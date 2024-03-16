Факт или легенда: действительно ли китайцы заживо распилили под Псковом 200 белогвардейцев в 1919 году

14:37 17.03.2024 200 белогвардейцев распилены заживо китайцами на лесопилке, что на окраине Пскова. Что это – жуткая легенда или неизвестный широкому кругу людей исторический факт?



Эти вопросы встали перед "МК в Пскове" после того, как фотокорреспондент Александр Елисеев обнаружил на древнем городском кладбище могильную плиту с упоминанием страшной казни под Псковом. Узнать подробнее о событиях 1919 года мы решили у человека, знакомого с очевидцем произошедшего, а также у кандидата исторических наук, исследовавшего Гражданскую войну на Псковщине.



Оказалось, что версии появления китайских отрядов и даже взгляд на достоверность преступления разнятся.



Рассказ очевидца



У Свято-Никольского храма на окраине Пскова вот уже 21 год стоит знак в память "о двухсот русских офицерах, арестованных псковской ЧК и распиленных командой китайский красноармейцев в Любятове весной 1919 года". Инициатором его установки в 2003 году выступил настоятель храма Владимир Попов.



В беседе с корреспондентом "МК в Пскове" он рассказал, что его тесть, протоиерей Константин Шаховской в юном возрасте стал очевидцем казни в Любятове и ее последствий.



БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА



Константин Яковлевич Шаховской родился в 1905 году в родовом имении Боброво Псковской губернии. Избрав путь священнослужителя, он учился в Печорской семинарии, а после – в Варшавском университете, имел опыт миссионерской работы. В 1937 году он был рукоположен в пресвитерский сан архиепископом печорским Николаем.



В 1940 году, когда Эстония стала частью СССР, многие члены семьи князей Шаховских были арестованы и репрессированы. Сам же Константин Шаховской с августа 1941 года в составе православной миссии прибыл в Псков. Он восстановил закрытую и обращенную в склад церковь преподобного Варлаама Хутынского, а затем служил в храме в 1941-1942 годах. За службу на оккупированной территории Константин Шаховской по окончании войны был арестован и отправлен в лагеря на 10 лет. Его реабилитировали только спустя 30 лет после смерти, в начале 2000-х.



По версии отца Владимира, китайцы в Пскове в годы Гражданской войны появились не случайно. Они прибыли для того, чтобы установить советскую власть на территории независимых в те годы прибалтийских республик (напомним, Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР только в 1940 году). Но две "красных китайских дивизии" были разбиты на подступе к Таллину и вернулись на территорию советской России.



В Пскове остатки этих подразделений обосновались вблизи речки Лебядовки, которая впадает в Пскову (именно от нее современный микрорайон Любятово получил свое название). Здесь в те годы была лесопилка, на которой иностранцы продолжали трудиться.



Одновременно с этим из немецкого плена освобождались солдаты царской армии. Им предстоял сделать выбор – остаться верными царской присяге или вступить в ряды Красной армии. Те, кто выбирал первый путь, отправлялся на казнь – их было много, поэтому для казней задействовали китайские отряды. Хоронили же распиленных китайцами белогвардейцев на кладбище при храме Иоанна Богослова с Мишариной горы, рассказал отец Владимир.



КИТАЙСКИЕ СТРЕЛКИ



Еще одно воспоминание отца Владимира связано с историей дяди священника Константина Шаховского. Он служил в Белой армии и участвовал в наступлении на Петербург.



Во время боевых действий члены его отряда были удивлены: где-то в укрытии неподалеку сидел меткий стрелок и палил по отряду. Когда рассказчик смог прорваться вперед и зайти в тыл стрелку, он обнаружил в укрытии прикованного к дереву китайца с пулеметом.



Увидев его, белогвардеец воскликнул: "Ты-то откуда взялся?" Тот ответил: "Хозяин платит – моя стреляет". Это были последние слова китайского красноармейца.



Помимо воспоминаний Константина Шаховского, одним из основных источников информации при установке памятника стали мемуары обер-прокурора Священного Синода князя Николая Жевахова. Но так ли надежен этот источник?



Слухи в эмигрантских газетах



Дословно воспоминания князя, опубликованные в эмиграции в 1927 году, звучат так: "В Пскове, по газетным сведениям, все пленные офицеры, в числе около 200 человек, были отданы на растерзание китайцам, которые распилили их пилами на куски".



В беседе с корреспондентом "МК в Пскове" кандидат исторических наук, председатель Псковского регионального отделения Российской ассоциации политической науки, член Российского военно-исторического общества Максим Васильев предположил, что те самые "газетные сведения" - это информация, опубликованная в эмигрантском издании "Сын Отечества" в январе 1920 года.



