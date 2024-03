Может ли следующий президент США носить фамилию Кеннеди?

16:37 17.03.2024 Любой относительно независимый политик в США подвергается серьезной опасности



17.03.2024 | ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



Ответ на вопрос в заголовке, если следовать русской, а заодно и итальянской поговорке "два без трех не бывает", должен быть утвердительным, но с оговорками. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, объявивший в октябре прошлого года о намерении баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата, стал третьим по счету выходцем из влиятельного ирландского клана Кеннеди, которым было одинаково увлекательно делать бизнес и обретать высшую власть.



Роберт приходится племянником харизматичному, но и задиристому Джону Фитцджеральду Кеннеди, 35-му президенту США, застреленному наемным убийцей в Далласе в ноябре 1963 года.



Роберт носит то же имя, что его отец, занимавший пост генерального прокурора США с 1961 по 1964 год. Папа также сложил голову на алтарь криминально-полицейского государства, когда дерзнул пойти по стопам брата и потому втянулся в гонку за президентским креслом в 1968 году. Дядя младшего Роберта, Эдвард Кеннеди, считался долгожителем на Капитолийском холме: он пробыл в статусе сенатора от штата Массачусетс – вплоть до своей смерти – в течение почти 47 лет.



Таким образом, Роберт Кеннеди-младший происходит из семейного клана, который многих делегировал на подмостки большой политики и дипломатии. Их всех можно записать, согласно англо-американскому обиходному жаргону, в "политические животные" (political animals), у которых тяга к хождению во власть сидит глубоко в генах.



Рациональный пацифист



Роберт Кеннеди-младший по любым меркам, даже по стандартам американской напористой эксцентричности, – фигура неординарная. Учитывая его родословную, едва ли люто ненавидящие его вашингтонские ястребы могут позволить себе физическую расправу над не лезущим в карман за хлестким словом диссидентом. Но условия для вполне вероятного летального или полулетального инцидента они все же создали. Роберту Кеннеди-младшему отказали к выделению охраны из состава Секретной службы (аналог нашей ФСО), которая предусмотрена по закону для всех кандидатов, участвующих в президентских выборах.



Нелюбие неоконов и неоглобалистов, направленное против Роберта Кеннеди-младшего, понять можно. Он хорошо ориентируется в тонкостях современной истории, знает факты, отвергает мифы, а потому способен аргументированно отстоять свою точку зрения, во многом пропитанную духом рационального пацифизма.



В августе прошлого года Роберт Кеннеди-младший в обстоятельном интервью правдолюбу Такеру Карлсону напомнил, а скорее просветил сограждан, что СССР вывел свой воинский контингент из ГДР, чтобы открыть путь к воссоединению Германии, после того как госсекретарь США Джеймс Бейкер произнес своего рода клятву: "Мы обещаем, что не продвинем НАТО на восток ни на дюйм".



Вскоре неоконы во главе со Збигневым Бжезинским, Дональдом Рамсфельдом, Полом Вулфовицем, Робертом Каганом и его супругой Викторией Нуланд разработали концепцию "Нового американского века", что подразумевало продление на XXI столетие безоговорочной и беспредельной гегемонии США. Тогда-то в 1997 году Бжезинский и сформулировал методы достижения этой сверхзадачи: "Мы должны начать этот процесс с расширения НАТО во все бывшие советские республики".



Роберт Кеннеди-младший в интервью Карлсону четко обозначил свой подход к текущей злобе дня и генезису развернувшегося противостояния "Мира по-американски" и России, за которым пристально наблюдает весь остальной мир:



"Самая большая ошибка, которую могла совершить Америка, – это расширить НАТО на восток. Но мы пошли дальше, продвинувшись не на один дюйм, а на тысячу миль, и охватив 14 стран. Затем мы установили ракетные пусковые установки с ядерной частью, ПРО "Иджис", ракеты "Томагавк", которые могут долететь до Москвы за 12 минут. Мы разместили их в Польше и Румынии, а затем попытались завезти на Украину вместе с НАТО".



Ранее, в мае 2023 года, независимый кандидат в Верховные главнокомандующие Вооруженными силами США проявил понимание коренных причин начала СВО. Он заявил, что "Россия не может себе позволить проиграть в конфликте на Украине", потому что для нее это вопрос "экзистенциальный", то есть вопрос ее выживания.



В своих речах Роберт нередко вспоминает, подчеркивает автор портала "Плюралиа" Эндрю Спаннаус, что его дядя Джон Ф. Кеннеди был полон решимости "подорвать могущество военно-промышленного комплекса и "расколоть ЦРУ на тысячу кусков", после того как убедился, что целью этого ведомства было "создание постоянного конвейера новых войн"" (sought to break the power of the military-industrial complex and "splinter the CIA into a thousand pieces," after becoming convinced that the purpose of the intelligence apparatus was to "create a constant pipeline of new wars").



