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Как Россия восстановит экспорт газа: в США изучают варианты
00:01 18.03.2024

13 марта 2024

Во Вьетнаме запускают первый терминал СПГ мощностью 1 млн тонн в год. Мощности приема планируют увеличить до 15 млн тонн.
За два года экспорт российского газа снизился более чем на 40%. Из-за санкций и контрсанкций упали поставки "Газпрома" в Европу, которая вообще хочет отказаться от российского топлива через несколько лет. К 2030 году Россия может восстановить экспорт, полагают в США. Там изучают варианты.

В 2023 году экспорт российского газа опустился ниже 150 млрд кубометров, тогда как в 2021-м составлял более 240 млрд кубометров. Такие данные приводит в исследовании "Новая газовая стратегия России: приспосабливаясь к новой реальности" Центр глобальной энергетической политики при Колумбийском университете в США. В исследовательской организации полагают, что Россия может восстановить экспорт к 2030 году - за счет СПГ.

В центре считают, что российские компании, вероятно, сумеют запустить не только "Арктик СПГ - 2", который оказался под прямыми санкциями США, но и проекты "Мурманский СПГ", "Балтийский СПГ", "Обский СПГ" и ряд более мелких заводов. Именно они и сыграют главную роль в восстановлении экспорта. Предположение экспертов совпадает с планами российского правительства увеличить производство СПГ с 33 млн тонн в 2023 году до 100 млн тонн (около 140 млрд кубометров) в 2030 году.

По мнению экспертов, Россия не вернется на европейский рынок, и, как заявляют и российские власти, увеличатся поставки на Восток. В центре считают, что Россия может выбрать стратегию, которая оставит отечественных производителей вне конкуренции.

"В связи с предстоящей волной новых глобальных проектов СПГ и растущими вопросами о том, нужны ли дополнительные экспортные мощности СПГ сверх этого, дополнительные поставки СПГ из России будет трудно продать в Европе, которая может запретить российский СПГ, когда поставок из других стран станет достаточно. Российский сжиженный газ, скорее всего, окажется в странах с формирующимся рынком и развивающихся государствах, испытывающих потребность в энергоресурсах",
- говорится в исследовании.
Эксперты Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете предполагают, что Россия может не найти традиционных покупателей для новых поставок СПГ и использует газ в качестве геополитического инструмента в отношении со странами Глобального Юга.

Суть в том, чтобы приобретать политических союзников за счет доступного СПГ, который те в противном случае сочли бы недоступным источником энергии из-за нестабильных цен.

"Благодаря дешевому газу, собственным технологиям сжижения, низким налогам, а также китайскому флоту и, возможно, страхованию, российский СПГ может быть конкурентоспособным по цене на этих рынках. Это может означать эволюцию нового сегмента рынка, работающего в иных рамках: с долгосрочными контрактами (в рамках межправительственных соглашений), недолларовыми и непрозрачными расчетами, незападными судоходными сервисами",
- говорится в работе.
Россия также могла бы предложить интегрированное предложение по производству электроэнергии из СПГ, что обеспечило бы объемы спроса на СПГ и предсказуемые цены как для России, так и для этих стран, считают в центре. Правда, оговариваются в том, что не ясна ситуация с американскими властями, которые могут пригрозить импортерам существующих и новых российских СПГ-проектов вторичными санкциями, чтобы ограничить российские доходы и устранить конкуренцию для их собственных СПГ-проектов.

Эксперт по энергетике Александр Собко отмечает, что подобный подход к возможной стратегии развития экспорта газа из России не нов.

"Еще в 2019 году „Новатэк" подписывал предварительные соглашения с вьетнамскими партнерами для создания подобной цепочки с поставкой СПГ для работы газовых электростанций",
- говорит Александр Собко.
Однако, по его мнению, на практике вопрос цены остается ключевым.

"Для многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона газ дорог для генерации электроэнергии, а в последние годы конкурировать с ним удается уже не углю, а солнечной энергетике. С другой стороны, продавать СПГ под эту задачу гарантированно дешево не выгодно и нашей стране, особенно учитывая дополнительные расходы, связанные со сложностями в производстве и доставке СПГ после попадания новых проектов под санкции",
- отмечает эксперт.
Управляющий директор рейтинговой службы "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) Сергей Гришунин замечает, что размежевание сырьевых рынков - это уже практически мейнстрим энергетических прогнозов.

"Фиксированных цен в мире галопирующей инфляции, скорее всего, не будет, а вот четкая формальная привязка к цене на нефть либо корзине энергоносителей, вероятно, будет",
- полагает он.
В 2025 году поставки газа в Китай должны вырасти по сравнению с 2023 годом на 16 млрд кубометров. "Силу Сибири" выведут на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год. Однако газ поступает в КНР не из Западной Сибири, которая являлась ресурсной базой для Европы, а с отдельно разрабатываемых Ковыктинского и Чаяндинского месторождений. "Газпром" продолжает переговоры с китайской CNPC о поставках 50 млрд кубометров газа в год по "Силе Сибири - 2", по которой смогут подать выпавшие европейские объемы. Однако пока конкретных результатов нет, а строительство магистрали могут не завершить к 2030 году. Наиболее вероятный маршрут наращивания трубопроводного экспорта - страны Средней Азии, которые ранее не были привлекательны для "Газпрома" из-за цены. Поставки могут составить несколько десятков миллиардов кубометров в год. По крайней мере, правительство Узбекистана уже планирует модернизировать газопроводную систему для приема в 2026 году 11 млрд кубометров газа из России.

Источник - eadaily.com
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