 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ось Москва–Тегеран–Пекин обретает реальность на море, - В.Скосырев
00:07 18.03.2024

17.03.2024

Россия пробивает окно на Юг через Иран
Владимир Скосырев

Совместные учения России, Ирана и Китая показали, что они не будут мириться с доминированием США в Персидском заливе и Красном море.
В Оманском заливе прошли совместные учения военных кораблей России, Ирана и Китая под названием "Морской пояс безопасности". Адмирал иранских ВМС сказал, что формируется новый альянс на севере Индийского океана. Правда, официоз армии КНР дал маневрам более скромную оценку, указав, что участники стреляли по условным целям и отрабатывали борьбу с пиратами. Такие маневры проводятся с 2018 года, но для Москвы они особо значимы в свете конфликта в Украине. Сближение России с Ираном проходит также на фоне строительства транспортного коридора Север–Юг.
Как следует из сообщения ТАСС, в маневрах приняли участие флагман Тихоокеанского флота РФ ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников". Газета "Цефанцзюнь бао", орган Министерства обороны Китая, пишет, что во время маневров моряки тренировались в ведении огня на море и операциях по спасению заложников, захваченных пиратами. Стрельбы проводились и ночью, при этом связь между кораблями поддерживалась с помощью световых сигналов. Со стороны Китая участвовало шесть кораблей, включая эсминец "Урумчи", оснащенный ракетами. К антипиратскому учению привлекли отряды спецназа Китая и Ирана.

"Учения направлены на то, чтобы совместно поддерживать безопасность на море в регионе", – указал Пекин. Но The South China Morning Post пишет о том, о чем китайские чиновники предпочитают не упоминать. А именно об обострении обстановки в Красном море после того, как коалиция во главе с США начала наносить ответные удары по силам хуситов в Йемене, которые обстреливали торговые суда в знак поддержки палестинцев в секторе Газа.

У Китая есть корабли на военной базе в Джибути. Официально Китай не осудил атаки хуситов. Однако, согласно сообщению Reuters, Пекин призвал Тегеран оказать на них давление. Западные СМИ утверждают, что экспорт китайских товаров в Европу через Суэцкий канал снизился в результате ударов хуситов.

Бенджамин Бартон, доцент отделения университета Nottingham в Малайзии, говорит, что "повторение совместных учений флотов России, Ирана и Китая – свидетельство растущего взаимодействия трех стран на море. Это особенно важно потому, что Красное море превратилось в новое поле боя между Ираном и западной коалицией. А включение в учения трех стран действий против пиратов – это просто уловка, чтобы отвлечь внимание прессы от реального смысла маневров".

The New York Times усмотрела еще один стратегический аспект в сближении между Россией, Ираном и Китаем. Ранее зависимая в торговле от Европы Россия прокладывает новые пути, которые позволят ей обойти рестрикции. Важным элементом стало строительство железной дороги, которая должна стать финальной частью на пути России к портам Ирана в Персидском заливе. А оттуда недалеко до Мумбаи, торговой столицы Индии. Длина дороги – 100 миль. Ее прокладка должна начаться в этом году. В Москве говорят, что новый путь сократит время доставки грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи с нынешних 30–45 дней до 10. Он свяжет два иранских города, Астару и Решт, с Азербайджаном и затем приведет к железнодорожной системе России. Завершить проект собираются к 2028 году.

Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, в беседе с "НГ" отметил: "Это часть транспортного коридора Север–Юг, о котором говорят с 2000 года. Грузы перевозят на судах через Каспий, а по России до Каспия – даже по рекам. Но логистических центров, современных портов нет, нужны огромные вложения. Был даже сформирован консорциум для финансирования проекта, но о нем забыли. А сейчас железная дорога соединит Азербайджан с портами в Иране, а оттуда грузы пойдут в Индию и страны Персидского залива. В связи с событиями в Украине и Красном море этот проект стал "дорогой жизни" для России и Ирана".

Источник - НГ
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