Перекидывая мостик в день сегодняшний, Роберт Кеннеди-младший выражает категорическое неприятие интервенционистской внешней политики правительства США на протяжении четырех пятилеток. Цитата: "Соединенные Штаты потратили восемь триллионов долларов на войны за последние двадцать лет. В то время как мы бомбили мосты, дороги, порты, школы, университеты, больницы, они (китайцы) строили их" (The United States has spent eight trillion dollars on wars over the past twenty years. While we were bombing bridges, roads, ports, schools, universities, hospitals, they (the Chinese) were building them).



Этот рациональный пацифизм едва ли придется по душе оружейным баронам, носителям тяжелых кокард на фуражках с высокой тульей и их услужливым лоббистам в вашингтонских коридорах власти. И если определять значимость в большой политике по могуществу обзаведенных тобою врагов и недоброжелателей, то племянник Джона Кеннеди должен быть однозначно отнесен к категории тяжеловесов.



Экологист и личный враг "Большой фармы"



Кеннеди-младший в пору молодости в качестве юриста отстаивал интересы тех, кто с помощью судебных исков требовал очистки реки Гудзон от патогенных примесей. В списке его адвокатских триумфов числится решение закрыть одну из самых известных и вредоносных свалок в штате Нью-Йорк.



Основанная им в 1999 году организация защитников природы Waterkeeper Alliance выступает за очищение и сбережение водных ресурсов – рек, озер и прочих водоемов. Своих последователей его движение экологистов сумело рекрутировать в 48 странах.



Кеннеди-младший не скрывает, что он убежденый антипрививочник. Активисты основанной им организации "Защита здоровья детей" (Children's Health Defense) проводили акции протеста, отвергая целесообразность разного рода запретов, в том числе и закрытие малых и средних предприятий, в разгар коронавирусной эпидемии.



И хотя никто в клане Кеннеди не разделяет эти его взгляды, Роберт сын Роберта, выступая в 2021 году перед законодателями штата Луизиана, категорически заклеймил антикоронавирусную вакцину как "самую смертоносную вакцину из когда-либо созданных".



Дело еще в том, что в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) – культовой структуре в Америке, цементирующей своим аполитичным духом разобщенную нацию, – ведется мартиролог спортсменов, скончавшихся после вакцианции от коронавируса. В списке жертв вакцин от "Пфайзер" и "Модерны" уже 1458 спортсменов. Все они умерли от сердечного приступа. Статистика свидетельствует: за полвека, с 1970 по 2020 год, от остановки сердца умерли 1312 спортсменов, а с 2021 по 2022 год – 1598 человек. Вакцины американских прозводителей уже нарекли "черными ангелами смерти".



Доктор Питер Маккалоу, кардиолог с именем, объяснил в чем состоит летальная сущность новых вакцин. Они "устанавливают генетический код с помощью липидных наночастиц (ЛНП), которые циркулируют в организме, непосредственно повреждая сердце и кровеносные сосуды, вызывая образование тромбов". Доктор Маккалоу связывает эпидемию сердечных заболеваний, охватившую ныне США, именно с массовой вакцианцией от коронавируса. Сотни его коллег с медицинскими дипломами и многолетним опытом в профессии разделают этот диагноз.



А это значит, что Роберт Кеннеди-младший в теории мог бы привлекать на свою сторону достаточно многочисленную аудиторию обеспокоенных, а подчас и разгневанных сограждан, подозревающих фармакологические монополии ("Большую фарму") в искусственном ажиотаже в корыстных целях – для получения баснословных прибылей от вакцинации.



Поверх всего Роберт Кеннеди-младший, племянник своего дяди и сын своего отца, не испытывает никаких сомнений в том, что за их ликвидацией стоит Центральное разведовательное управление (ЦРУ). По его мнению, в ведомстве плаща и кинжала рассматривали Джона Кеннеди как "предателя", поскольку он не прислушался к их совету нанести удар по советским ракетным пусковым установкам на Кубе, чтобы раз и навсегда утвердить неоспоримое господство США в Западном полушарии.



Запрос на "третью силу"



Наилучший результат среди отчаянных аутсайдеров, не получивших благословения истеблишмента, как формального, так и глубинного, но вмешавшихся в спор кандидатов от партии слона и партии осла, числит за собой бизнесмен из Техаса (!) и консерватор по убеждению Росс Перо. Дважды, в 1992 и 1996 годах, он пытался пробиться сквозь бюрократические препоны путем напористой рекламной кампании. Но коллегия выборщиков, главный институциональный фильтр, призванный не допустить чужаков к президентской власти, его демонстративно выдавливала на обочину.



Тем не менее Росс Перо в 1992 году занял почетное второе место в двух штатах. Тем самым он вписал свое имя в историю выборов как самый успешный "третий" претендент на Белый дом, поскольку заручился в общей сложности поддержкой 18,97% голосов избирателей.



Какие шансы сегодня у третьего не лишнего кандидата выиграть гонку у двух фаворитов, за каждым из которых стоят финансово-промышленные кланы, аппарат партийных активистов и лоббистские структуры? Вполне очевидно, что шансы племянника Джона Ф. Кеннеди одержать верх над этими мастодонтами невелики.



