"На талантливый народ надели колпак из бездарностей"… Экономика России на пальцах, - В.Аверьянов

16:35 17.03.2024

"На талантливый народ надели колпак из бездарностей"…



Виталий Аверьянов

http://averianov.net

10 марта 2024



Передача из цикла "Россия.



Экономика на пальцах", наиболее острых темах, волнующих наше общество сегодня.



Первый выпуск посвящен вопросу культурного кода и культурной политике государства.



Обсуждаем этот вопрос с гостями программы: Виталием Аверьяновым, Константином Бабкиным, Эдуардом Бояковым.







Аверьянов Виталий Владимирович (р. 1973) - русский философ, общественный деятель, директор Института динамического консерватизма (ИДК). Доктор философских наук. Постоянный член и заместитель председателя Изборского клуба