем, чтобы ослабить западные страны и разрушить концепцию однополярного мира. Об этом заявил член политбюро движения Али аль-Кахум.



"Между Йеменом, Россией, Китаем и странами БРИКС происходит постоянное взаимодействие и развитие отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях. Это необходимо для того, чтобы утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте [кризиса вокруг] Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность",

- написал представитель "Ансар Алла" на своей странице в соцсети X.

По мнению аль-Кахума, сдвиг к многополярности в глобальном балансе сил произошел после начала российской специальной военной операции на Украине и ускорился в ходе очередного обострения палестино-израильского конфликта, что угрожает "крахом колониального проекта и гегемонии Запада в регионе и мире".



"Происходит изменение международного климата и баланса сил между Востоком и Западом, особенно в свете посягательства Запада на Россию, утопившую его в болоте на Украине и ослабившую его союзы с Китаем, а также остальными странами Востока и государствами БРИКС",

- считает член политбюро хуситов.



В конце января в Москве состоялась встреча делегации хуситов с замглавы МИД России Михаилом Богдановым. В МИД РФ указали, что стороны обсудили развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта, обострение в акватории Красного моря, осудили удары США и Великобритании по йеменской территории, а также коснулись урегулирования военно-политического кризиса в Йемене. Делегация хуситов также разъяснила свою позицию по ситуации в секторе Газа. В конце февраля Богданов сообщил ТАСС, что российская делегация посетила Йемен, а Москва находится в контакте со всеми сторонами йеменского конфликта.



После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Алла" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В четверг лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что его сторонники намерены атаковать связанные с Израилем суда, которые будут следовать через Индийский океан к мысу Доброй Надежды.



В ответ на действия "Ансар Алла" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.