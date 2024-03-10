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|"На талантливый народ надели колпак из бездарностей"… Экономика России на пальцах, - В.Аверьянов
16:35 17.03.2024
"На талантливый народ надели колпак из бездарностей"…
Виталий Аверьянов
http://averianov.net
10 марта 2024
Передача из цикла "Россия.
Экономика на пальцах", наиболее острых темах, волнующих наше общество сегодня.
Первый выпуск посвящен вопросу культурного кода и культурной политике государства.
Обсуждаем этот вопрос с гостями программы: Виталием Аверьяновым, Константином Бабкиным, Эдуардом Бояковым.
Аверьянов Виталий Владимирович (р. 1973) - русский философ, общественный деятель, директор Института динамического консерватизма (ИДК). Доктор философских наук. Постоянный член и заместитель председателя Изборского клуба