В заметке из упомянутой газеты говорится следующее: "Мне говорил в Стокгольме представитель эстонского правительства, что 150 русских офицеров были взяты в плен под Псковом красной гвардией, которая передала их солдатам монголам, а эти последние распилили их на куски".



Максим Васильев подчеркнул: источник этих сведений крайне ненадежный.



"Некие слухи от якобы эстонского представителя в Швеции, который даже не был участником белой борьбы на Северо-Западе, проникли в газету, из нее в мемуары эмигранта и через десятки лет стали основой текста мемориальной таблички. Более того, не совпадают данные по количеству пленных офицеров и даже этническая принадлежность карателей. Других источников информации ни в советских, ни в белоэмигрантских документах не обнаружено", - прокомментировал он.



Таким образом, факт массового убийства белогвардейских офицеров следует ставить под сомнение. Но, в то же время, Гражданская война знает много примеров кровавых пыток и жестоких расправ над приверженцами иной идеологии. А значит, списывать со счетов вероятность этого события не стоит.



Тем более, что красноармейские отряды, состоящие из китайцев, действительно были в Псковской губернии, рассказал Максим Васильев.



Откуда в Пскове китайцы?



Итак, каким же был путь из Поднебесной в Псковскую губернию, и зачем людям понадобилось его преодолевать? До определенного времени китайцев "типично псковские дали" действительно не манили. Но все изменилось в годы Первой мировой войны.



Фронт требовал все больше людей, а мирного населения (и главное – рабочих рук на заводах!) с каждой мобилизацией становилось все меньше. В условиях нехватки рабочего населения правительство Российской империи решило восполнить убыль людей мигрантами из Китая – уж здесь рабочих всегда было достаточно.



"Процедура проникновения китайцев в Россию была упрощена, и к 1917 году на территории центральной части империи уже насчитывалось не менее 150 тысяч китайских рабочих. В основном они трудились на заводах, строительстве оборонительных сооружений, лесозаготовках", - сообщил кандидат исторических наук Максим Васильев и добавил, что точное количество выходцев из Китая, проживавших в Псковской губернии, неизвестно. Можно предположить, что их было не менее 700-1000 человек, добавил эксперт.



СПРАВКА



Известно, что под Псковом был создан китайский батальон в составе 461-го полка 7-й Красной армии. В него входило не менее 300 китайских рабочих местного лесопильного завода.



Кроме того, для защиты Петрограда впоследствии сюда перебросили с Южного фронта крупный китайский отряд в составе 45-й стрелковой дивизии. Также за несколько месяцев до этого под Псков был направлен китайский батальон минеров, который принял участие в боях за город, а затем воевал с белогвардейцами в районе границы с Эстонией.



После прекращения боевых действий на Северо-Западе России в конце 1919 года китайцев, предположительно, отправили на юг России и на Восток, против армии адмирала Александра Колчака.



Грянувшая революция, смена власти и нестабильность не испугали закрепившихся в новой стране китайцев. Более того, многие из них восприняли перемены как открытую дверь к новым возможностям. Власть также решила использовать их в своих целях, и уже в феврале 1918 года Владимир Ленин призвал к созданию Первого Интернационального легиона Красной армии. Легион должен был базироваться в Петрограде и охранять Совет народных комиссаров (как мы сказали бы сегодня – заседавшее в Смольном правительство).



ПОЧЕМУ КИТАЙЦЫ ВСТУПАЛИ В КРАСНУЮ АРМИЮ?



Часто труженики из Китая, лишившись рабочего места и денег, вставали в строй за продовольствие и обмундирование.



Некоторых привлекало денежное жалование или военная добыча, ведь в обеих армиях в Гражданскую войну была очень низкая дисциплина. Во всех подразделениях процветало мародерство, особенно – в интернациональных (бойцам таких отрядов традиции и этические нормы чуждого народа были не близки).



В конечном счете, большинство мигрантов из Китая решили не покидать Советскую Россию и даже стали питать надежды на получение гражданства.



"События Гражданской войны в России наглядно показывают нам, насколько опасно может быть пребывание большого количества трудовых мигрантов в условиях краха государственной власти и острых социальных потрясений. Политические радикалы легко могут вооружить и воспользоваться ими в своих целях. Китайские каратели Гражданской войны стали не только героями агитационных плакатов Белого движения, но и повсеместной реальностью Гражданской войны", - уточнил историк.



Кто мог стать жертвой?