Вместе с тем запрос в обществе на восхождение во власть политика, не принадлежащего ни к одному из двух враждующих племен, республиканцев и демократов, показывает устойчивый рост. Опрос, проведенный в конце декабря прошлого года газетой USA Today совместно с Университетом Саффолка, подтвердил тенденцию: неназванный кандидат от "третьей стороны", баллотирующийся ныне в президенты США, собрал симпатии 17% опрошенных. В январе такой же опрос показал, что Роберт Кеннеди-младший способен теоретически получить до 10% голосов избирателей в масштабах страны.



Газета "Вашингтон пост", главный бумажный и онлайн громкоговоритель Обамы-Клинтон-Байдена, в статье за 14 марта под заголовком "На этот раз демократы серьезно относятся к угрозам третьих лиц" (Democrats are taking third-party threats seriously this time) сообщила, что Национальный комитет Демократической партии (Democratic National Committee) назначил ветерана пиаровских кампаний Лиз Смит главной по противодействию подъему популярности любого из "третьих" кандидатов.



Одновременно демократы подали жалобу в Федеральную избирательную комиссию, обвинив в нарушении закона о ведении предвыборной кампании Комитет политических действий (лоббисткая организация) под названием "Американские ценности 2024", который поддерживает Роберта Кеннеди-младшего.



В свою очередь газета "Нью-Йорк таймс", также рупор неолибералов, провела анализ настроений фокус-группы в составе разочарованных Трампом республиканцев и установила, что к участию в выборах Роберта Кеннеди-младшего "следует отнестись довольно серьезно в колеблющихся штатах" (swing states). Впрочем, учитывая, что клан Кеннеди всегда принадлежал лагерю партии ослов, не исключено, что за племянника невинно убиенного президента США проголосует и часть разочаровавшихся в сенильном "деде на батарейках" демократов.



Согласится ли Роберт "умерить свой энтузиазм"?



Козырной картой на руках Роберта Кеннеди-младшего, вне всяких сомнений, является его родословная и сочувствие широких народных масс в связи с трагической судьбой его дяди и отца. Как резонно замечает автор портала "Плюралиа" Эндрю Спаннаус,



"Джон Ф. Кеннеди остается легендой, символом надежды, но также и трагедии, который, несмотря на менее чем трехлетнее пребывание в Белом доме, отождествляется с поворотным моментом в американской истории. Роберт Ф. Кеннеди хотел продолжить эстафету, но его постигла та же участь, что и его брата, что способствовало распространению чувства упущенной возможности для наступления великих перемен" (John F. Kennedy remains a legend, a figure of hope but also tragedy who, despite less than three full years in the White House, is identified with a turning point in American history. Robert F. Kennedy wanted to carry on the torch, but he suffered the same fate as his brother, contributing to a widespread sense of lost opportunity for great change).



Но! Усредненный американец чаще всего "любит" или, по крайней мере, признает своих кумиров, будь то актеры или политики, воспринимая их не столько ушами, сколько глазами. Как предсказывал еще в 1970-е годы американский журналист Д. Кросби, "у грядущего поколения будут глаза размером с дыню и никаких мозгов". Содержание важно для американца, но форма бывает намного важнее, поскольку он зачастую превращается в пялящегося в экран телевизора "диванного овоща" (couch potato).



Когда-то Роберт Кеннеди-младший был соведущим программы "Кольцо огня" на радио. Но из-за травмы 1996 года и последовавшего неврологического расстройства у него появился дребезжащий голос. Этот синдром называется "спазматическая дисфония". Как он сам признается: "Мне жаль людей, которым приходится меня слушать".



Для американцев, воспитанных на экранных супер-героях с безупречной дикцией, речевая дисфункция Роберта Кеннеди-младшего – помеха. Это мешает ему стать, как в свое время глянцево-голливудский Рональд Рейган, "Великим коммуникатором" (Great Communicator).



Нельзя исключить, что в какой-то момент племянник своего телегеничного дяди решит, что момент настал сойти с авансцены. Силы неравные. Вожди "глубинного государства" (deep state) пустились во все тяжкие. К тому же на их стороне немереный административный ресурс и медийный спецназ, не стесняющийся быть оборотнем, превращаясь по прямому указанию из центров принятия решений в эскадрон смерти.



Племянник сакральной жертвы могущественного неназванного заказчика даллесского убийства будет вынужден смириться. И послушаться своей жены, довольно известной актрисы Шерил Хайнс, которая процитирует ему название телесериала, в котором она снималась в одной из главных ролей, – "Умерь свой энтузиазм".



Однако, скорее всего, такая ретирада произойдет не раньше, чем Роберт Кеннеди-младший исчерпывающе выскажется перед широкой аудиторией по всем злободневным проблемам современной Америки. И тем самым заронит семена сомнения и раздумья в тех согражданах, у кого глаза еще не стали "размером с дыню", а мозги сохранили способность осмысливать услышанное. Источник - Фонд стратегической культуры

