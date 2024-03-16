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Да выйдите же вы наконец из гниющего трупа ВТО! чтобы выжить, России надо очистить госаппарат - М.Делягин
14:40 17.03.2024

Михаил Делягин

Одичание значительной части высшего руководства России, сформированного отнюдь еще не законченными 36 годами национального предательства, ярко проявляется и в самозабвенной защите бюрократами отечественной сборки членства в ВТО.

Напомню – обслуживающие интересы Запада либералы и олигархи затащили нашу страну в ВТО на заведомо кабальных, колониальных условиях, исключающих возможность полномасштабного развития и превращающих нас в вечного "надежного и добросовестного" донора жизненно важных органов – сырья, финансов, интеллекта и просто молодежи.

Напомню (большинству лоббистов ВТО этот факт, судя по их риторике, попросту неизвестен), что условия пребывания в ВТО индивидуальны для каждой страны и зависят от результатов переговоров.

Российские либералы обеспечили нашей экономике даже меньшую тарифную защиту, чем Китаю, - что стало дополнительным фактором нашей неконкурентоспособности.

Аргументы высших чиновников в пользу пребывания в ВТО (смысл которой заключается в подавлении экономик неразвитых стран и в недопущении возникновения там конкуренции производителям развитых стран) вынуждают выбирать в качестве их объяснения между изменой Родине и дебилизмом.

В самом деле: Министр экономического развития РФ Решетников называет ВТО "единственным залогом цивилизованной внешней торговли". И на резонный вопрос, имеет ли он в виду под этой "цивилизованностью" санкционную войну против нашей Родины торжественно изрекает, что "мы", оказывается, до сих пор вырабатываем свою позицию по этому поводу и, когда придет время, обязательно ее выскажем.

Затем он указывает, что ВТО, оказывается, устанавливает "нормы" внешней торговли. Правда, затем спохватывается, что имел в виду не "нормы", а "понятия" - как в 90-х.

И разъясняет на пальцах: оказывается, без ВТО правительство России не в силах устанавливать ввозные и вывозные пошлины, а также проводить антидемпинговые расследования!

Тем самым он демонстрирует, что искренне считает нынешнее руководство России, включая себя, не более чем колониальными администраторами, региональными менеджерами внешнего управления, без которого простейшие регулирующие действия, осуществляемые любым мало-мальски образованным администратором едва ли в автоматическом режиме, не то что недоступны, а попросту невообразимы!

Самый же потрясающий аргумент апологетов ВТО (включая МИД, назвавший создание минимальных предпосылок развития российской промышленности действиями в интересах "наших недругов") - то, что эта организация регулирует-де 98% мировой торговли.

Простейший вопрос "и что с того?" даже не приходит в головы одичалых отечественной сборки.

Более того: этим аргументом они (включая Лаврова и Решетникова) наглядно демонстрируют полное отсутствие минимального даже не профессионализма, а попросту образования, показывают, что просто не знают того, о чем говорят!

Ведь ВТО не регулирует торговлю биржевыми товарами (то есть почти всем сырьем и значительной частью полуфабрикатов) и товарами военного назначения, то есть почти весь наш экспорт. Это знает каждый студент, "проходивший" ВТО даже предельно поверхностно, - но это остается неведомым и непостижимым для яростно лоббирующих пребывание России в ВТО министров экономического развития и иностранных дел!

Даже аргументы, что-де Россия не способна договариваться с Китаем на двусторонней основе и потому не может сотрудничать с ним вне ВТО (парализованного еще Трампом и с 2016 года практически не работающего), меркнут на фоне этого высочайшего профессионализма.

Чтобы выжить, России надо очистить госаппарат: он должен служить ей, а не тем силам зла и Запада, которые всеми силами пытаются нас уничтожить. Будет это чисткой от идиотов (в медицинском смысле слова) от предателей или от тех и других разом – не так уж и важно.

Источник - Изборский клуб
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710675600


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