Итак, с красной стороной все прояснилось. Осталось понять, с кем из представителей белого движения могли столкнуться китайские отряды. Скорее всего, это были части под командованием атамана Станислава Булак-Балаховича, которые заняли Псков и его окрестности в конце мая 1919 года. В конце августа части Красной армии выбили их на территорию Эстонии, рассказал кандидат исторических наук Максим Васильев.



К СОВЕТСКИМ ИСТОЧНИКАМ



Из источников советского периода известно, что в те 3 месяца, что Псков был под властью Станислава Булак-Балаховича, в городе установился "жесточайший террор". Виновных вешали на столбах по подозрениям и доносам.



Коммунистов и комсомольцев регулярно казнили на Сенной площади, где в 1923 году обустроили мемориал, а сегодня в память о жертвах революции горит вечный огонь.



Это еще одно подтверждение того, что в годы Гражданской войны жестокость наказаний и пытки были свойственны как красным, так и белым.



При этом, подчеркнул Максим Васильев, контрреволюционная борьба (которую вела закрепившаяся в Псковской губернии к концу 1919 года Советская власть) была направлена не только на белых офицеров. Среди арестованных и приговоренных были рядовые бойцы Белой Северо-Западной армии, дезертиры, а также восстававшие летом 1919 года крестьяне (их называли "зеленой армией").



"Работы у революционного Трибунала тогда было достаточно. Но это официальные суды. А вот факт жестокой казни белых офицеров через распиливание людей да еще в количестве 200 человек воспринимается мною исключительно как легенда. Если подобная ужасная расправа и была осуществлена китайцами, то по отношению к небольшому количеству человек. Учитывая жестокость Гражданской войны, вполне можно допустить такой случай расправы", - поделился рассуждениями эксперт.



Известны случаи из других регионов нашей страны, когда пленных белогвардейцев сжигали заживо в топке паровоза или топили на старых баржах в открытом море, добавил кандидат исторических наук.



Невыученные уроки и истории



И хотя у науки есть сомнения в подлинности факта казни, памятник у Свято-Никольского храма в Любятове ценен тем, что по сути призван почтить память всех жертв "красного террора", который сопровождал смену власти больше века назад. Ведь кроме памятника борцам пролетарской революции, пострадавшим от рук "белогвардейских банд" нам в наследство о страшных событиях тех лет ничего не осталось.



"Действительно, в Советское время, когда мощная машина агитации и пропаганды работала на формирование общественного сознания, большинство граждан СССР даже не имели такого понятия как "красный террор". Было принято говорить лишь о жестокости белогвардейцев. Образование, искусство и наука формировали однобокое представление о гражданском конфликте, когда революция и власть Советов несли все доброе и созидающее, а ее противники были олицетворением жестокости. Отсюда и устоявшийся штамп "белогвардейские банды", который никоим образом не отражает сути происходящего, целей и социального состава противников Советской власти", - прокомментировал кандидат исторических наук, председатель Псковского регионального отделения Российской ассоциации политической науки, член Российского военно-исторического общества Максим Васильев.



Бандитизм, кровавые расправы и мародерство было в равной мере свойственно и той, и другой стороне. Как и действительно высокие идеи, и жажда преобразовать мир.



В связи с этим желание "помянуть безоружных людей, которые приняли чудовищную смерть", которое двигало отцом Владимиром, выглядит понятно и закономерно.



Радует, что в постсоветское время рассекреченные архивные документы стали доступнее исследователям. В том числе – материалы революционного трибунала и псковской ЧК, с которыми удалось поработать и кандидату исторических наук Максиму Васильеву. Все вновь открывшиеся знания позволили начать переоценку ценностей и идеалов, к которой готово постсоветское поколение.



К сожалению, пока ментальный раздел в восприятии Гражданской войны не удастся преодолеть, а процессы острого социального конфликта в России не будут учтены и исследованы до конца, мы не усвоим уроки прошлого. Безусловно, "большое видится на расстоянье"… Но расстояния длинной в век кажется достаточно для того, чтобы объективно проанализировать страшные события тех лет и сделать адекватные выводы.



Екатерина Мазепина

корреспондент Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710675420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы внесли изменения в закон по вопросам здравоохранения и вернули его в Мажилис

- Олжас Бектенов отметил важность сохранения исторического облика мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи

- В Атырау началось заседание Национального Курултая

- Исполнилось 80 лет Кокчетавской и Талды-Курганской областям

- МВК по торговле: запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы

- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ

- Вопросы привлечения иностранных инвестиций в страну обсудили в Мажилисе

- Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой посетила Атыраускую область

- Кадровые перестановки

