В узбекских махаллях отныне все - играют в футбол, - Мирзиеев указал

16:34 17.03.2024

В махаллях будут развивать футбольную инфраструктуру - совещание у президента

Президент Узбекистана одобрил планы по расширению футбольной инфраструктуры в махаллях. Намечено эффективно использовать существующие стадионы и площадки, а где их нет, строить их на основе ГЧП. Ранее "Газета.uz" писала о нескольких случаях борьбы жителей против застройки футбольных полей.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу ознакомился с презентацией о развитии футбольной инфраструктуры в махаллях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Презентацию представили министр спорта Адхам Икрамов и первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета, первый вице-президент Ассоциации футбола Равшан Ирматов. В ней также участвовал советник президента по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа Бекзот Мавлонов.



Слева направо: Равшан Ирматов, Адхам Икрамов и Бекзот Мавлонов.Слева направо: Равшан Ирматов, Адхам Икрамов и Бекзот Мавлонов.



Главе государства были представлены планы по развитию и расширению футбольной инфраструктуры в махаллях. В сообщении футбол назван самым популярным видом спорта в стране.



Для реализации планов в махаллях "будут эффективно использоваться существующие стадионы и другие спортивные площадки. Там, где их нет, такие объекты будут построены на основе государственно-частного партнерства", говорится в сообщении.



"Будут создаваться мужские и женские сборные махаллей разных возрастных групп. Талантливые молодые игроки получат направление в профессиональные футбольные учреждения", - отмечается в сообщении.



В организации этой работы молодежным лидерам в махаллях помогут региональные отделения Ассоциации футбола Узбекистана и спортивные школы.



Начиная с текущего года на основе опыта Ассоциации школьного футбола Англии будет внедрена система выборов футбольного лидера школы среди учащихся 8−11-х классов.



Кроме того, будет организована двухуровневая "Лига махаллей "среди подростков 12−15 лет и трехэтапный Кубок Службы государственной безопасности среди возрастной категории 16−30 лет.



"Эти мероприятия будут способствовать развитию футбольной инфраструктуры, отбору и поддержке талантливой молодежи, формированию качественного резерва для национальных сборных", - отмечается в сообщении.



Шавкат Мирзиеев одобрил эти предложения и дал указания по укреплению атмосферы спорта и дружбы среди молодежи и проведению соревнований на высоком организационном уровне, сообщила пресс-служба главы государства.



В феврале "Газета.uz" вновь писала о длительной борьбе жителей столичной махалли "Юнус Раджаби" против планируемого строительства офисного здания на месте футбольного поля и зеленой зоны. За сохранение площадки, где тренируются дети, выступала Ассоциация футбола Ташкента. После нашего материала в защиту площадки выступила Народно-демократическая партия Узбекистана.



Позже мы публиковали обращение жителей Нукуса, где в жилом массиве в махалле "Гулзар" на месте детской футбольной площадки начато строительство жилого дома.



В 2021 году мы также писали о махалле "Мустакиллик" Уртачирчикского района Ташкентской области, где футбольное поле было отдано под строительство производственного цеха.